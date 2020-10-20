Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0021 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 20 октября 2020 г.: 19 октября 2020 г.: 20 сентября 2020 г.: 20 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0021 1,9899 2,0142 1,8907 0,0122 -0,0121 0,1114 1 российский рубль 0,0219 0,0218 0,0227 0,0265 0,0001 -0,0008 -0,0046 1 турецкая лира 0,2157 0,2148 0,2251 0,2924 0,0009 -0,0094 -0,0767 1 австралийский доллар 1,1974 1,2045 1,2438 1,1612 -0,0071 -0,0464 0,0362 1 аргентинский песо 0,0219 0,0219 0,0226 0,0292 0 -0,0007 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6621 0,6607 0,6605 0,8341 0,0014 0,0016 -0,1720 1 бразильский реал 0,3031 0,3011 0,3245 0,4081 0,0020 -0,0214 -0,1050 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1027 0,1028 0,105 0,1145 -0,0001 -0,0023 -0,0118 100 южнокорейских вон 0,1492 0,1488 0,1464 0,144 0,0004 0,0028 0,0052 1 чешская крона 0,0734 0,073 0,0754 0,0735 0,0004 -0,0020 -0,0001 100 чилийских песо 0,2162 0,2136 0,2227 0,2388 0,0026 -0,0065 -0,0226 1 китайский юань 0,2542 0,2537 0,2516 0,2402 0,0005 0,0026 0,0140 1 датская крона 0,269 0,2674 0,2707 0,2531 0,0016 -0,0017 0,0159 1 грузинский лари 0,5285 0,5288 0,5296 0,5724 -0,0003 -0,0011 -0,0439 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,2168 0 0 0,0026 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0232 0,0239 0 0 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2006 2,1973 2,2029 2,1838 0,0033 -0,0023 0,0168 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0115 0,0115 0,012 0,0001 0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1926 0,1921 0,1937 0,1752 0,0005 -0,0011 0,0174 1 швейцарский франк 1,8685 1,8558 1,8713 1,7217 0,0127 -0,0028 0,1468 1 израильский шекель 0,5021 0,5031 0,4963 0,4796 -0,0010 0,0058 0,0225 1 канадский доллар 1,2888 1,2889 1,2917 1,294 -0,0001 -0,0029 -0,0052 1 кувейтский динар 5,5536 5,5544 5,5605 5,6025 -0,0008 -0,0069 -0,0489 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,021 0,0213 0,0219 0,0241 -0,0003 -0,0009 -0,0031 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1125 0,1127 0,1126 0 -0,0002 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4101 0,4099 0,4116 0,4065 0,0002 -0,0015 0,0036 1 мексиканский песо 0,0801 0,0805 0,0813 0,0885 -0,0004 -0,0012 -0,0084 1 молдавская лея 0,1 0,1001 0,0991 0,0978 -0,0001 0,0009 0,0022 1 египетский фунт 0,1082 0,1083 0,1082 0,1047 -0,0001 0 0,0035 1 норвежская крона 0,1821 0,1813 0,1879 0,1851 0,0008 -0,0058 -0,0030 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4375 0,4378 0,452 0,4414 -0,0003 -0,0145 -0,0039 1 сингапурский доллар 1,2526 1,252 1,2534 1,2458 0,0006 -0,0008 0,0068 1 саудовский риал 0,4533 0,4532 0,4532 0,4532 0,0001 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4049 2,3993 2,4038 2,3394 0,0056 0,0011 0,0655 1 тайваньский доллар 0,0592 0,0591 0,0585 0,0556 0,0001 0,0007 0,0036 1 таджикский сомони 0,1645 0,1645 0,1646 0,1754 0 -0,0001 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,0599 0,0604 0,0684 0,0001 -0,0004 -0,0084 100 японских иен 1,611 1,6124 1,6219 1,5657 -0,0014 -0,0109 0,0453 1 новозеландский доллар 1,1192 1,124 1,1539 1,0826 -0,0048 -0,0347 0,0366

(Автор: Зейни Джафаров)

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