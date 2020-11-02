Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 2 ноября 2020 09:48 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе ноября установлен на уровне 1,7 и 1,9774 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

2 ноября 2020 г.:

30 октября 2020 г.:

2 октября 2020 г.:

2 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,9774

1,986

1,9916

1,898

-0,0086

-0,0142

0,0794

1 российский рубль

0,0213

0,0216

0,0219

0,0265

-0,0003

-0,0006

-0,0052

1 турецкая лира

0,2036

0,2043

0,2194

0,2977

-0,0007

-0,0158

-0,0941

1 австралийский доллар

1,19

1,1975

1,2128

1,1738

-0,0075

-0,0228

0,0162

1 аргентинский песо

0,0217

0,0217

0,0223

0,0285

0

-0,0006

-0,0068

1 белорусский рубль

0,6457

0,6465

0,6526

0,8286

-0,0008

-0,0069

-0,1829

1 бразильский реал

0,2959

0,2942

0,301

0,4229

0,0017

-0,0051

-0,1270

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1046

0,1039

0,1017

0,1129

0,0007

0,0029

-0,0083

100 южнокорейских вон

0,1496

0,1506

0,1456

0,1456

-0,0010

0,0040

0,0040

1 чешская крона

0,0726

0,0725

0,074

0,0744

0,0001

-0,0014

-0,0018

100 чилийских песо

0,2197

0,22

0,216

0,2293

-0,0003

0,0037

-0,0096

1 китайский юань

0,2542

0,2544

0,2503

0,2414

-0,0002

0,0039

0,0128

1 датская крона

0,2656

0,2668

0,2672

0,254

-0,0012

-0,0016

0,0116

1 грузинский лари

0,5255

0,5262

0,528

0,575

-0,0007

-0,0025

-0,0495

1 гонконгский доллар

0,2192

0,2193

0,2193

0,217

-0,0001

-0,0001

0,0022

1 индийская рупия

0,0229

0,0229

0,0232

0,024

0

-0,0003

-0,0011

1 британский фунт стерлингов

2,1939

2,1961

2,1864

2,2033

-0,0022

0,0075

-0,0094

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0114

0,0121

0

0,0002

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1908

0,1907

0,1896

0,1763

0,0001

0,0012

0,0145

1 швейцарский франк

1,8526

1,8588

1,8456

1,7244

-0,0062

0,0070

0,1282

1 израильский шекель

0,4991

0,4975

0,4948

0,4824

0,0016

0,0043

0,0167

1 канадский доллар

1,2738

1,2771

1,2765

1,2922

-0,0033

-0,0027

-0,0184

1 кувейтский динар

5,5507

5,5593

5,5487

5,6043

-0,0086

0,0020

-0,0536

1 казахский тенге

0,0039

0,0039

0,004

0,0044

0

-0,0001

-0,0005

1 киргизский сом

0,0208

0,0208

0,0213

0,0238

0

-0,0005

-0,0030

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1123

0,1124

0,1125

0

-0,0001

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,409

0,4088

0,4085

0,4075

0,0002

0,0005

0,0015

1 мексиканский песо

0,0798

0,0795

0,0772

0,0885

0,0003

0,0026

-0,0087

1 молдавская лея

0,0997

0,0997

0,1004

0,0971

0

-0,0007

0,0026

1 египетский фунт

0,1083

0,1083

0,1079

0,1053

0

0,0004

0,0030

1 норвежская крона

0,1775

0,1785

0,1808

0,1851

-0,0010

-0,0033

-0,0076

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0165

0,018

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4288

0,4296

0,4437

0,4453

-0,0008

-0,0149

-0,0165

1 сингапурский доллар

1,2428

1,2458

1,2435

1,2513

-0,0030

-0,0007

-0,0085

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3998

2,4004

2,3979

2,345

-0,0006

0,0019

0,0548

1 тайваньский доллар

0,0594

0,0594

0,0586

0,0558

0

0,0008

0,0036

1 таджикский сомони

0,1644

0,1644

0,1646

0,1754

0

-0,0002

-0,0110

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0597

0,0598

0,06

0,0687

-0,0001

-0,0003

-0,0090

100 японских иен

1,6233

1,6291

1,6124

1,5739

-0,0058

0,0109

0,0494

1 новозеландский доллар

1,1213

1,1267

1,1259

1,0937

-0,0054

-0,0046

0,0276

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Юсиф Агаев)

Twitter: @jafarov_zeyni

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