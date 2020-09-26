Портфель банков и НБКО в Азербайджане в январе-августе незначительно сократился
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Заявление Пашиняна в адрес Азербайджана и Турции - попытка обмануть мировое сообщество – правительство Турции
Своим никчемным заявлением МИД Армении не может опровергнуть правду, озвученную Президентом Азербайджана – Лейла Абдуллаева
Коллектив и родители учеников Детской школы искусств № 3 в Баку выразили признательность за созданные условия (ВИДЕО)
В системе юстиции и пенитенциарных учреждениях Азербайджана выявлено 18 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане 75% ядовитых выбросов в атмосферу приходится на долю автомобилей — специалист минэкологии
Грузинский эксперт: Власти Армении, контролирующие сепаратистский режим в Карабахе, перешли красную черту