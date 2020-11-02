Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе ноября установлен на уровне 1,7 и 1,9774 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 2 ноября 2020 г.: 30 октября 2020 г.: 2 октября 2020 г.: 2 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9774 1,986 1,9916 1,898 -0,0086 -0,0142 0,0794 1 российский рубль 0,0213 0,0216 0,0219 0,0265 -0,0003 -0,0006 -0,0052 1 турецкая лира 0,2036 0,2043 0,2194 0,2977 -0,0007 -0,0158 -0,0941 1 австралийский доллар 1,19 1,1975 1,2128 1,1738 -0,0075 -0,0228 0,0162 1 аргентинский песо 0,0217 0,0217 0,0223 0,0285 0 -0,0006 -0,0068 1 белорусский рубль 0,6457 0,6465 0,6526 0,8286 -0,0008 -0,0069 -0,1829 1 бразильский реал 0,2959 0,2942 0,301 0,4229 0,0017 -0,0051 -0,1270 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1046 0,1039 0,1017 0,1129 0,0007 0,0029 -0,0083 100 южнокорейских вон 0,1496 0,1506 0,1456 0,1456 -0,0010 0,0040 0,0040 1 чешская крона 0,0726 0,0725 0,074 0,0744 0,0001 -0,0014 -0,0018 100 чилийских песо 0,2197 0,22 0,216 0,2293 -0,0003 0,0037 -0,0096 1 китайский юань 0,2542 0,2544 0,2503 0,2414 -0,0002 0,0039 0,0128 1 датская крона 0,2656 0,2668 0,2672 0,254 -0,0012 -0,0016 0,0116 1 грузинский лари 0,5255 0,5262 0,528 0,575 -0,0007 -0,0025 -0,0495 1 гонконгский доллар 0,2192 0,2193 0,2193 0,217 -0,0001 -0,0001 0,0022 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0232 0,024 0 -0,0003 -0,0011 1 британский фунт стерлингов 2,1939 2,1961 2,1864 2,2033 -0,0022 0,0075 -0,0094 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0114 0,0121 0 0,0002 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1908 0,1907 0,1896 0,1763 0,0001 0,0012 0,0145 1 швейцарский франк 1,8526 1,8588 1,8456 1,7244 -0,0062 0,0070 0,1282 1 израильский шекель 0,4991 0,4975 0,4948 0,4824 0,0016 0,0043 0,0167 1 канадский доллар 1,2738 1,2771 1,2765 1,2922 -0,0033 -0,0027 -0,0184 1 кувейтский динар 5,5507 5,5593 5,5487 5,6043 -0,0086 0,0020 -0,0536 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,004 0,0044 0 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0208 0,0208 0,0213 0,0238 0 -0,0005 -0,0030 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1123 0,1124 0,1125 0 -0,0001 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,409 0,4088 0,4085 0,4075 0,0002 0,0005 0,0015 1 мексиканский песо 0,0798 0,0795 0,0772 0,0885 0,0003 0,0026 -0,0087 1 молдавская лея 0,0997 0,0997 0,1004 0,0971 0 -0,0007 0,0026 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,1079 0,1053 0 0,0004 0,0030 1 норвежская крона 0,1775 0,1785 0,1808 0,1851 -0,0010 -0,0033 -0,0076 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0165 0,018 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4288 0,4296 0,4437 0,4453 -0,0008 -0,0149 -0,0165 1 сингапурский доллар 1,2428 1,2458 1,2435 1,2513 -0,0030 -0,0007 -0,0085 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3998 2,4004 2,3979 2,345 -0,0006 0,0019 0,0548 1 тайваньский доллар 0,0594 0,0594 0,0586 0,0558 0 0,0008 0,0036 1 таджикский сомони 0,1644 0,1644 0,1646 0,1754 0 -0,0002 -0,0110 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0597 0,0598 0,06 0,0687 -0,0001 -0,0003 -0,0090 100 японских иен 1,6233 1,6291 1,6124 1,5739 -0,0058 0,0109 0,0494 1 новозеландский доллар 1,1213 1,1267 1,1259 1,0937 -0,0054 -0,0046 0,0276

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Юсиф Агаев)

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