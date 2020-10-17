Недельный обзор событий финансового рынка Азербайджана
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Вся ответственность за обстрелы Гянджи ложится на военно-политическое руководство Армении - вице-премьер
В результате очередного армянского террора в Гяндже скончались 13 человек, ранены 5 детей - генпрокуратура
Помощник президента Азербайджана прибудет в Гянджу совместно с дипломатическим корпусом и военными атташе
«Туркменхимия» объявляет тендер на проектирование и строительство установки по производству метанола
Не далек тот день, когда азербайджанский флаг будет водружен в Шуше и Ханкенди - помощник Первого вице-президента Азербайджана
Президент Азербайджана обнародовал данные об уничтоженной и взятой в последние дни в качестве трофея вражеской технике
Число скончавшихся в результате армянских провокаций достигло 60 человек - Генпрокуратура Азербайджана
МИД Азербайджана осудило визит депутата Госдумы РФ в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя
Азербайджан отомстил за Гянджу: Уничтожено большое количество живой силы и военной техники ВС Армении (ВИДЕО)
Раненый житель Гянджи: Все произошло в одно мгновение - дом обрушился, все вокруг вдруг стало красным
МИД: Утверждения о "признании" городским советом Милана марионеточного режима являются очередной провокацией Армении
Хикмет Гаджиев: Очередные ракетные удары по Гяндже показывают, что Армения продолжает политику геноцида на государственном уровне
В результате ракетных ударов по Гяндже скончались 12, ранены свыше 40 мирных жителей - Генпрокуратура
Хикмет Гаджиев: МИД Армении подло пытается отрицать ответственность государства за эти военные преступления
Президент Ильхам Алиев: Больше всего меня печалят наши потери, а больше всего радует воля азербайджанского народа
Президент Ильхам Алиев: В организации переворота в Армении большую роль сыграли группы Сороса, а Пашинян на самом деле всегда занимал антироссийскую позицию
Решительно осуждаю Армению, которая совершила преступление против человечности - глава турецкой оппозиции
Президент Ильхам Алиев: После прекращения огня Армения вновь попыталась оккупировать поселок Гадрут, трижды атаковала его
Президент Ильхам Алиев: От Турции, Пакистана и других братских стран мы получаем только моральную и политическую поддержку
Президент Ильхам Алиев: Среди людей, сражающихся на армянской стороне, есть люди с канадскими, ливанскими паспортами
Президент Ильхам Алиев: С помощью только лишь турецких ударных БПЛА была уничтожена армянская военная техника стоимостью 1 миллиард долларов
Президент Ильхам Алиев: С территории Грузии и России в Армению отправляют оружие контрабандным путем
Президент Ильхам Алиев: Прекращение огня Армении было нужно для того, чтобы собраться с силами и совершить новые нападения на Азербайджан