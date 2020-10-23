Немецкий Commerzbank готов расширять партнёрство с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Немецкий банк Commerzbank готов углубить партнёрство с Туркменистаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе видеоконференции представителей Commerzbank и министерства финансов и экономики Туркменистана, Центрального банка Туркменистана и Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Сообщается, что в ходе встречи представители Commerzbank обсудили перспективы сотрудничества с Туркменистан с учётом макроэкономических реформ и реализуемых преобразовательных программ.

Напомним, что ранее стороны уже обсуждали перспективы сотрудничества. В частности, было акцентировано внимание на цифровизации финансового сектора страны, отмечено положительное влияние обмена опытом и практикой в развитии финансового сектора, а также подчеркнута необходимость работы в соответствии с международными стандартами.

Отметим, что Туркменистан планирует привлечь инвестиции от зарубежных банков и финансовых организаций в кредитование отраслей.

Кроме того, в стране были созданы необходимые условия для обеспечения безопасности и гарантий для иностранных инвесторов и кредиторов, что в свою очередь способствовало росту интереса иностранных предпринимателей к участию в проектах в Туркменистане.

(Автор: Джейла Алиева.)

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