Манат подешевел к евро и стабилен к доллару

Финансы 8 октября 2020 09:38 (UTC+04:00)
Манат подешевел к евро и стабилен к доллару

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое октября установлен на уровне 1,7 и 2,0006 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

8 октября 2020 г.:

7 октября 2020 г.:

8 сентября 2020 г.:

8 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0006

1,9947

2,008

1,866

0,0059

-0,0074

0,1346

1 российский рубль

0,0218

0,0217

0,0224

0,0262

0,0001

-0,0006

-0,0044

1 турецкая лира

0,2156

0,2182

0,2281

0,2911

-0,0026

-0,0125

-0,0755

1 австралийский доллар

1,2146

1,211

1,2372

1,1471

0,0036

-0,0226

0,0675

1 аргентинский песо

0,0221

0,0221

0,0228

0,0294

0

-0,0007

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6494

0,6504

0,6456

0,8212

-0,0010

0,0038

-0,1718

1 бразильский реал

0,303

0,3039

0,3206

0,4139

-0,0009

-0,0176

-0,1109

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1022

0,1021

0,1015

0,1122

0,0001

0,0007

-0,0100

100 южнокорейских вон

0,1471

0,1465

0,143

0,1423

0,0006

0,0041

0,0048

1 чешская крона

0,0738

0,0738

0,0758

0,0724

0

-0,0020

0,0014

100 чилийских песо

0,2137

0,2129

0,2194

0,2367

0,0008

-0,0057

-0,0230

1 китайский юань

0,2503

0,2503

0,2487

0,2385

0

0,0016

0,0118

1 датская крона

0,2688

0,2681

0,2699

0,2498

0,0007

-0,0011

0,0190

1 грузинский лари

0,5285

0,5265

0,5509

0,5733

0,0020

-0,0224

-0,0448

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2193

0,2167

0

0,0001

0,0027

1 индийская рупия

0,0232

0,0231

0,0231

0,0239

0,0001

0,0001

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,1984

2,1909

2,2334

2,0903

0,0075

-0,0350

0,1081

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0115

0,012

0

0

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1915

0,1899

0,1936

0,1716

0,0016

-0,0021

0,0199

1 швейцарский франк

1,8541

1,8515

1,8524

1,7079

0,0026

0,0017

0,1462

1 израильский шекель

0,4995

0,4974

0,503

0,4842

0,0021

-0,0035

0,0153

1 канадский доллар

1,2825

1,2766

1,2962

1,2788

0,0059

-0,0137

0,0037

1 кувейтский динар

5,5502

5,5478

5,5567

5,5888

0,0024

-0,0065

-0,0386

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0213

0,0213

0,0219

0,0243

0

-0,0006

-0,0030

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1122

0,1124

0,1124

0,0003

0,0001

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4092

0,4089

0,4081

0,4056

0,0003

0,0011

0,0036

1 мексиканский песо

0,0792

0,0786

0,0786

0,087

0,0006

0,0006

-0,0078

1 молдавская лея

0,1003

0,1008

0,1025

0,0961

-0,0005

-0,0022

0,0042

1 египетский фунт

0,1081

0,1081

0,1076

0,1042

0

0,0005

0,0039

1 норвежская крона

0,183

0,1816

0,1898

0,1863

0,0014

-0,0068

-0,0033

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0166

0,0181

0

-0,0002

-0,0017

1 польский злотый

0,4466

0,4443

0,4525

0,4313

0,0023

-0,0059

0,0153

1 сингапурский доллар

1,2508

1,2488

1,243

1,2317

0,0020

0,0078

0,0191

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,399

2,402

2,4065

2,3239

-0,0030

-0,0075

0,0751

1 тайваньский доллар

0,0592

0,0591

0,0581

0,0552

0,0001

0,0011

0,0040

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1647

0,1755

0

-0,0001

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,06

0,06

0,0612

0,069

0

-0,0012

-0,0090

100 японских иен

1,6042

1,6079

1,5996

1,5829

-0,0037

0,0046

0,0213

1 новозеландский доллар

1,1182

1,1209

1,136

1,0736

-0,0027

-0,0178

0,0446

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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