Залкалиани: Грузино-азербайджанские гуманитарные отношения будут расширяться
БАКУ /Trend/ - Грузино-азербайджанские гуманитарные отношения будут расширяться, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает Trend со ссылкой на МИД Грузии.
«Мы благодарны нашим азербайджанским коллегам за поддержку в восстановлении наших школ и театра в районе Кахи», - сказал Давид Залкалиани.
По словам министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, в прошлом году между двумя странами был разработан план действий в гуманитарной сфере, но он был временно отложен из-за пандемии.
«Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим результат наших совместных усилий», - сказал Байрамов.
(Автор: Тамилла Мамедова.)
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