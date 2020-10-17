Недельный обзор событий финансового рынка Азербайджана

Финансы 17 октября 2020 14:13 (UTC+04:00)
Недельный обзор событий финансового рынка Азербайджана
Почти 22 млн человек проголосовали досрочно на выборах в США
Почти 22 млн человек проголосовали досрочно на выборах в США
Во Флориде 13 человек пострадали от взрывов на борту судна
Во Флориде 13 человек пострадали от взрывов на борту судна
Трамп заявил, что осуждает идею превосходства белой расы
Трамп заявил, что осуждает идею превосходства белой расы
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Помощник президента Азербайджана прибудет в Гянджу совместно с дипломатическим корпусом и военными атташе Политика 13:35
«Туркменхимия» объявляет тендер на проектирование и строительство установки по производству метанола Тендеры 13:33
Статья о ракетном ударе Армении по городу Гянджа опубликована The Guardian Нагорно-карабахский конфликт 13:30
Армия Азербайджана мстит за Гянджу (ВИДЕО) Политика 13:19
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Президент Ильхам Алиев: Физулинская и другие операции будут включены в военные книги Политика 13:00
Николай Пяткин: Обстрел мирных жителей Гянджи - варварский политический ход армянского государства Социум 12:58
Президент Ильхам Алиев: Мы вернемся в Физули, заново отстроим, благоустроим все села Политика 12:53
Президент Ильхам Алиев: Доблестная Азербайджанская армия успешно продолжает спасительную миссию Политика 12:52
Президент Азербайджана обнародовал данные об уничтоженной и взятой в последние дни в качестве трофея вражеской технике Политика 12:51
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа объявляет тендер Тендеры 12:50
АО «Вагонсервис» Казахстана объявило тендер Тендеры 12:46
Туркменистан увеличивает экспорт карбамида Энергетика 12:43
В рядах ВС Армении раскол - добровольцы самовольно покидают позиции (ВИДЕО) Политика 12:41
Число скончавшихся в результате армянских провокаций достигло 60 человек - Генпрокуратура Азербайджана Политика 12:38
Государственный терроризм Армении и тотальная война против мирного населения Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:29
Уничтожен штурмовик Су-25 ВВС Армении Политика 12:22
В результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении полностью разрушено 20 домов (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:55
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На минувшей неделе золото и серебро в Азербайджане подешевели (ОБЗОР) Финансы 11:51
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Президент Ильхам Алиев: Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя Политика 11:42
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В результате ракетного удара по Гяндже разрушена еще одна школа (ФОТО) Происшествия 11:25
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Туркменистан: Подготовлен План Совместных действий с ЮНЕСКО Бизнес 11:17
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Общая прибыль держателей облигаций SOCAR выросла до $20 млн. Энергетика 10:59
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