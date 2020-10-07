БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" перечислила средства в Фонд помощи Вооруженным силам в целях поддержки азербайджанкой армии в борьбе за освобождение от врага оккупированных земель.

Сотрудники центрального офиса корпорации перечислили ежемесячную заработную плату на поддержку борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

«В этой борьбе за освобождение наших земель весь коллектив ОАО «Азербайджанская Промышленная Корпорация» с любовью к Родине всегда с нашим народом, Президентом, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым и нашей армией».