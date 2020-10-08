”Азербайджанское кредитное бюро" стало сотрудничать еще с одной компанией

БАКУ /Trend/ - ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) стало сотрудничать с факторинговой компанией ООО Ferrum Capital, сообщает Trend со ссылкой на бюро.

По данным бюро, число партнеров АКБ достигло 135. До сих пор в партнерском списке бюро были Центральный банк Азербайджана, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана, 44 банка (18 ликвидированы), 49 небанковских кредитных организаций (5 ликвидированы), три лизинговые компании, 22 страховые компании (одна ликвидирована), три оператора мобильной связи, три оператора коммунальных услуг и шесть магазинов.

Напомним, что АКБ был создан 15 января 2018 года. Его уставный капитал составляет два миллиона манатов. Основателями бюро являются восемь банков с долей по 12,5 процента - “Международный банк Азербайджана“, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, PASHA Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaycan.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)