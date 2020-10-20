Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 20 октября 2020 09:42 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0021 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

20 октября 2020 г.:

19 октября 2020 г.:

20 сентября 2020 г.:

20 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0021

1,9899

2,0142

1,8907

0,0122

-0,0121

0,1114

1 российский рубль

0,0219

0,0218

0,0227

0,0265

0,0001

-0,0008

-0,0046

1 турецкая лира

0,2157

0,2148

0,2251

0,2924

0,0009

-0,0094

-0,0767

1 австралийский доллар

1,1974

1,2045

1,2438

1,1612

-0,0071

-0,0464

0,0362

1 аргентинский песо

0,0219

0,0219

0,0226

0,0292

0

-0,0007

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6621

0,6607

0,6605

0,8341

0,0014

0,0016

-0,1720

1 бразильский реал

0,3031

0,3011

0,3245

0,4081

0,0020

-0,0214

-0,1050

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1027

0,1028

0,105

0,1145

-0,0001

-0,0023

-0,0118

100 южнокорейских вон

0,1492

0,1488

0,1464

0,144

0,0004

0,0028

0,0052

1 чешская крона

0,0734

0,073

0,0754

0,0735

0,0004

-0,0020

-0,0001

100 чилийских песо

0,2162

0,2136

0,2227

0,2388

0,0026

-0,0065

-0,0226

1 китайский юань

0,2542

0,2537

0,2516

0,2402

0,0005

0,0026

0,0140

1 датская крона

0,269

0,2674

0,2707

0,2531

0,0016

-0,0017

0,0159

1 грузинский лари

0,5285

0,5288

0,5296

0,5724

-0,0003

-0,0011

-0,0439

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,2168

0

0

0,0026

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0232

0,0239

0

0

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,2006

2,1973

2,2029

2,1838

0,0033

-0,0023

0,0168

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0115

0,0115

0,012

0,0001

0,0001

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1926

0,1921

0,1937

0,1752

0,0005

-0,0011

0,0174

1 швейцарский франк

1,8685

1,8558

1,8713

1,7217

0,0127

-0,0028

0,1468

1 израильский шекель

0,5021

0,5031

0,4963

0,4796

-0,0010

0,0058

0,0225

1 канадский доллар

1,2888

1,2889

1,2917

1,294

-0,0001

-0,0029

-0,0052

1 кувейтский динар

5,5536

5,5544

5,5605

5,6025

-0,0008

-0,0069

-0,0489

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,021

0,0213

0,0219

0,0241

-0,0003

-0,0009

-0,0031

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1125

0,1127

0,1126

0

-0,0002

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4101

0,4099

0,4116

0,4065

0,0002

-0,0015

0,0036

1 мексиканский песо

0,0801

0,0805

0,0813

0,0885

-0,0004

-0,0012

-0,0084

1 молдавская лея

0,1

0,1001

0,0991

0,0978

-0,0001

0,0009

0,0022

1 египетский фунт

0,1082

0,1083

0,1082

0,1047

-0,0001

0

0,0035

1 норвежская крона

0,1821

0,1813

0,1879

0,1851

0,0008

-0,0058

-0,0030

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0166

0,018

0

-0,0002

-0,0016

1 польский злотый

0,4375

0,4378

0,452

0,4414

-0,0003

-0,0145

-0,0039

1 сингапурский доллар

1,2526

1,252

1,2534

1,2458

0,0006

-0,0008

0,0068

1 саудовский риал

0,4533

0,4532

0,4532

0,4532

0,0001

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4049

2,3993

2,4038

2,3394

0,0056

0,0011

0,0655

1 тайваньский доллар

0,0592

0,0591

0,0585

0,0556

0,0001

0,0007

0,0036

1 таджикский сомони

0,1645

0,1645

0,1646

0,1754

0

-0,0001

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,06

0,0599

0,0604

0,0684

0,0001

-0,0004

-0,0084

100 японских иен

1,611

1,6124

1,6219

1,5657

-0,0014

-0,0109

0,0453

1 новозеландский доллар

1,1192

1,124

1,1539

1,0826

-0,0048

-0,0347

0,0366

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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