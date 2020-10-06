Манат подешевел к евро и стабилен к рублю
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое октября установлен на уровне 1,7 и 2,004 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
6 октября 2020 г.:
|
5 октября 2020 г.:
|
6 сентября 2020 г.:
|
6 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,004
|
1,9945
|
2,0148
|
1,8651
|
0,0095
|
-0,0108
|
0,1389
|
1 российский рубль
|
0,0218
|
0,0218
|
0,0226
|
0,0262
|
0
|
-0,0008
|
-0,0044
|
1 турецкая лира
|
0,2195
|
0,2192
|
0,2286
|
0,2986
|
0,0003
|
-0,0091
|
-0,0791
|
1 австралийский доллар
|
1,2223
|
1,221
|
1,2363
|
1,1478
|
0,0013
|
-0,0140
|
0,0745
|
1 аргентинский песо
|
0,0221
|
0,0221
|
0,0229
|
0,0294
|
0
|
-0,0008
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6475
|
0,6491
|
0,6427
|
0,816
|
-0,0016
|
0,0048
|
-0,1685
|
1 бразильский реал
|
0,3048
|
0,2991
|
0,3212
|
0,4165
|
0,0057
|
-0,0164
|
-0,1117
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1029
|
0,1034
|
0,1016
|
0,1124
|
-0,0005
|
0,0013
|
-0,0095
|
100 южнокорейских вон
|
0,1464
|
0,1462
|
0,1429
|
0,1423
|
0,0002
|
0,0035
|
0,0041
|
1 чешская крона
|
0,074
|
0,0735
|
0,0763
|
0,0725
|
0,0005
|
-0,0023
|
0,0015
|
100 чилийских песо
|
0,2131
|
0,2154
|
0,2193
|
0,2369
|
-0,0023
|
-0,0062
|
-0,0238
|
1 китайский юань
|
0,2503
|
0,2503
|
0,2485
|
0,2378
|
0
|
0,0018
|
0,0125
|
1 датская крона
|
0,2694
|
0,268
|
0,2708
|
0,2498
|
0,0014
|
-0,0014
|
0,0196
|
1 грузинский лари
|
0,53
|
0,531
|
0,5523
|
0,5735
|
-0,0010
|
-0,0223
|
-0,0435
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2168
|
0
|
0,0001
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0232
|
0,024
|
0
|
0
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2081
|
2,1995
|
2,2578
|
2,097
|
0,0086
|
-0,0497
|
0,1111
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0115
|
0,012
|
0
|
0
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1912
|
0,1908
|
0,1948
|
0,1724
|
0,0004
|
-0,0036
|
0,0188
|
1 швейцарский франк
|
1,858
|
1,8533
|
1,8691
|
1,7008
|
0,0047
|
-0,0111
|
0,1572
|
1 израильский шекель
|
0,4991
|
0,4956
|
0,505
|
0,4868
|
0,0035
|
-0,0059
|
0,0123
|
1 канадский доллар
|
1,2824
|
1,2806
|
1,2953
|
1,275
|
0,0018
|
-0,0129
|
0,0074
|
1 кувейтский динар
|
5,5537
|
5,5484
|
5,561
|
5,5864
|
0,0053
|
-0,0073
|
-0,0327
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0213
|
0,0213
|
0,0216
|
0,0242
|
0
|
-0,0003
|
-0,0029
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1125
|
0,1126
|
0,1126
|
0,0001
|
0
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4097
|
0,4086
|
0,4098
|
0,406
|
0,0011
|
-0,0001
|
0,0037
|
1 мексиканский песо
|
0,0795
|
0,0788
|
0,0784
|
0,0866
|
0,0007
|
0,0011
|
-0,0071
|
1 молдавская лея
|
0,1009
|
0,1007
|
0,1025
|
0,0959
|
0,0002
|
-0,0016
|
0,0050
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1079
|
0,1075
|
0,1041
|
0,0004
|
0,0008
|
0,0042
|
1 норвежская крона
|
0,1848
|
0,1835
|
0,1908
|
0,1865
|
0,0013
|
-0,0060
|
-0,0017
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0166
|
0,0166
|
0,018
|
-0,0002
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4459
|
0,4428
|
0,4542
|
0,4304
|
0,0031
|
-0,0083
|
0,0155
|
1 сингапурский доллар
|
1,2511
|
1,2476
|
1,2456
|
1,232
|
0,0035
|
0,0055
|
0,0191
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4002
|
2,3971
|
2,4034
|
2,3216
|
0,0031
|
-0,0032
|
0,0786
|
1 тайваньский доллар
|
0,0592
|
0,0589
|
0,0579
|
0,055
|
0,0003
|
0,0013
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1647
|
0,1754
|
0
|
-0,0001
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0598
|
0,0599
|
0,0613
|
0,0691
|
-0,0001
|
-0,0015
|
-0,0093
|
100 японских иен
|
1,6095
|
1,6104
|
1,6017
|
1,5913
|
-0,0009
|
0,0078
|
0,0182
|
1 новозеландский доллар
|
1,1301
|
1,1302
|
1,14
|
1,0742
|
-0,0001
|
-0,0099
|
0,0559
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni