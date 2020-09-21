Манат укрепился к рублю и к турецкой лире
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0173 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
21 сентября 2020 г.:
|
18 сентября 2020 г.:
|
21 августа 2020 г.:
|
21 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0173
|
2,0142
|
2,019
|
1,8799
|
0,0031
|
-0,0017
|
0,1374
|
1 российский рубль
|
0,0225
|
0,0227
|
0,023
|
0,0265
|
-0,0002
|
-0,0005
|
-0,0040
|
1 турецкая лира
|
0,2246
|
0,2251
|
0,2331
|
0,2973
|
-0,0005
|
-0,0085
|
-0,0727
|
1 австралийский доллар
|
1,2444
|
1,2438
|
1,2241
|
1,1552
|
0,0006
|
0,0203
|
0,0892
|
1 аргентинский песо
|
0,0226
|
0,0226
|
0,0231
|
0,03
|
0
|
-0,0005
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,662
|
0,6605
|
0,6828
|
0,8312
|
0,0015
|
-0,0208
|
-0,1692
|
1 бразильский реал
|
0,3154
|
0,3245
|
0,3058
|
0,4079
|
-0,0091
|
0,0096
|
-0,0925
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1044
|
0,105
|
0,0987
|
0,1152
|
-0,0006
|
0,0057
|
-0,0108
|
100 южнокорейских вон
|
0,1467
|
0,1464
|
0,1434
|
0,1428
|
0,0003
|
0,0033
|
0,0039
|
1 чешская крона
|
0,0754
|
0,0754
|
0,0776
|
0,0726
|
0
|
-0,0022
|
0,0028
|
100 чилийских песо
|
0,2227
|
0,2227
|
0,2157
|
0,2374
|
0
|
0,0070
|
-0,0147
|
1 китайский юань
|
0,2515
|
0,2516
|
0,2461
|
0,2399
|
-0,0001
|
0,0054
|
0,0116
|
1 датская крона
|
0,2711
|
0,2707
|
0,2712
|
0,2518
|
0,0004
|
-0,0001
|
0,0193
|
1 грузинский лари
|
0,5278
|
0,5296
|
0,5539
|
0,5718
|
-0,0018
|
-0,0261
|
-0,0440
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,217
|
0
|
0
|
0,0024
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0239
|
0
|
0,0005
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2026
|
2,2029
|
2,2511
|
2,1349
|
-0,0003
|
-0,0485
|
0,0677
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0121
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1945
|
0,1937
|
0,1953
|
0,1756
|
0,0008
|
-0,0008
|
0,0189
|
1 швейцарский франк
|
1,8684
|
1,8713
|
1,874
|
1,7147
|
-0,0029
|
-0,0056
|
0,1537
|
1 израильский шекель
|
0,4969
|
0,4963
|
0,4998
|
0,4836
|
0,0006
|
-0,0029
|
0,0133
|
1 канадский доллар
|
1,29
|
1,2917
|
1,2914
|
1,2814
|
-0,0017
|
-0,0014
|
0,0086
|
1 кувейтский динар
|
5,5646
|
5,5605
|
5,5636
|
5,597
|
0,0041
|
0,0010
|
-0,0324
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0215
|
0,0219
|
0,0218
|
0,0238
|
-0,0004
|
-0,0003
|
-0,0023
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1127
|
0,1126
|
0,1122
|
-0,0002
|
-0,0001
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4135
|
0,4116
|
0,4071
|
0,4066
|
0,0019
|
0,0064
|
0,0069
|
1 мексиканский песо
|
0,0807
|
0,0813
|
0,077
|
0,0875
|
-0,0006
|
0,0037
|
-0,0068
|
1 молдавская лея
|
0,1022
|
0,0991
|
0,1023
|
0,0964
|
0,0031
|
-0,0001
|
0,0058
|
1 египетский фунт
|
0,1079
|
0,1082
|
0,1067
|
0,1044
|
-0,0003
|
0,0012
|
0,0035
|
1 норвежская крона
|
0,1874
|
0,1879
|
0,191
|
0,1896
|
-0,0005
|
-0,0036
|
-0,0022
|
100 узбекских сомов
|
0,0165
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0181
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4524
|
0,452
|
0,461
|
0,4327
|
0,0004
|
-0,0086
|
0,0197
|
1 сингапурский доллар
|
1,2548
|
1,2534
|
1,2446
|
1,2361
|
0,0014
|
0,0102
|
0,0187
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4083
|
2,4038
|
2,4014
|
2,3309
|
0,0045
|
0,0069
|
0,0774
|
1 тайваньский доллар
|
0,059
|
0,0585
|
0,0578
|
0,0549
|
0,0005
|
0,0012
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1648
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0604
|
0,0604
|
0,0621
|
0,0695
|
0
|
-0,0017
|
-0,0091
|
100 японских иен
|
1,6298
|
1,6219
|
1,6094
|
1,5763
|
0,0079
|
0,0204
|
0,0535
|
1 новозеландский доллар
|
1,1513
|
1,1539
|
1,1121
|
1,0702
|
-0,0026
|
0,0392
|
0,0811
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni