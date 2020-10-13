Годовая инфляция ускорится до 8% - прогноз Нацбанка Казахстана

В 2020 году ожидается снижение ВВП на уровне 2-2,3%. Такой прогноз дал Национальный банк РК, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает Trend.

«Уточненный прогноз ВВП на 2020 год соответствует оценкам Национального Банка. С учетом фактической динамики и складывающихся внешних факторов мы опубликовали свой прогноз в сентябре, согласно которому снижение ВВП в 2020 году ожидается на уровне 2-2,3%», - сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.

Глава Нацбанка отметил, что на основе актуализированных данных по ВВП обновлен прогноз показателей денежно-кредитной политики и платежного баланса.

«Годовая инфляция до конца 2020 года ускорится до 8%. Это произойдет на фоне сохранения высокого роста цен на продукты питания, эффекта переноса обменного курса на процессы ценообразования и некоторого ускорения инфляции Прогноз роста депозитов на 2020 год уточнен с 1,8% до 8,7% с учетом эффекта переоценки валютных депозитов и их перетока в тенговые вклады», - отметил он.

По словам Ерболата Досаева, с учетом пересмотра прогноза депозитов в сторону повышения прогноз роста денежной массы на 2020 год уточнен с 4,7% до 10,8%. Прогноз роста кредитов на 2020 год уточнен с 0,5% до 2,4% с учетом наблюдаемого роста с начала текущего года.