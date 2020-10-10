За минувшую неделю манат подешевел к евро и укрепился к лире (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
28 сентября
|
1,7
|
5 октября
|
1,7
|
29 сентября
|
1,7
|
6 октября
|
1,7
|
30 сентября
|
1,7
|
7 октября
|
1,7
|
1 октября
|
1,7
|
8 октября
|
1,7
|
2 октября
|
1,7
|
9 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0074 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9991 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,01 маната (0,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
28 сентября
|
1,9775
|
5 октября
|
1,9945
|
29 сентября
|
1,985
|
6 октября
|
2,004
|
30 сентября
|
1,9947
|
7 октября
|
1,9947
|
1 октября
|
1,9969
|
8 октября
|
2,0006
|
2 октября
|
1,9916
|
9 октября
|
2,0019
|
Средний курс за неделю
|
1,9891
|
Средний курс за неделю
|
1,9991
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0218 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 (0,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
28 сентября
|
0,0217
|
5 октября
|
0,0218
|
29 сентября
|
0,0215
|
6 октября
|
0,0218
|
30 сентября
|
0,0215
|
7 октября
|
0,0217
|
1 октября
|
0,0219
|
8 октября
|
0,0218
|
2 октября
|
0,0219
|
9 октября
|
0,022
|
Средний курс за неделю
|
0,0217
|
Средний курс за неделю
|
0,0218
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,005 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2173 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,002 маната (0,9 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
28 сентября
|
0,2217
|
5 октября
|
0,2192
|
29 сентября
|
0,2177
|
6 октября
|
0,2195
|
30 сентября
|
0,2177
|
7 октября
|
0,2182
|
1 октября
|
0,2199
|
8 октября
|
0,2156
|
2 октября
|
0,2194
|
9 октября
|
0,2142
|
Средний курс за неделю
|
0,2193
|
Средний курс за неделю
|
0,2173
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni