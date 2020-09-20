В Азербайджане ведется эффективная борьба с легализацией незаконных средств и имущества

Баку /Trend/ - "В результате принятых мер в последнее время выявлено множество финансовых преступлений" - сообщили Trend в службе финансового мониторинга Азербайджана.

По данным ведомства, служба финансового мониторинга Азербайджана (СФМ) осуществляет деятельность в сотрудничестве с другими уполномоченными госструктурами с целью обеспечения эффективности борьбы с легализацией приобретённых преступным путем денежных средств или иного имущества, и финансированием терроризма.

Как говорится в сообщении, Служба действует в рамках политики, проводимой в направлении повышения прозрачности финансовых операций и укрепления безопасности в стране. Так, по статистике за 2018 год служба провела более 400 тысяч операций.

Также, сообщает ведомство, с целью повышения эффективности сотрудничества СФМ участвует в совместных зарубежных поездках с сотрудничающими органами. Наряду с этим, служба организовывает тренинги для правоохранительных органов и частных структур, действующих в финансовой сфере страны, по новым видам инструментов и подходов, применяемых на международном уровне в сфере борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

Отметим, что служба финансового мониторинга Азербайджана была создана Указом Президента Азербайджана от 23 февраля 2009 года как самостоятельная структурная единица при Центральном банке Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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