Манат подешевел к евро и рублю

Финансы 9 октября 2020 09:48 (UTC+04:00)
Манат подешевел к евро и рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое октября установлен на уровне 1,7 и 2,0019 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

9 октября 2020 г.:

8 октября 2020 г.:

9 сентября 2020 г.:

9 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0019

2,0006

2,0025

1,8636

0,0013

-0,0006

0,1383

1 российский рубль

0,022

0,0218

0,0223

0,0261

0,0002

-0,0003

-0,0041

1 турецкая лира

0,2142

0,2156

0,2272

0,2912

-0,0014

-0,0130

-0,0770

1 австралийский доллар

1,2205

1,2146

1,2287

1,1451

0,0059

-0,0082

0,0754

1 аргентинский песо

0,022

0,0221

0,0228

0,0294

-0,0001

-0,0008

-0,0074

1 белорусский рубль

0,6521

0,6494

0,6435

0,8196

0,0027

0,0086

-0,1675

1 бразильский реал

0,3036

0,303

0,317

0,4151

0,0006

-0,0134

-0,1115

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1029

0,1022

0,1004

0,1113

0,0007

0,0025

-0,0084

100 южнокорейских вон

0,1484

0,1471

0,143

0,1419

0,0013

0,0054

0,0065

1 чешская крона

0,0736

0,0738

0,0755

0,0723

-0,0002

-0,0019

0,0013

100 чилийских песо

0,2128

0,2137

0,22

0,2346

-0,0009

-0,0072

-0,0218

1 китайский юань

0,2534

0,2503

0,2482

0,238

0,0031

0,0052

0,0154

1 датская крона

0,269

0,2688

0,2691

0,2495

0,0002

-0,0001

0,0195

1 грузинский лари

0,5287

0,5285

0,5492

0,5735

0,0002

-0,0205

-0,0448

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2193

0,2167

0

0,0001

0,0027

1 индийская рупия

0,0233

0,0232

0,0231

0,0239

0,0001

0,0002

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,2017

2,1984

2,2048

2,0759

0,0033

-0,0031

0,1258

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0115

0,0115

0,012

0,0001

0,0001

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1921

0,1915

0,1926

0,171

0,0006

-0,0005

0,0211

1 швейцарский франк

1,8568

1,8541

1,8519

1,7107

0,0027

0,0049

0,1461

1 израильский шекель

0,5017

0,4995

0,5008

0,4854

0,0022

0,0009

0,0163

1 канадский доллар

1,2893

1,2825

1,2849

1,2766

0,0068

0,0044

0,0127

1 кувейтский динар

5,5531

5,5502

5,5546

5,5905

0,0029

-0,0015

-0,0374

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0212

0,0213

0,0218

0,0243

-0,0001

-0,0006

-0,0031

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,1121

0,1122

-0,0001

0,0003

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4099

0,4092

0,4074

0,4051

0,0007

0,0025

0,0048

1 мексиканский песо

0,0797

0,0792

0,0778

0,0867

0,0005

0,0019

-0,0070

1 молдавская лея

0,1003

0,1003

0,1023

0,0962

0

-0,0020

0,0041

1 египетский фунт

0,1082

0,1081

0,1076

0,1043

0,0001

0,0006

0,0039

1 норвежская крона

0,184

0,183

0,186

0,1856

0,0010

-0,0020

-0,0016

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0166

0,018

0

-0,0002

-0,0016

1 польский злотый

0,446

0,4466

0,4499

0,4309

-0,0006

-0,0039

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2531

1,2508

1,2404

1,23

0,0023

0,0127

0,0231

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3996

2,399

2,3999

2,3225

0,0006

-0,0003

0,0771

1 тайваньский доллар

0,0594

0,0592

0,058

0,0551

0,0002

0,0014

0,0043

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1647

0,1755

0

-0,0001

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0602

0,06

0,0613

0,0691

0,0002

-0,0011

-0,0089

100 японских иен

1,6059

1,6042

1,6051

1,5866

0,0017

0,0008

0,0193

1 новозеландский доллар

1,1228

1,1182

1,1265

1,0723

0,0046

-0,0037

0,0505

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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