Манат подешевел к евро и рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое октября установлен на уровне 1,7 и 2,0019 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 9 октября 2020 г.: 8 октября 2020 г.: 9 сентября 2020 г.: 9 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0019 2,0006 2,0025 1,8636 0,0013 -0,0006 0,1383 1 российский рубль 0,022 0,0218 0,0223 0,0261 0,0002 -0,0003 -0,0041 1 турецкая лира 0,2142 0,2156 0,2272 0,2912 -0,0014 -0,0130 -0,0770 1 австралийский доллар 1,2205 1,2146 1,2287 1,1451 0,0059 -0,0082 0,0754 1 аргентинский песо 0,022 0,0221 0,0228 0,0294 -0,0001 -0,0008 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6521 0,6494 0,6435 0,8196 0,0027 0,0086 -0,1675 1 бразильский реал 0,3036 0,303 0,317 0,4151 0,0006 -0,0134 -0,1115 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1029 0,1022 0,1004 0,1113 0,0007 0,0025 -0,0084 100 южнокорейских вон 0,1484 0,1471 0,143 0,1419 0,0013 0,0054 0,0065 1 чешская крона 0,0736 0,0738 0,0755 0,0723 -0,0002 -0,0019 0,0013 100 чилийских песо 0,2128 0,2137 0,22 0,2346 -0,0009 -0,0072 -0,0218 1 китайский юань 0,2534 0,2503 0,2482 0,238 0,0031 0,0052 0,0154 1 датская крона 0,269 0,2688 0,2691 0,2495 0,0002 -0,0001 0,0195 1 грузинский лари 0,5287 0,5285 0,5492 0,5735 0,0002 -0,0205 -0,0448 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2167 0 0,0001 0,0027 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,0231 0,0239 0,0001 0,0002 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,2017 2,1984 2,2048 2,0759 0,0033 -0,0031 0,1258 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0115 0,0115 0,012 0,0001 0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1921 0,1915 0,1926 0,171 0,0006 -0,0005 0,0211 1 швейцарский франк 1,8568 1,8541 1,8519 1,7107 0,0027 0,0049 0,1461 1 израильский шекель 0,5017 0,4995 0,5008 0,4854 0,0022 0,0009 0,0163 1 канадский доллар 1,2893 1,2825 1,2849 1,2766 0,0068 0,0044 0,0127 1 кувейтский динар 5,5531 5,5502 5,5546 5,5905 0,0029 -0,0015 -0,0374 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0212 0,0213 0,0218 0,0243 -0,0001 -0,0006 -0,0031 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1121 0,1122 -0,0001 0,0003 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4099 0,4092 0,4074 0,4051 0,0007 0,0025 0,0048 1 мексиканский песо 0,0797 0,0792 0,0778 0,0867 0,0005 0,0019 -0,0070 1 молдавская лея 0,1003 0,1003 0,1023 0,0962 0 -0,0020 0,0041 1 египетский фунт 0,1082 0,1081 0,1076 0,1043 0,0001 0,0006 0,0039 1 норвежская крона 0,184 0,183 0,186 0,1856 0,0010 -0,0020 -0,0016 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,446 0,4466 0,4499 0,4309 -0,0006 -0,0039 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2531 1,2508 1,2404 1,23 0,0023 0,0127 0,0231 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3996 2,399 2,3999 2,3225 0,0006 -0,0003 0,0771 1 тайваньский доллар 0,0594 0,0592 0,058 0,0551 0,0002 0,0014 0,0043 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1647 0,1755 0 -0,0001 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0602 0,06 0,0613 0,0691 0,0002 -0,0011 -0,0089 100 японских иен 1,6059 1,6042 1,6051 1,5866 0,0017 0,0008 0,0193 1 новозеландский доллар 1,1228 1,1182 1,1265 1,0723 0,0046 -0,0037 0,0505

(Автор: Зейни Джафаров)

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