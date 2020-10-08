Манат подешевел к евро и стабилен к доллару
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое октября установлен на уровне 1,7 и 2,0006 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
8 октября 2020 г.:
|
7 октября 2020 г.:
|
8 сентября 2020 г.:
|
8 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0006
|
1,9947
|
2,008
|
1,866
|
0,0059
|
-0,0074
|
0,1346
|
1 российский рубль
|
0,0218
|
0,0217
|
0,0224
|
0,0262
|
0,0001
|
-0,0006
|
-0,0044
|
1 турецкая лира
|
0,2156
|
0,2182
|
0,2281
|
0,2911
|
-0,0026
|
-0,0125
|
-0,0755
|
1 австралийский доллар
|
1,2146
|
1,211
|
1,2372
|
1,1471
|
0,0036
|
-0,0226
|
0,0675
|
1 аргентинский песо
|
0,0221
|
0,0221
|
0,0228
|
0,0294
|
0
|
-0,0007
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6494
|
0,6504
|
0,6456
|
0,8212
|
-0,0010
|
0,0038
|
-0,1718
|
1 бразильский реал
|
0,303
|
0,3039
|
0,3206
|
0,4139
|
-0,0009
|
-0,0176
|
-0,1109
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1022
|
0,1021
|
0,1015
|
0,1122
|
0,0001
|
0,0007
|
-0,0100
|
100 южнокорейских вон
|
0,1471
|
0,1465
|
0,143
|
0,1423
|
0,0006
|
0,0041
|
0,0048
|
1 чешская крона
|
0,0738
|
0,0738
|
0,0758
|
0,0724
|
0
|
-0,0020
|
0,0014
|
100 чилийских песо
|
0,2137
|
0,2129
|
0,2194
|
0,2367
|
0,0008
|
-0,0057
|
-0,0230
|
1 китайский юань
|
0,2503
|
0,2503
|
0,2487
|
0,2385
|
0
|
0,0016
|
0,0118
|
1 датская крона
|
0,2688
|
0,2681
|
0,2699
|
0,2498
|
0,0007
|
-0,0011
|
0,0190
|
1 грузинский лари
|
0,5285
|
0,5265
|
0,5509
|
0,5733
|
0,0020
|
-0,0224
|
-0,0448
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2167
|
0
|
0,0001
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0239
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1984
|
2,1909
|
2,2334
|
2,0903
|
0,0075
|
-0,0350
|
0,1081
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0115
|
0,012
|
0
|
0
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1915
|
0,1899
|
0,1936
|
0,1716
|
0,0016
|
-0,0021
|
0,0199
|
1 швейцарский франк
|
1,8541
|
1,8515
|
1,8524
|
1,7079
|
0,0026
|
0,0017
|
0,1462
|
1 израильский шекель
|
0,4995
|
0,4974
|
0,503
|
0,4842
|
0,0021
|
-0,0035
|
0,0153
|
1 канадский доллар
|
1,2825
|
1,2766
|
1,2962
|
1,2788
|
0,0059
|
-0,0137
|
0,0037
|
1 кувейтский динар
|
5,5502
|
5,5478
|
5,5567
|
5,5888
|
0,0024
|
-0,0065
|
-0,0386
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0213
|
0,0213
|
0,0219
|
0,0243
|
0
|
-0,0006
|
-0,0030
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1122
|
0,1124
|
0,1124
|
0,0003
|
0,0001
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4092
|
0,4089
|
0,4081
|
0,4056
|
0,0003
|
0,0011
|
0,0036
|
1 мексиканский песо
|
0,0792
|
0,0786
|
0,0786
|
0,087
|
0,0006
|
0,0006
|
-0,0078
|
1 молдавская лея
|
0,1003
|
0,1008
|
0,1025
|
0,0961
|
-0,0005
|
-0,0022
|
0,0042
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1081
|
0,1076
|
0,1042
|
0
|
0,0005
|
0,0039
|
1 норвежская крона
|
0,183
|
0,1816
|
0,1898
|
0,1863
|
0,0014
|
-0,0068
|
-0,0033
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,0181
|
0
|
-0,0002
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4466
|
0,4443
|
0,4525
|
0,4313
|
0,0023
|
-0,0059
|
0,0153
|
1 сингапурский доллар
|
1,2508
|
1,2488
|
1,243
|
1,2317
|
0,0020
|
0,0078
|
0,0191
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,399
|
2,402
|
2,4065
|
2,3239
|
-0,0030
|
-0,0075
|
0,0751
|
1 тайваньский доллар
|
0,0592
|
0,0591
|
0,0581
|
0,0552
|
0,0001
|
0,0011
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1647
|
0,1755
|
0
|
-0,0001
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,06
|
0,0612
|
0,069
|
0
|
-0,0012
|
-0,0090
|
100 японских иен
|
1,6042
|
1,6079
|
1,5996
|
1,5829
|
-0,0037
|
0,0046
|
0,0213
|
1 новозеландский доллар
|
1,1182
|
1,1209
|
1,136
|
1,0736
|
-0,0027
|
-0,0178
|
0,0446
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni