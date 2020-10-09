Первая независимая факторинговая компания Азербайджана разместила облигации на БФБ

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 9 октября 2020 года прошел аукцион по размещению облигаций ООО Ferrum Kapital на общую сумму 2,5 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что стоимость одной облигации составляет 1000 манат. Срок обращения 364 дня.

Сроки выплат по облигациям - 9 октября 2021 года.

Гарантом облигаций выступает ООО “Группа компаний AQA”, основной акционер ООО Ferrum Kapital. Облигации будут в обращении в течение 12 месяцев. Группа компаний AQA обеспечит их доходность по ставке 12,5 процента годовых.

Отметим, что первая независимая факторинговая компания Азербайджана ООО Ferrum Кapital была создана 19 сентября 2017 года с целью предоставления факторинговых и других финансовых услуг местным и зарубежным компаниям.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva