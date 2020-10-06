Минфин Азербайджана в очередной раз выставил на аукцион среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана стоимостью 30 миллионов манатов. Срок оборота составляет 728 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 11 инвесторов подали 15 заявок в ценовом диапазоне от 97,54 маната (при доходности в 9,38 процента) до 100,91 маната (7,5 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 100 манатов (восемь процентов), а средневзвешенная цена – 100,027 маната (7,98 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 79,7 миллиона манатов, а объем размещения – 45 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций: четвертое октября 2022 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до седьмого октября 2020 года (T+1).

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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