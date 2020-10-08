Манат подешевел к евро и стабилен к доллару

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое октября установлен на уровне 1,7 и 2,0006 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 8 октября 2020 г.: 7 октября 2020 г.: 8 сентября 2020 г.: 8 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0006 1,9947 2,008 1,866 0,0059 -0,0074 0,1346 1 российский рубль 0,0218 0,0217 0,0224 0,0262 0,0001 -0,0006 -0,0044 1 турецкая лира 0,2156 0,2182 0,2281 0,2911 -0,0026 -0,0125 -0,0755 1 австралийский доллар 1,2146 1,211 1,2372 1,1471 0,0036 -0,0226 0,0675 1 аргентинский песо 0,0221 0,0221 0,0228 0,0294 0 -0,0007 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6494 0,6504 0,6456 0,8212 -0,0010 0,0038 -0,1718 1 бразильский реал 0,303 0,3039 0,3206 0,4139 -0,0009 -0,0176 -0,1109 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1022 0,1021 0,1015 0,1122 0,0001 0,0007 -0,0100 100 южнокорейских вон 0,1471 0,1465 0,143 0,1423 0,0006 0,0041 0,0048 1 чешская крона 0,0738 0,0738 0,0758 0,0724 0 -0,0020 0,0014 100 чилийских песо 0,2137 0,2129 0,2194 0,2367 0,0008 -0,0057 -0,0230 1 китайский юань 0,2503 0,2503 0,2487 0,2385 0 0,0016 0,0118 1 датская крона 0,2688 0,2681 0,2699 0,2498 0,0007 -0,0011 0,0190 1 грузинский лари 0,5285 0,5265 0,5509 0,5733 0,0020 -0,0224 -0,0448 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2167 0 0,0001 0,0027 1 индийская рупия 0,0232 0,0231 0,0231 0,0239 0,0001 0,0001 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,1984 2,1909 2,2334 2,0903 0,0075 -0,0350 0,1081 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0115 0,012 0 0 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1915 0,1899 0,1936 0,1716 0,0016 -0,0021 0,0199 1 швейцарский франк 1,8541 1,8515 1,8524 1,7079 0,0026 0,0017 0,1462 1 израильский шекель 0,4995 0,4974 0,503 0,4842 0,0021 -0,0035 0,0153 1 канадский доллар 1,2825 1,2766 1,2962 1,2788 0,0059 -0,0137 0,0037 1 кувейтский динар 5,5502 5,5478 5,5567 5,5888 0,0024 -0,0065 -0,0386 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0213 0,0213 0,0219 0,0243 0 -0,0006 -0,0030 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1122 0,1124 0,1124 0,0003 0,0001 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4092 0,4089 0,4081 0,4056 0,0003 0,0011 0,0036 1 мексиканский песо 0,0792 0,0786 0,0786 0,087 0,0006 0,0006 -0,0078 1 молдавская лея 0,1003 0,1008 0,1025 0,0961 -0,0005 -0,0022 0,0042 1 египетский фунт 0,1081 0,1081 0,1076 0,1042 0 0,0005 0,0039 1 норвежская крона 0,183 0,1816 0,1898 0,1863 0,0014 -0,0068 -0,0033 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,0181 0 -0,0002 -0,0017 1 польский злотый 0,4466 0,4443 0,4525 0,4313 0,0023 -0,0059 0,0153 1 сингапурский доллар 1,2508 1,2488 1,243 1,2317 0,0020 0,0078 0,0191 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,399 2,402 2,4065 2,3239 -0,0030 -0,0075 0,0751 1 тайваньский доллар 0,0592 0,0591 0,0581 0,0552 0,0001 0,0011 0,0040 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1647 0,1755 0 -0,0001 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,06 0,0612 0,069 0 -0,0012 -0,0090 100 японских иен 1,6042 1,6079 1,5996 1,5829 -0,0037 0,0046 0,0213 1 новозеландский доллар 1,1182 1,1209 1,136 1,0736 -0,0027 -0,0178 0,0446

(Автор: Зейни Джафаров)

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