Состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 30 сентября 2020 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 150 миллионов манатов и со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что в ходе аукциона 14 инвесторами был представлен 21 заказ в ценовом диапазоне 99,53 маната (6,01 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,53 маната (6,01 процента), а средневзвешенная цена – 99,53 маната (6,01 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 693,9 миллиона манатов.

Дата погашения - 28 октября 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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