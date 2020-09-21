Манат укрепился к рублю и к турецкой лире

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0173 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 21 сентября 2020 г.: 18 сентября 2020 г.: 21 августа 2020 г.: 21 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0173 2,0142 2,019 1,8799 0,0031 -0,0017 0,1374 1 российский рубль 0,0225 0,0227 0,023 0,0265 -0,0002 -0,0005 -0,0040 1 турецкая лира 0,2246 0,2251 0,2331 0,2973 -0,0005 -0,0085 -0,0727 1 австралийский доллар 1,2444 1,2438 1,2241 1,1552 0,0006 0,0203 0,0892 1 аргентинский песо 0,0226 0,0226 0,0231 0,03 0 -0,0005 -0,0074 1 белорусский рубль 0,662 0,6605 0,6828 0,8312 0,0015 -0,0208 -0,1692 1 бразильский реал 0,3154 0,3245 0,3058 0,4079 -0,0091 0,0096 -0,0925 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1044 0,105 0,0987 0,1152 -0,0006 0,0057 -0,0108 100 южнокорейских вон 0,1467 0,1464 0,1434 0,1428 0,0003 0,0033 0,0039 1 чешская крона 0,0754 0,0754 0,0776 0,0726 0 -0,0022 0,0028 100 чилийских песо 0,2227 0,2227 0,2157 0,2374 0 0,0070 -0,0147 1 китайский юань 0,2515 0,2516 0,2461 0,2399 -0,0001 0,0054 0,0116 1 датская крона 0,2711 0,2707 0,2712 0,2518 0,0004 -0,0001 0,0193 1 грузинский лари 0,5278 0,5296 0,5539 0,5718 -0,0018 -0,0261 -0,0440 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,217 0 0 0,0024 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0227 0,0239 0 0,0005 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2026 2,2029 2,2511 2,1349 -0,0003 -0,0485 0,0677 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0115 0,0115 0,0121 0,0001 0,0001 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1945 0,1937 0,1953 0,1756 0,0008 -0,0008 0,0189 1 швейцарский франк 1,8684 1,8713 1,874 1,7147 -0,0029 -0,0056 0,1537 1 израильский шекель 0,4969 0,4963 0,4998 0,4836 0,0006 -0,0029 0,0133 1 канадский доллар 1,29 1,2917 1,2914 1,2814 -0,0017 -0,0014 0,0086 1 кувейтский динар 5,5646 5,5605 5,5636 5,597 0,0041 0,0010 -0,0324 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0215 0,0219 0,0218 0,0238 -0,0004 -0,0003 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1127 0,1126 0,1122 -0,0002 -0,0001 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4135 0,4116 0,4071 0,4066 0,0019 0,0064 0,0069 1 мексиканский песо 0,0807 0,0813 0,077 0,0875 -0,0006 0,0037 -0,0068 1 молдавская лея 0,1022 0,0991 0,1023 0,0964 0,0031 -0,0001 0,0058 1 египетский фунт 0,1079 0,1082 0,1067 0,1044 -0,0003 0,0012 0,0035 1 норвежская крона 0,1874 0,1879 0,191 0,1896 -0,0005 -0,0036 -0,0022 100 узбекских сомов 0,0165 0,0166 0,0166 0,0181 -0,0001 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4524 0,452 0,461 0,4327 0,0004 -0,0086 0,0197 1 сингапурский доллар 1,2548 1,2534 1,2446 1,2361 0,0014 0,0102 0,0187 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4083 2,4038 2,4014 2,3309 0,0045 0,0069 0,0774 1 тайваньский доллар 0,059 0,0585 0,0578 0,0549 0,0005 0,0012 0,0041 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1648 0,1754 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0604 0,0604 0,0621 0,0695 0 -0,0017 -0,0091 100 японских иен 1,6298 1,6219 1,6094 1,5763 0,0079 0,0204 0,0535 1 новозеландский доллар 1,1513 1,1539 1,1121 1,0702 -0,0026 0,0392 0,0811

(Автор: Зейни Джафаров)

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