Глава Центробанка Азербайджана заявил о незначительном негативном влиянии COVID-19 на банковский сектор

БАКУ /Trend/ - Банковский сектор Азербайджана выглядит более стабилизированным, чем прогнозировалось. Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов в ходе онлайн пресс-конференции.

По его словам, со стороны банка продолжается проведение глубоких анализов ситуации на банковском рынке по итогам третьего квартала текущего года и на днях станет возможным предоставление общественности подробной информации в этом направлении.

Глава Центробанка также заметил, что в кредитном портфеле банков, по причине влияния коронавирусной пандемии (COVİD-19) на данный сектор, наблюдается ухудшение, однако, на общую ситуацию это снижение не окажет значительного влияния.

Было подчеркнуто, что проведение мониторинговых тестов по банкам будет продолжено, с целью подготовки к возможным непредвиденным сценариям.

Отметим, что сегодня была проведена онлайн пресс-конференция Центрального банка Азербайджана, посвященная решению правления Центробанка о параметрах процентного коридора. По итогам, было решено оставить учетную ставку на уровне 6,5 процента.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni