Палата аудиторов Азербайджана обратилась к аудиторам и аудиторским организациям

БАКУ /Trend/ - Согласно “Правилам по утверждению общего списка лиц, в отношении которых должны быть применены санкции в рамках борьбы с финансированием терроризма”, утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджана от 25 июня 2010 года, служба финансового мониторинга 10 сентября 2020 года обновила этот список, сообщает Trend со ссылкой на данные палаты аудиторов Азербайджана.

По заявлениям палаты аудиторов, необходимо ознакомиться с этим списком и учесть его при оказании аудиторских услуг. Последняя версия списка размещена на официальном сайте Службы финансового мониторинга (www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/).

Отметим, что в соответствии с законом "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лица, участвующие в мониторинге, при обнаружении денежных средств или иного имущества физических или юридических лиц, указанных в общем списке, не должны совершать какие-либо операции с денежными средствами или иным имуществом в порядке, установленным законом, должны проинформировать об этом Службу финансового мониторинга.

(Автор: Зейни Джафаров)

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