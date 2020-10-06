Манат подешевел к евро и стабилен к рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое октября установлен на уровне 1,7 и 2,004 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 6 октября 2020 г.: 5 октября 2020 г.: 6 сентября 2020 г.: 6 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,004 1,9945 2,0148 1,8651 0,0095 -0,0108 0,1389 1 российский рубль 0,0218 0,0218 0,0226 0,0262 0 -0,0008 -0,0044 1 турецкая лира 0,2195 0,2192 0,2286 0,2986 0,0003 -0,0091 -0,0791 1 австралийский доллар 1,2223 1,221 1,2363 1,1478 0,0013 -0,0140 0,0745 1 аргентинский песо 0,0221 0,0221 0,0229 0,0294 0 -0,0008 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6475 0,6491 0,6427 0,816 -0,0016 0,0048 -0,1685 1 бразильский реал 0,3048 0,2991 0,3212 0,4165 0,0057 -0,0164 -0,1117 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1029 0,1034 0,1016 0,1124 -0,0005 0,0013 -0,0095 100 южнокорейских вон 0,1464 0,1462 0,1429 0,1423 0,0002 0,0035 0,0041 1 чешская крона 0,074 0,0735 0,0763 0,0725 0,0005 -0,0023 0,0015 100 чилийских песо 0,2131 0,2154 0,2193 0,2369 -0,0023 -0,0062 -0,0238 1 китайский юань 0,2503 0,2503 0,2485 0,2378 0 0,0018 0,0125 1 датская крона 0,2694 0,268 0,2708 0,2498 0,0014 -0,0014 0,0196 1 грузинский лари 0,53 0,531 0,5523 0,5735 -0,0010 -0,0223 -0,0435 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2168 0 0,0001 0,0026 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0232 0,024 0 0 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2081 2,1995 2,2578 2,097 0,0086 -0,0497 0,1111 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0115 0,012 0 0 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1912 0,1908 0,1948 0,1724 0,0004 -0,0036 0,0188 1 швейцарский франк 1,858 1,8533 1,8691 1,7008 0,0047 -0,0111 0,1572 1 израильский шекель 0,4991 0,4956 0,505 0,4868 0,0035 -0,0059 0,0123 1 канадский доллар 1,2824 1,2806 1,2953 1,275 0,0018 -0,0129 0,0074 1 кувейтский динар 5,5537 5,5484 5,561 5,5864 0,0053 -0,0073 -0,0327 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0213 0,0213 0,0216 0,0242 0 -0,0003 -0,0029 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1125 0,1126 0,1126 0,0001 0 0 1 малайзийский ринггит 0,4097 0,4086 0,4098 0,406 0,0011 -0,0001 0,0037 1 мексиканский песо 0,0795 0,0788 0,0784 0,0866 0,0007 0,0011 -0,0071 1 молдавская лея 0,1009 0,1007 0,1025 0,0959 0,0002 -0,0016 0,0050 1 египетский фунт 0,1083 0,1079 0,1075 0,1041 0,0004 0,0008 0,0042 1 норвежская крона 0,1848 0,1835 0,1908 0,1865 0,0013 -0,0060 -0,0017 100 узбекских сомов 0,0164 0,0166 0,0166 0,018 -0,0002 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4459 0,4428 0,4542 0,4304 0,0031 -0,0083 0,0155 1 сингапурский доллар 1,2511 1,2476 1,2456 1,232 0,0035 0,0055 0,0191 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4002 2,3971 2,4034 2,3216 0,0031 -0,0032 0,0786 1 тайваньский доллар 0,0592 0,0589 0,0579 0,055 0,0003 0,0013 0,0042 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1647 0,1754 0 -0,0001 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0598 0,0599 0,0613 0,0691 -0,0001 -0,0015 -0,0093 100 японских иен 1,6095 1,6104 1,6017 1,5913 -0,0009 0,0078 0,0182 1 новозеландский доллар 1,1301 1,1302 1,14 1,0742 -0,0001 -0,0099 0,0559

(Автор: Зейни Джафаров)

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