Азербайджанские банки приобрели инвалюту почти на $ 71 миллион

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам 70,7 миллиона долларов США, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк страны.

По данным ведомства, спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил 70,7 миллиона долларов и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-августе 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму 5,4 миллиарда долларов США, что на 25 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По заявлениям ГНФАР, в текущем году планируется продать на валютных аукционах инвалюты на 6,8 миллиарда долларов.

Отметим, что ЦБА с 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов, которые проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

(Автор: Зейни Джафаров)

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