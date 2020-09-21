На Бакинской фондовой бирже состоится аукцион по размещению облигаций AzerGold

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 сентября 2020 года состоится аукцион по размещению 10 миллионов долларов США первого транша процентных, необеспеченных, бездокументарных облигаций ЗАО AzerGold, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

По данным ведомства,аукцион продлится один день, его результаты будут объявлены в тот же день. Ценные бумаги будут размещены методом конкурентного аукциона. Речь идет о 100 тысячах облигаций номиналом в 100 долларов каждая. Годовая доходность облигаций, которые будут погашены в течение трех лет, составляет четыре процента. Андерайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital". Однако, лица, заинтересованные в участии в аукционе, могут обратиться во все инвестиционные компании-члены биржи.

Сообщается, что при обращении облигаций эмитентом не предусмотрено их изъятие. Физические лица не будут платить налоги по облигациям с уплаченных им процентов (купонов) до первого февраля 2023 года. А юридические лица должны будут платить налог до 10 процентов от полученного ими процента.

Напомним, что по решению Листингового комитета биржи указанные облигации были включены в листинг в стандартном сегменте рынка.

(Автор: Зейни Джафаров)

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