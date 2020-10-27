О мерах поддержки субъектов МСБ рассказали в Комитете государственных доходов Казахстана

Несмотря на снижение доходной части бюджета, Правительством приняты экстренные меры по стимулированию деловой активности в целях сохранения стабильности и конкурентоспособности. Об этом сообщил глава Комитета госдоходов МФ РК Марат Султангазиев, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает Trend со ссылкой на СЦК.

«Для некоторых видов налогов, таких как налог на имущество, земельный налог, ИПН, акцизы, и другие, в текущем году были введены нулевые ставки до 31 декабря 2020 года. Снижена ставка НДС с 12% до 8% по реализации и импорту социально-значимых продовольственных товаров. Продлены сроки представления налоговых деклараций с 31 марта до 31 мая 2020 года. МСБ предоставлена отсрочка по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, социальным платежам до 1 июня 2020 года по всем категориям налогоплательщиков», - напомнил Султангазиев.

До 1 января 2021 года предусмотрена отсрочка для пассажирских авиаперевозчиков по уплате НДС за нерезидентов по техническому обслуживанию и юридическому сопровождению сделок лизинга воздушных судов. Дополнительно приостановлены меры налогового контроля и принудительного взыскания до 1 июня 2020 года.

«Главой государства поставлены задачи по модернизации фискальной политики и проведению анализа эффективности налоговых преференций и льгот. Планируется дальнейшая модернизация налогообложения недропользователей горнорудного сектора, где ставки не менялись с 2009 года», - сказал глава КГД.

Также, он отметил, что в целях упрощения исполнения обязательств по социальным платежам, планируется объединение пенсионных взносов, социальных отчислений и отчислений в фонд обязательного медицинского социального страхования. Также предлагается объединить налоги на имущество и землю физических лиц без изменения элементов налога.

«Мы ставим себе задачу по дальнейшему развитию электронных сервисов и внедрению про-активных услуг. Также планируется усиление работы по противодействию уклонению от уплаты налогов путём дробления бизнеса и выдачи заработной платы в «конвертах»,- сказал М. Султангазиев и подчеркнул, что начнётся реконструкция и техническое дооснащение 9 авто и одного железнодорожного пунктов пропуска.