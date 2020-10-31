В последнюю неделю октября манат укрепился к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)

Финансы 31 октября 2020 09:52 (UTC+04:00)
В последнюю неделю октября манат укрепился к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

19 октября

1,7

26 октября

1,7

20 октября

1,7

27 октября

1,7

21 октября

1,7

28 октября

1,7

22 октября

1,7

29 октября

1,7

23 октября

1,7

30 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0257 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0017 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0035 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

19 октября

1,9899

26 октября

2,0117

20 октября

2,0021

27 октября

2,0103

21 октября

2,0141

28 октября

2,0025

22 октября

2,0137

29 октября

1,9982

23 октября

2,0063

30 октября

1,986

Средний курс за неделю

2,0052

Средний курс за неделю

2,0017

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0219 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте сократилась на 0,0001 (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

19 октября

0,0218

26 октября

0,0222

20 октября

0,0219

27 октября

0,0222

21 октября

0,022

28 октября

0,022

22 октября

0,022

29 октября

0,0215

23 октября

0,0222

30 октября

0,0216

Средний курс за неделю

0,022

Средний курс за неделю

0,0219

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0087 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2079 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0076 маната (3,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

19 октября

0,2148

26 октября

0,213

20 октября

0,2157

27 октября

0,2101

21 октября

0,2161

28 октября

0,2075

22 октября

0,2175

29 октября

0,2047

23 октября

0,2136

30 октября

0,2043

Средний курс за неделю

0,2155

Средний курс за неделю

0,2079

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Туркменистане рассмотрели возможности привлечения инвестиций в морские блоки сектора Каспия
В Туркменистане рассмотрели возможности привлечения инвестиций в морские блоки сектора Каспия
Туркменистан улучшает транспортную инфраструктуру
Туркменистан улучшает транспортную инфраструктуру
461 новый случай коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
461 новый случай коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Loading Bars
Лента новостей
Создан сайт, где можно пожаловаться на фейковые новости армян Общество 10:26
Европейские дипломаты посетят для наблюдения за парламентскими выборами более 1 000 участков в Грузии Грузия 10:19
В Измире вновь произошло землетрясение Турция 10:10
В Туркменистане рассмотрели возможности привлечения инвестиций в морские блоки сектора Каспия Энергетика 10:07
Парламентские выборы в Грузии проходят по новой избирательной системе Грузия 10:03
Туркменистан улучшает транспортную инфраструктуру Транспорт 09:56
В последнюю неделю октября манат укрепился к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР) Финансы 09:52
Президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на парламентских выборах Грузия 09:49
В Грузии проходят парламентские выборы Грузия 09:47
ВС Армении обстреляли село Гиямеддинли Агджабединского района Азербайджана Политика 09:32
Формула "5+2" по карабахскому конфликту теряет актуальность - институт кавказоведения Политика 09:26
На вооружении азербайджанской армии нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов - минобороны Политика 09:01
По огневым точкам ВС Армении, с которых подвергался артиллерийскому обстрелу Губадлы, был открыт ответный огонь - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 08:45
В США в очередной раз разбили звезду Трампа на Аллее славы Голливуда США 08:25
Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК Нагорно-карабахский конфликт 08:03
Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте Нагорно-карабахский конфликт 08:03
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 07:49
461 новый случай коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 07:30
Картина иранского режиссера получила приз международного кинофестиваля в Остине Общество 07:10
В Грузии созданы полицейские группы для обеспечения безопасности в день выборов Грузия 07:00
Гвардиола призвал разрешить клубам Английской премьер-лиги делать пять замен в одном матче Спорт 06:34
ФБР утверждает, что хакеры Ирана получили данные об избирателях как минимум в одном штате США 06:05
Великобритания сократит экспорт вакцин против гриппа Европа 05:41
В результате землетрясения в Измире скончались 24 человека, свыше 800 получили ранения (Обновлено) Турция 05:38
Apple обнаружила производственный брак в небольшой части AirPods Pro ИКТ 05:18
Трамп утверждает, что американцы в случае победы Байдена лишатся электричества и отопления США 04:55
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Норвегии Европа 04:29
В Пентагоне учредили пост помощника министра по космической политике США 04:08
Трамп считает, что поддержка испаноговорящих граждан США поможет ему переизбраться США 03:45
Бельгия вновь ввела жесткий карантин Европа 03:17
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 9 млн США 02:54
В "Формуле-1" выявлено девять случаев заражения коронавирусом за неделю Спорт 02:32
Трамп заострил внимание на данных о разбирательстве ФБР в отношении сына Байдена США 02:13
Азербайджан и Армения достигли новых договоренностей по итогам переговоров в Женеве Нагорно-карабахский конфликт 01:39
Завершилась встреча Джейхуна Байрамова с сопредседателями МГ ОБСЕ и главой МИД Армении Политика 01:10
В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом Россия 00:31
Спикер парламента Азербайджана позвонила турецкому коллеге в связи с землетрясением в Измире (ФОТО) Политика 00:03
Азербайджанская армия не обстреливает гражданское население - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 23:58
Пашинян банкротит Армению - российское издание Армения 30 октября 23:29
Основатель Franck Muller занимался незаконной разведкой золота в оккупированном Кельбаджарском районе и селе Веджнали Азербайджана - Хикмет Гаджиев Политика 30 октября 23:17
Уничтожен очередной ЗРК «Оса» ВС Армении (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 22:31
В Италии число инфицированных за сутки превысило 31 тыс. Европа 30 октября 22:18
Партия правых экстремистов: руководитель группировки Зуаве-Париж отправляется воевать в Нагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 21:52
В Modern Diplomacy опубликована статья, посвященная систематическому уничтожению Арменией культурного наследия Нагорного Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 21:50
Хикмет Гаджиев: Наши молитвы с братской Турцией Политика 30 октября 21:23
Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Политика 30 октября 21:22
Телемост Азербайджан-Грузия в совместном проекте REAL TV и АМИ Trend (ВИДЕО) Политика 30 октября 21:21
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования супруге Месуда Йылмаза Политика 30 октября 21:17
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 30 октября 21:17
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения в турецком городе Измир (ФОТО) Политика 30 октября 21:03
Премьер-министр Азербайджана встретился с послом Пакистана Политика 30 октября 20:44
В ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями коронавируса В мире 30 октября 20:37
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 322 тысячи Турция 30 октября 20:33
На этот раз я перестал чувствовать руку - раненый житель Барды (ФОТО) Общество 30 октября 20:13
АЗЕРТАДЖ направил обращение в международные СМИ в связи с террористическими атаками Армении на Барду Политика 30 октября 20:01
Внесены изменения в Положение о Государственной электронно-информационной системе "студент-выпускник“ - Указ Политика 30 октября 19:53
По ВС Армении нанесены точные удары (ВИДЕО) Политика 30 октября 19:49
Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу село Алескерли Тертерского района Политика 30 октября 19:48
Над освобожденными от оккупации пограничными заставами развевается государственный флаг Азербайджана Политика 30 октября 19:43
Премьер-министр Али Асадов позвонил вице-президенту Турции Фуату Октаю Политика 30 октября 19:27
Ситуация на фронте находится под контролем азербайджанской армии - минобороны Политика 30 октября 19:26
Лесной пожар, возникший в Геранбое в результате армянского артобстрела, потушен - МЧС Происшествия 30 октября 19:23
Армянская воинственность представляет собой явную угрозу для всего европейского континента - Питер Тейс Точка зрения 30 октября 19:07
Жизнь и творчество Фархада Бадалбейли Культура 30 октября 18:53
В ноябре температурный режим в Азербайджане в целом будет близким к климатической норме Общество 30 октября 18:46
A Audit and Consulting о причинах замедленного темпа роста аудиторских услуг Бизнес 30 октября 18:43
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 30 октября 18:37
Товарооборот между Украиной и Грузией сократился за 7 месяцев 2020 года Бизнес 30 октября 18:34
Армения отправляет в свои вооруженные силы осужденных Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 18:32
В рядах ВС Армении сражаются и священники - ФОТОФАКТ Политика 30 октября 18:22
Новость о землетрясении в Измире крайне опечалила нас - глава МИД Азербайджана Политика 30 октября 18:15
Азербайджанская продукция будет представлена ​​на международной выставке в Шанхае Экономика 30 октября 18:11
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты осудили обстрел ВС Армении мирного населения Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 18:06
Посольство Азербайджана в Турции открыло "горячую линию" в связи с землетрясением в Измире Происшествия 30 октября 17:56
Меня насильно заставили воевать - религиозный деятель Армении (ВИДЕО) Политика 30 октября 17:56
ADİF продолжает выплаты вкладчикам четырех закрывшихся банков Экономика 30 октября 17:50
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина Тендеры 30 октября 17:49
Центробанк Азербайджана планирует привлечь на очередном депозитном аукционе 200 млн манатов Финансы 30 октября 17:49
Банк ВТБ (Азербайджан) завершил 9 месяцев с прибылью Финансы 30 октября 17:46
Новая команда вселяет большие надежды на будущее банка - Николоз Шургаиа Экономика 30 октября 17:45
Армяне подлостью и коварством пытаются обмануть весь мир – народная артистка Афаг Баширгызы Интервью 30 октября 17:45
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 17:43
Уничтожены еще две РСЗО «Смерч» ВС Армении, обстрелявшие Барду и Тертер - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Политика 30 октября 17:34
В Женеве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Политика 30 октября 17:25
ОСАГО играет важную роль в фундаментальном развитии страхового рынка Азербайджана - АСА Финансы 30 октября 17:25
Видеорепортаж из освобожденного села Худаферин Политика 30 октября 17:05
Армения отказалась забрать тело 84-летнего армянина - Госкомиссия Политика 30 октября 17:03
Информации о пострадавших при землетрясении в Измире гражданах Азербайджана пока нет - МИД Общество 30 октября 17:03
Президент Туркменистана выступил с видеообращением на Международном форуме по Северному Экономическому сотрудничеству Туркменистан 30 октября 17:01
В Армении прогремел взрыв Армения 30 октября 16:57
Путин в своем выступлении развенчал последние надежды Армении - депутат Политика 30 октября 16:49
Xiaomi изгнала Apple из тройки лидеров по продажам смартфонов в мире США 30 октября 16:47
У Армении не армия, а банда преступников - военный эксперт Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 16:34
В Измире произошло сильное землетрясение (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 30 октября 16:27
Удары по населенным пунктам Азербайджана в основном были нанесены с территории Армении Политика 30 октября 16:24
Во время армянского террора в Барде погибли и предприниматели (ФОТО) Экономика 30 октября 16:23
Ты кто такой, Пашинян? Давай, до свидания! – представлена новая мейхана Интигама Рустамова (ВИДЕО) Интересное 30 октября 16:18
Шесть наемников, доставленных Арменией в Нагорный Карабах, объявлены в розыск - Генпрокурор Политика 30 октября 16:12
Инвестиционная стоимость НПЗ STAR составляет около 7 млрд долларов Энергетика 30 октября 16:06
Поддержка жителям Барды от Bakcell ИКТ 30 октября 16:05
Все новости