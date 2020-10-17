На текущей неделе манат укрепился к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 5 октября 1,7 12 октября 1,7 6 октября 1,7 13 октября 1,7 7 октября 1,7 14 октября 1,7 8 октября 1,7 15 октября 1,7 9 октября 1,7 16 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0194 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9997 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0006 маната (0,03 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 5 октября 1,9945 12 октября 2,009 6 октября 2,004 13 октября 2,0057 7 октября 1,9947 14 октября 1,9964 8 октября 2,0006 15 октября 1,9978 9 октября 2,0019 16 октября 1,9896 Средний курс за неделю 1,9991 Средний курс за неделю 1,9997

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0219 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 5 октября 0,0218 12 октября 0,0221 6 октября 0,0218 13 октября 0,022 7 октября 0,0217 14 октября 0,022 8 октября 0,0218 15 октября 0,0219 9 октября 0,022 16 октября 0,0218 Средний курс за неделю 0,0218 Средний курс за неделю 0,0219

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0018 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2149 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0024 маната (1,1 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 5 октября 0,2192 12 октября 0,2159 6 октября 0,2195 13 октября 0,2157 7 октября 0,2182 14 октября 0,2144 8 октября 0,2156 15 октября 0,2145 9 октября 0,2142 16 октября 0,2141 Средний курс за неделю 0,2173 Средний курс за неделю 0,2149

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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