В ходе видеоконференции ЕС пресечена провокация армянского делегата (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство", 29 октября в формате онлайн-видеоконференции прошла V Энергетическая панель.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве энергетики, в ходе мероприятия обсуждались ожидания стран Восточного партнерства в отношении приоритетов энергетического сотрудничества на период после 2020 года, а также вопросы развития возобновляемых источников энергии и производства сжиженного природного газа.

В ходе заседания, выйдя за рамки повестки дня мероприятия и выступив с провокационной речью, представитель Армении озвучил лживые и лицемерные заявления по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, предпринял попытку обмануть участников мероприятия, оправдать агрессорскую политику Армении, представив эту страну в качестве жертвы.

Модератор панели, руководитель отдела международных отношений и расширения Генерального директората Европейской комиссии по энергетике Энн-Шарлотта Бурновиль, предупредив армянского делегата о том, целью мероприятия является объединение воедино экспертов в сфере энергетики для обсуждения вопросов повестки дня, довела до его сведения, что это не платформа для обсуждения конфликтов.

Представлявший Азербайджан на мероприятии - исполняющий обязанности завотдела министерства энергетики Отел Гусейнов, перед выступлением на мероприятии в соответствии с повесткой дня выразил решительный протест относительно попытки армянской стороны распространить ложную информацию, а также призвал организаторов не давать повода для таких провокаций. Он также проинформировал участников мероприятия, что с 27 сентября этого года вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу гражданские населенные пункты, социально-культурные и инфраструктурные объекты Азербайджана, а также стратегически важную энергетическую инфраструктуру. Было отмечено, что в результате обстрела с применением баллистических ракет и запрещенного оружия городов и сел, находящихся далеко от зоны боевых действий, среди гражданского населения есть многочисленные убитые и раненые, включая детей. Участники мероприятия также были проинформированы о том, что в рамках армянской агрессии взята на прицел энергетическая инфраструктура Азербайджана.

Отел Гусейнов также сообщил организаторам и участникам мероприятия, что подобные провокационные выступления армянской стороны препятствуют ходу мероприятия и обсуждению текущих вопросов.

(Текст: Турал Гараджаев)