Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0021 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
20 октября 2020 г.:
|
19 октября 2020 г.:
|
20 сентября 2020 г.:
|
20 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0021
|
1,9899
|
2,0142
|
1,8907
|
0,0122
|
-0,0121
|
0,1114
|
1 российский рубль
|
0,0219
|
0,0218
|
0,0227
|
0,0265
|
0,0001
|
-0,0008
|
-0,0046
|
1 турецкая лира
|
0,2157
|
0,2148
|
0,2251
|
0,2924
|
0,0009
|
-0,0094
|
-0,0767
|
1 австралийский доллар
|
1,1974
|
1,2045
|
1,2438
|
1,1612
|
-0,0071
|
-0,0464
|
0,0362
|
1 аргентинский песо
|
0,0219
|
0,0219
|
0,0226
|
0,0292
|
0
|
-0,0007
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6621
|
0,6607
|
0,6605
|
0,8341
|
0,0014
|
0,0016
|
-0,1720
|
1 бразильский реал
|
0,3031
|
0,3011
|
0,3245
|
0,4081
|
0,0020
|
-0,0214
|
-0,1050
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1027
|
0,1028
|
0,105
|
0,1145
|
-0,0001
|
-0,0023
|
-0,0118
|
100 южнокорейских вон
|
0,1492
|
0,1488
|
0,1464
|
0,144
|
0,0004
|
0,0028
|
0,0052
|
1 чешская крона
|
0,0734
|
0,073
|
0,0754
|
0,0735
|
0,0004
|
-0,0020
|
-0,0001
|
100 чилийских песо
|
0,2162
|
0,2136
|
0,2227
|
0,2388
|
0,0026
|
-0,0065
|
-0,0226
|
1 китайский юань
|
0,2542
|
0,2537
|
0,2516
|
0,2402
|
0,0005
|
0,0026
|
0,0140
|
1 датская крона
|
0,269
|
0,2674
|
0,2707
|
0,2531
|
0,0016
|
-0,0017
|
0,0159
|
1 грузинский лари
|
0,5285
|
0,5288
|
0,5296
|
0,5724
|
-0,0003
|
-0,0011
|
-0,0439
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2168
|
0
|
0
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0239
|
0
|
0
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2006
|
2,1973
|
2,2029
|
2,1838
|
0,0033
|
-0,0023
|
0,0168
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0115
|
0,0115
|
0,012
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1926
|
0,1921
|
0,1937
|
0,1752
|
0,0005
|
-0,0011
|
0,0174
|
1 швейцарский франк
|
1,8685
|
1,8558
|
1,8713
|
1,7217
|
0,0127
|
-0,0028
|
0,1468
|
1 израильский шекель
|
0,5021
|
0,5031
|
0,4963
|
0,4796
|
-0,0010
|
0,0058
|
0,0225
|
1 канадский доллар
|
1,2888
|
1,2889
|
1,2917
|
1,294
|
-0,0001
|
-0,0029
|
-0,0052
|
1 кувейтский динар
|
5,5536
|
5,5544
|
5,5605
|
5,6025
|
-0,0008
|
-0,0069
|
-0,0489
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,021
|
0,0213
|
0,0219
|
0,0241
|
-0,0003
|
-0,0009
|
-0,0031
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1125
|
0,1127
|
0,1126
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4101
|
0,4099
|
0,4116
|
0,4065
|
0,0002
|
-0,0015
|
0,0036
|
1 мексиканский песо
|
0,0801
|
0,0805
|
0,0813
|
0,0885
|
-0,0004
|
-0,0012
|
-0,0084
|
1 молдавская лея
|
0,1
|
0,1001
|
0,0991
|
0,0978
|
-0,0001
|
0,0009
|
0,0022
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1047
|
-0,0001
|
0
|
0,0035
|
1 норвежская крона
|
0,1821
|
0,1813
|
0,1879
|
0,1851
|
0,0008
|
-0,0058
|
-0,0030
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4375
|
0,4378
|
0,452
|
0,4414
|
-0,0003
|
-0,0145
|
-0,0039
|
1 сингапурский доллар
|
1,2526
|
1,252
|
1,2534
|
1,2458
|
0,0006
|
-0,0008
|
0,0068
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4049
|
2,3993
|
2,4038
|
2,3394
|
0,0056
|
0,0011
|
0,0655
|
1 тайваньский доллар
|
0,0592
|
0,0591
|
0,0585
|
0,0556
|
0,0001
|
0,0007
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1645
|
0,1645
|
0,1646
|
0,1754
|
0
|
-0,0001
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,0599
|
0,0604
|
0,0684
|
0,0001
|
-0,0004
|
-0,0084
|
100 японских иен
|
1,611
|
1,6124
|
1,6219
|
1,5657
|
-0,0014
|
-0,0109
|
0,0453
|
1 новозеландский доллар
|
1,1192
|
1,124
|
1,1539
|
1,0826
|
-0,0048
|
-0,0347
|
0,0366
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni