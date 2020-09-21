МВФ о влиянии COVID-19 на финансовый сектор Туркменистана

Финансы 21 сентября 2020 21:59 (UTC+04:00)
МВФ о влиянии COVID-19 на финансовый сектор Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Экономический спад, связанный с COVID-19, замедлил рост кредитования и увеличил риски задержек и невозвращения кредитов в Туркменистане, сказала Trend руководитель Миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Туркменистане Наталья Тамириса.

Тамириса указала на шаги, которые помогут снизить риски финансовой стабильности страны.

"В этих условиях особенно важно обеспечить тщательный надзор за деятельностью банковского сектора", - отметила она.

Помимо прочего, надзорные органы должны требовать от банков точной и своевременной оценки способности заемщиков погашать кредиты и отчитываться об исполнении своих кредитных портфелей, добавила она.

Напомним, что ранее Тамириса говорила о влиянии COVID-19 на туркменскую экономику.

"Снижение внешнего спроса и доходов от углеводородов, увеличение потребностей в расходах на здравоохранение, сбои в глобальных и региональных цепочках поставок негативно сказываются на экономических перспективах страны", - отметила ранее Тамириса.

"МВФ прогнозирует реальный ВВП Туркменистана на уровне 1,8 процента и инфляцию на уровне 8 процентов в 2020 году", - сказала она, добавив, что в 2021 году реальный рост ВВП Туркменистана прогнозируется на уровне 6,4 процента.

Тамириса подчеркнула, что Туркменистан имеет привязанный обменный курс, поддерживаемый широким валютным контролем за международными сделками и платежами в соответствии с целями по импортозамещению.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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