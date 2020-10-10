Цены на драгметаллы в Азербайджане на минувшей неделе (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 28,002 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3224,4758 маната, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 28 сентября 3164,865 5 октября 3218,338 29 сентября 3199,035 6 октября 3250,91 30 сентября 3213,221 7 октября 3200,981 1 октября 3219,596 8 октября 3205,81 2 октября 3215,312 9 октября 3246,34 Средняя стоимость за неделю 3202,4058 Средняя стоимость за неделю 3224,4758

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,6622 маната (1,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 40,6502 маната, что на 1,7 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 28 сентября 38,9145 5 октября 40,4603 29 сентября 40,0554 6 октября 41,3377 30 сентября 40,5627 7 октября 39,8664 1 октября 40,1387 8 октября 40,4641 2 октября 40,1363 9 октября 41,1225 Средняя стоимость за неделю 39,9615 Средняя стоимость за неделю 40,6502

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 5,778 маната (0,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1488,5422 маната, что на 0,7 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 28 сентября 1456,033 5 октября 1491,988 29 сентября 1499,324 6 октября 1526,073 30 сентября 1494,615 7 октября 1468,97 1 октября 1538,976 8 октября 1469,47 2 октября 1509,311 9 октября 1486,21 Средняя стоимость за неделю 1499,6518 Средняя стоимость за неделю 1488,5422

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подорожала на 156,015 маната (четыре процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4004,481 маната, что на 2,7 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 28 сентября 3775,743 5 октября 3915,075 29 сентября 3866,497 6 октября 4002,829 30 сентября 3955,526 7 октября 4011,431 1 октября 3954,192 8 октября 4021,98 2 октября 3936,112 9 октября 4071,09 Средняя стоимость за неделю 3897,614 Средняя стоимость за неделю 4004,481

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni