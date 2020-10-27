Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $41 за баррель

Финансы 27 октября 2020 10:37 (UTC+04:00)
Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $41 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 26 октября составила 40,47 доллара за баррель, что на два доллара меньше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 39,92 доллара за баррель, что на 2,05 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 39,66 доллара за баррель, что на 1,92 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 октября составила 39,12 доллара, что на 2,12 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 27 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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