МВФ о влиянии COVID-19 на финансовый сектор Туркменистана
БАКУ /Trend/ - Экономический спад, связанный с COVID-19, замедлил рост кредитования и увеличил риски задержек и невозвращения кредитов в Туркменистане, сказала Trend руководитель Миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Туркменистане Наталья Тамириса.
Тамириса указала на шаги, которые помогут снизить риски финансовой стабильности страны.
"В этих условиях особенно важно обеспечить тщательный надзор за деятельностью банковского сектора", - отметила она.
Помимо прочего, надзорные органы должны требовать от банков точной и своевременной оценки способности заемщиков погашать кредиты и отчитываться об исполнении своих кредитных портфелей, добавила она.
Напомним, что ранее Тамириса говорила о влиянии COVID-19 на туркменскую экономику.
"Снижение внешнего спроса и доходов от углеводородов, увеличение потребностей в расходах на здравоохранение, сбои в глобальных и региональных цепочках поставок негативно сказываются на экономических перспективах страны", - отметила ранее Тамириса.
"МВФ прогнозирует реальный ВВП Туркменистана на уровне 1,8 процента и инфляцию на уровне 8 процентов в 2020 году", - сказала она, добавив, что в 2021 году реальный рост ВВП Туркменистана прогнозируется на уровне 6,4 процента.
Тамириса подчеркнула, что Туркменистан имеет привязанный обменный курс, поддерживаемый широким валютным контролем за международными сделками и платежами в соответствии с целями по импортозамещению.
(Автор: Джейла Алиева.)
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