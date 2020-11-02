На последней неделе октября цены на азербайджанскую нефть снизились (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На последней неделе октября (26-30 октября) цены на азербайджанскую нефть снизились, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 39,29 доллара за баррель, что на 2,92 доллара (6,9 процента) меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена за отчетный период составила 41,52 доллара за баррель, минимальная – 37,53 доллара.

На минувшей неделе средняя цена нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 38,75 доллара за баррель, что на 2,97 доллара (7,1 процента) меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на FOB за данный период составила 40,97 доллара за баррель, минимальная – 37 долларов.

На минувшей неделе средняя цена на нефть сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 38,62 доллара за баррель, что на 2,9 доллара (семь процентов) меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 40,66 доллара за баррель, минимальная – 37,04 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам недели средняя цена эталонного сорта нефти Brent Dated составила 37,87 доллара за баррель, что на 3,36 доллара (8,1 процента) меньше относительно предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 40,01 доллара за баррель, минимальная – 36,21 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата 26.10.20 27.10.20 28.10.20 29.10.20 30.10.20 Средняя цена Azeri LT CIF 40,47 41,52 39,26 37,65 37,53 39,29 Azeri Light FOB Ceyhan 39,92 40,97 38,72 37,12 37 38,75 Urals (EX NOVO) 39,66 40,66 38,65 37,07 37,04 38,62 Brent Dated 39,12 40,01 37,77 36,22 36,21 37,87

Официальный курс на второе ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni