Манат укрепился к рублю и к турецкой лире

Финансы 21 сентября 2020 09:31 (UTC+04:00)
Манат укрепился к рублю и к турецкой лире

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0173 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

21 сентября 2020 г.:

18 сентября 2020 г.:

21 августа 2020 г.:

21 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0173

2,0142

2,019

1,8799

0,0031

-0,0017

0,1374

1 российский рубль

0,0225

0,0227

0,023

0,0265

-0,0002

-0,0005

-0,0040

1 турецкая лира

0,2246

0,2251

0,2331

0,2973

-0,0005

-0,0085

-0,0727

1 австралийский доллар

1,2444

1,2438

1,2241

1,1552

0,0006

0,0203

0,0892

1 аргентинский песо

0,0226

0,0226

0,0231

0,03

0

-0,0005

-0,0074

1 белорусский рубль

0,662

0,6605

0,6828

0,8312

0,0015

-0,0208

-0,1692

1 бразильский реал

0,3154

0,3245

0,3058

0,4079

-0,0091

0,0096

-0,0925

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1044

0,105

0,0987

0,1152

-0,0006

0,0057

-0,0108

100 южнокорейских вон

0,1467

0,1464

0,1434

0,1428

0,0003

0,0033

0,0039

1 чешская крона

0,0754

0,0754

0,0776

0,0726

0

-0,0022

0,0028

100 чилийских песо

0,2227

0,2227

0,2157

0,2374

0

0,0070

-0,0147

1 китайский юань

0,2515

0,2516

0,2461

0,2399

-0,0001

0,0054

0,0116

1 датская крона

0,2711

0,2707

0,2712

0,2518

0,0004

-0,0001

0,0193

1 грузинский лари

0,5278

0,5296

0,5539

0,5718

-0,0018

-0,0261

-0,0440

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,217

0

0

0,0024

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0227

0,0239

0

0,0005

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,2026

2,2029

2,2511

2,1349

-0,0003

-0,0485

0,0677

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0115

0,0115

0,0121

0,0001

0,0001

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1945

0,1937

0,1953

0,1756

0,0008

-0,0008

0,0189

1 швейцарский франк

1,8684

1,8713

1,874

1,7147

-0,0029

-0,0056

0,1537

1 израильский шекель

0,4969

0,4963

0,4998

0,4836

0,0006

-0,0029

0,0133

1 канадский доллар

1,29

1,2917

1,2914

1,2814

-0,0017

-0,0014

0,0086

1 кувейтский динар

5,5646

5,5605

5,5636

5,597

0,0041

0,0010

-0,0324

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0215

0,0219

0,0218

0,0238

-0,0004

-0,0003

-0,0023

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1127

0,1126

0,1122

-0,0002

-0,0001

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4135

0,4116

0,4071

0,4066

0,0019

0,0064

0,0069

1 мексиканский песо

0,0807

0,0813

0,077

0,0875

-0,0006

0,0037

-0,0068

1 молдавская лея

0,1022

0,0991

0,1023

0,0964

0,0031

-0,0001

0,0058

1 египетский фунт

0,1079

0,1082

0,1067

0,1044

-0,0003

0,0012

0,0035

1 норвежская крона

0,1874

0,1879

0,191

0,1896

-0,0005

-0,0036

-0,0022

100 узбекских сомов

0,0165

0,0166

0,0166

0,0181

-0,0001

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4524

0,452

0,461

0,4327

0,0004

-0,0086

0,0197

1 сингапурский доллар

1,2548

1,2534

1,2446

1,2361

0,0014

0,0102

0,0187

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4083

2,4038

2,4014

2,3309

0,0045

0,0069

0,0774

1 тайваньский доллар

0,059

0,0585

0,0578

0,0549

0,0005

0,0012

0,0041

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1648

0,1754

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0604

0,0604

0,0621

0,0695

0

-0,0017

-0,0091

100 японских иен

1,6298

1,6219

1,6094

1,5763

0,0079

0,0204

0,0535

1 новозеландский доллар

1,1513

1,1539

1,1121

1,0702

-0,0026

0,0392

0,0811

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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