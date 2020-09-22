В Азербайджане начался тренинг по борьбе с финансированием терроризма (ФОТО)

Финансы 22 сентября 2020 12:13 (UTC+04:00)
В Азербайджане начался тренинг по борьбе с финансированием терроризма (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга Азербайджана, совместно с учебным центром Великого Герцогства Люксембург (ATTF) организовала тренинг в формате видеоконференции по борьбе с легализацией денег и финансированием терроризма. Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на службу, тренинг продлится до 28 сентября.

Отмечается, что целью тренинга является изучение основ борьбы с финансированием терроризма, повышение осведомленности о международных организациях для снижения риска финансирования терроризма, а также обеспечение понимания клиентами содержания упрощенной и усиленной системы идентификации и верификации личности.

Сообщается, что в тренинге, который проводит эксперт Энрике Домингес, принимают участие 22 человека, включая сотрудников службы финансового мониторинга, Центрального банка Азербайджана, а также коммерческих банков и финансовых учреждений, действующих в стране.

Напомним, что Учебный центр Великого Герцогства Люксембург (ATTF), действующий с 1990 года, имеет богатый опыт организации семинаров по банковскому делу, финансам и другим отраслям на международном уровне.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

В Азербайджане начался тренинг по борьбе с финансированием терроризма (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане начался тренинг по борьбе с финансированием терроризма (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане начался тренинг по борьбе с финансированием терроризма (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане начался тренинг по борьбе с финансированием терроризма (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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