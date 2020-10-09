Манат подешевел к евро и рублю
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое октября установлен на уровне 1,7 и 2,0019 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
9 октября 2020 г.:
|
8 октября 2020 г.:
|
9 сентября 2020 г.:
|
9 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0019
|
2,0006
|
2,0025
|
1,8636
|
0,0013
|
-0,0006
|
0,1383
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,0218
|
0,0223
|
0,0261
|
0,0002
|
-0,0003
|
-0,0041
|
1 турецкая лира
|
0,2142
|
0,2156
|
0,2272
|
0,2912
|
-0,0014
|
-0,0130
|
-0,0770
|
1 австралийский доллар
|
1,2205
|
1,2146
|
1,2287
|
1,1451
|
0,0059
|
-0,0082
|
0,0754
|
1 аргентинский песо
|
0,022
|
0,0221
|
0,0228
|
0,0294
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6521
|
0,6494
|
0,6435
|
0,8196
|
0,0027
|
0,0086
|
-0,1675
|
1 бразильский реал
|
0,3036
|
0,303
|
0,317
|
0,4151
|
0,0006
|
-0,0134
|
-0,1115
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1029
|
0,1022
|
0,1004
|
0,1113
|
0,0007
|
0,0025
|
-0,0084
|
100 южнокорейских вон
|
0,1484
|
0,1471
|
0,143
|
0,1419
|
0,0013
|
0,0054
|
0,0065
|
1 чешская крона
|
0,0736
|
0,0738
|
0,0755
|
0,0723
|
-0,0002
|
-0,0019
|
0,0013
|
100 чилийских песо
|
0,2128
|
0,2137
|
0,22
|
0,2346
|
-0,0009
|
-0,0072
|
-0,0218
|
1 китайский юань
|
0,2534
|
0,2503
|
0,2482
|
0,238
|
0,0031
|
0,0052
|
0,0154
|
1 датская крона
|
0,269
|
0,2688
|
0,2691
|
0,2495
|
0,0002
|
-0,0001
|
0,0195
|
1 грузинский лари
|
0,5287
|
0,5285
|
0,5492
|
0,5735
|
0,0002
|
-0,0205
|
-0,0448
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2167
|
0
|
0,0001
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0239
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2017
|
2,1984
|
2,2048
|
2,0759
|
0,0033
|
-0,0031
|
0,1258
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0115
|
0,0115
|
0,012
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1921
|
0,1915
|
0,1926
|
0,171
|
0,0006
|
-0,0005
|
0,0211
|
1 швейцарский франк
|
1,8568
|
1,8541
|
1,8519
|
1,7107
|
0,0027
|
0,0049
|
0,1461
|
1 израильский шекель
|
0,5017
|
0,4995
|
0,5008
|
0,4854
|
0,0022
|
0,0009
|
0,0163
|
1 канадский доллар
|
1,2893
|
1,2825
|
1,2849
|
1,2766
|
0,0068
|
0,0044
|
0,0127
|
1 кувейтский динар
|
5,5531
|
5,5502
|
5,5546
|
5,5905
|
0,0029
|
-0,0015
|
-0,0374
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0212
|
0,0213
|
0,0218
|
0,0243
|
-0,0001
|
-0,0006
|
-0,0031
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1121
|
0,1122
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4099
|
0,4092
|
0,4074
|
0,4051
|
0,0007
|
0,0025
|
0,0048
|
1 мексиканский песо
|
0,0797
|
0,0792
|
0,0778
|
0,0867
|
0,0005
|
0,0019
|
-0,0070
|
1 молдавская лея
|
0,1003
|
0,1003
|
0,1023
|
0,0962
|
0
|
-0,0020
|
0,0041
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1081
|
0,1076
|
0,1043
|
0,0001
|
0,0006
|
0,0039
|
1 норвежская крона
|
0,184
|
0,183
|
0,186
|
0,1856
|
0,0010
|
-0,0020
|
-0,0016
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,446
|
0,4466
|
0,4499
|
0,4309
|
-0,0006
|
-0,0039
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2531
|
1,2508
|
1,2404
|
1,23
|
0,0023
|
0,0127
|
0,0231
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3996
|
2,399
|
2,3999
|
2,3225
|
0,0006
|
-0,0003
|
0,0771
|
1 тайваньский доллар
|
0,0594
|
0,0592
|
0,058
|
0,0551
|
0,0002
|
0,0014
|
0,0043
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1647
|
0,1755
|
0
|
-0,0001
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0602
|
0,06
|
0,0613
|
0,0691
|
0,0002
|
-0,0011
|
-0,0089
|
100 японских иен
|
1,6059
|
1,6042
|
1,6051
|
1,5866
|
0,0017
|
0,0008
|
0,0193
|
1 новозеландский доллар
|
1,1228
|
1,1182
|
1,1265
|
1,0723
|
0,0046
|
-0,0037
|
0,0505
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni