Лицензирование микрофинансовой деятельности будет введено в РК с начала 2021 года

С 1 января 2021 года будет введено лицензирование микрофинансовой деятельности. Об этом сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в ответе на запрос депутатов Мажилиса, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В марте текущего года по поручению Президента Республики Казахстан в отношении субъектов микрокредитования установлены жесткие квалификационные требования, в рамках которых усилены требования к руководящим работникам и участникам ломбардов, кредитных товариществ, ускорена их учетная регистрация, повышены требования к минимальному размеру уставного капитала, к организации деятельности ломбардов, безопасности и технического укрепления их помещений», - отмечено в ответе.

Мадина Абылкасымова сообщила, что в соответствии с поручением Главы государства с 1 января 2021 года будет введено лицензирование микрофинансовой деятельности. Соответствующие поправки в законодательные акты подписаны Президентом Республики Казахстан 3 июля текущего года.

«Введение лицензирования позволит отнести субъекты микрофинансовой деятельности к финансовым организациям и создать единое законодательное определение финансовых услуг и финансового рынка с идентичными принципами защиты прав потребителей», - добавила М.Абылкасымова.

(Редактор: Наталья Кочнева)