На текущей неделе манат укрепился к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
5 октября
|
1,7
|
12 октября
|
1,7
|
6 октября
|
1,7
|
13 октября
|
1,7
|
7 октября
|
1,7
|
14 октября
|
1,7
|
8 октября
|
1,7
|
15 октября
|
1,7
|
9 октября
|
1,7
|
16 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0194 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9997 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0006 маната (0,03 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
5 октября
|
1,9945
|
12 октября
|
2,009
|
6 октября
|
2,004
|
13 октября
|
2,0057
|
7 октября
|
1,9947
|
14 октября
|
1,9964
|
8 октября
|
2,0006
|
15 октября
|
1,9978
|
9 октября
|
2,0019
|
16 октября
|
1,9896
|
Средний курс за неделю
|
1,9991
|
Средний курс за неделю
|
1,9997
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0219 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 (0,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
5 октября
|
0,0218
|
12 октября
|
0,0221
|
6 октября
|
0,0218
|
13 октября
|
0,022
|
7 октября
|
0,0217
|
14 октября
|
0,022
|
8 октября
|
0,0218
|
15 октября
|
0,0219
|
9 октября
|
0,022
|
16 октября
|
0,0218
|
Средний курс за неделю
|
0,0218
|
Средний курс за неделю
|
0,0219
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0018 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2149 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0024 маната (1,1 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
5 октября
|
0,2192
|
12 октября
|
0,2159
|
6 октября
|
0,2195
|
13 октября
|
0,2157
|
7 октября
|
0,2182
|
14 октября
|
0,2144
|
8 октября
|
0,2156
|
15 октября
|
0,2145
|
9 октября
|
0,2142
|
16 октября
|
0,2141
|
Средний курс за неделю
|
0,2173
|
Средний курс за неделю
|
0,2149
(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: @jafarov_zeyni