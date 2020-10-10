Цены на драгметаллы в Азербайджане на минувшей неделе (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 28,002 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3224,4758 маната, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
28 сентября
|
3164,865
|
5 октября
|
3218,338
|
29 сентября
|
3199,035
|
6 октября
|
3250,91
|
30 сентября
|
3213,221
|
7 октября
|
3200,981
|
1 октября
|
3219,596
|
8 октября
|
3205,81
|
2 октября
|
3215,312
|
9 октября
|
3246,34
|
Средняя стоимость за неделю
|
3202,4058
|
Средняя стоимость за неделю
|
3224,4758
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,6622 маната (1,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 40,6502 маната, что на 1,7 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
28 сентября
|
38,9145
|
5 октября
|
40,4603
|
29 сентября
|
40,0554
|
6 октября
|
41,3377
|
30 сентября
|
40,5627
|
7 октября
|
39,8664
|
1 октября
|
40,1387
|
8 октября
|
40,4641
|
2 октября
|
40,1363
|
9 октября
|
41,1225
|
Средняя стоимость за неделю
|
39,9615
|
Средняя стоимость за неделю
|
40,6502
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 5,778 маната (0,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1488,5422 маната, что на 0,7 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
28 сентября
|
1456,033
|
5 октября
|
1491,988
|
29 сентября
|
1499,324
|
6 октября
|
1526,073
|
30 сентября
|
1494,615
|
7 октября
|
1468,97
|
1 октября
|
1538,976
|
8 октября
|
1469,47
|
2 октября
|
1509,311
|
9 октября
|
1486,21
|
Средняя стоимость за неделю
|
1499,6518
|
Средняя стоимость за неделю
|
1488,5422
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подорожала на 156,015 маната (четыре процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4004,481 маната, что на 2,7 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
28 сентября
|
3775,743
|
5 октября
|
3915,075
|
29 сентября
|
3866,497
|
6 октября
|
4002,829
|
30 сентября
|
3955,526
|
7 октября
|
4011,431
|
1 октября
|
3954,192
|
8 октября
|
4021,98
|
2 октября
|
3936,112
|
9 октября
|
4071,09
|
Средняя стоимость за неделю
|
3897,614
|
Средняя стоимость за неделю
|
4004,481
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni