В последнюю неделю октября манат укрепился к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
19 октября
|
1,7
|
26 октября
|
1,7
|
20 октября
|
1,7
|
27 октября
|
1,7
|
21 октября
|
1,7
|
28 октября
|
1,7
|
22 октября
|
1,7
|
29 октября
|
1,7
|
23 октября
|
1,7
|
30 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0257 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0017 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0035 маната (0,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
19 октября
|
1,9899
|
26 октября
|
2,0117
|
20 октября
|
2,0021
|
27 октября
|
2,0103
|
21 октября
|
2,0141
|
28 октября
|
2,0025
|
22 октября
|
2,0137
|
29 октября
|
1,9982
|
23 октября
|
2,0063
|
30 октября
|
1,986
|
Средний курс за неделю
|
2,0052
|
Средний курс за неделю
|
2,0017
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0219 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте сократилась на 0,0001 (0,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
19 октября
|
0,0218
|
26 октября
|
0,0222
|
20 октября
|
0,0219
|
27 октября
|
0,0222
|
21 октября
|
0,022
|
28 октября
|
0,022
|
22 октября
|
0,022
|
29 октября
|
0,0215
|
23 октября
|
0,0222
|
30 октября
|
0,0216
|
Средний курс за неделю
|
0,022
|
Средний курс за неделю
|
0,0219
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0087 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2079 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0076 маната (3,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
19 октября
|
0,2148
|
26 октября
|
0,213
|
20 октября
|
0,2157
|
27 октября
|
0,2101
|
21 октября
|
0,2161
|
28 октября
|
0,2075
|
22 октября
|
0,2175
|
29 октября
|
0,2047
|
23 октября
|
0,2136
|
30 октября
|
0,2043
|
Средний курс за неделю
|
0,2155
|
Средний курс за неделю
|
0,2079
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni