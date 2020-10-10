За минувшую неделю манат подешевел к евро и укрепился к лире (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 28 сентября 1,7 5 октября 1,7 29 сентября 1,7 6 октября 1,7 30 сентября 1,7 7 октября 1,7 1 октября 1,7 8 октября 1,7 2 октября 1,7 9 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0074 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9991 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,01 маната (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 28 сентября 1,9775 5 октября 1,9945 29 сентября 1,985 6 октября 2,004 30 сентября 1,9947 7 октября 1,9947 1 октября 1,9969 8 октября 2,0006 2 октября 1,9916 9 октября 2,0019 Средний курс за неделю 1,9891 Средний курс за неделю 1,9991

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0218 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 28 сентября 0,0217 5 октября 0,0218 29 сентября 0,0215 6 октября 0,0218 30 сентября 0,0215 7 октября 0,0217 1 октября 0,0219 8 октября 0,0218 2 октября 0,0219 9 октября 0,022 Средний курс за неделю 0,0217 Средний курс за неделю 0,0218

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,005 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2173 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,002 маната (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 28 сентября 0,2217 5 октября 0,2192 29 сентября 0,2177 6 октября 0,2195 30 сентября 0,2177 7 октября 0,2182 1 октября 0,2199 8 октября 0,2156 2 октября 0,2194 9 октября 0,2142 Средний курс за неделю 0,2193 Средний курс за неделю 0,2173

(Автор: Зейни Джафаров)

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