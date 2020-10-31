В последнюю неделю октября манат укрепился к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 19 октября 1,7 26 октября 1,7 20 октября 1,7 27 октября 1,7 21 октября 1,7 28 октября 1,7 22 октября 1,7 29 октября 1,7 23 октября 1,7 30 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0257 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0017 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0035 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 19 октября 1,9899 26 октября 2,0117 20 октября 2,0021 27 октября 2,0103 21 октября 2,0141 28 октября 2,0025 22 октября 2,0137 29 октября 1,9982 23 октября 2,0063 30 октября 1,986 Средний курс за неделю 2,0052 Средний курс за неделю 2,0017

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0219 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте сократилась на 0,0001 (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 19 октября 0,0218 26 октября 0,0222 20 октября 0,0219 27 октября 0,0222 21 октября 0,022 28 октября 0,022 22 октября 0,022 29 октября 0,0215 23 октября 0,0222 30 октября 0,0216 Средний курс за неделю 0,022 Средний курс за неделю 0,0219

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0087 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2079 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0076 маната (3,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 19 октября 0,2148 26 октября 0,213 20 октября 0,2157 27 октября 0,2101 21 октября 0,2161 28 октября 0,2075 22 октября 0,2175 29 октября 0,2047 23 октября 0,2136 30 октября 0,2043 Средний курс за неделю 0,2155 Средний курс за неделю 0,2079

(Автор: Зейни Джафаров)

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