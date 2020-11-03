Манат подорожал к рублю и подешевел к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье ноября установлен на уровне 1,7 и 1,9805 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 3 ноября 2020 г.: 2 ноября 2020 г.: 3 октября 2020 г.: 3 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9805 1,9774 1,9916 1,898 0,0031 -0,0111 0,0825 1 российский рубль 0,0211 0,0213 0,0219 0,0265 -0,0002 -0,0008 -0,0054 1 турецкая лира 0,2015 0,2036 0,2194 0,2977 -0,0021 -0,0179 -0,0962 1 австралийский доллар 1,195 1,19 1,2128 1,1738 0,0050 -0,0178 0,0212 1 аргентинский песо 0,0216 0,0217 0,0223 0,0285 -0,0001 -0,0007 -0,0069 1 белорусский рубль 0,6393 0,6457 0,6526 0,8286 -0,0064 -0,0133 -0,1893 1 бразильский реал 0,2959 0,2959 0,301 0,4229 0 -0,0051 -0,1270 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1048 0,1046 0,1017 0,1129 0,0002 0,0031 -0,0081 100 южнокорейских вон 0,1497 0,1496 0,1456 0,1456 0,0001 0,0041 0,0041 1 чешская крона 0,0731 0,0726 0,074 0,0744 0,0005 -0,0009 -0,0013 100 чилийских песо 0,2213 0,2197 0,216 0,2293 0,0016 0,0053 -0,0080 1 китайский юань 0,254 0,2542 0,2503 0,2414 -0,0002 0,0037 0,0126 1 датская крона 0,2659 0,2656 0,2672 0,254 0,0003 -0,0013 0,0119 1 грузинский лари 0,5219 0,5255 0,528 0,575 -0,0036 -0,0061 -0,0531 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2192 0,2193 0,217 0,0001 0 0,0023 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0232 0,024 0 -0,0003 -0,0011 1 британский фунт стерлингов 2,1958 2,1939 2,1864 2,2033 0,0019 0,0094 -0,0075 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0114 0,0121 0 0,0002 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1908 0,1908 0,1896 0,1763 0 0,0012 0,0145 1 швейцарский франк 1,8503 1,8526 1,8456 1,7244 -0,0023 0,0047 0,1259 1 израильский шекель 0,4985 0,4991 0,4948 0,4824 -0,0006 0,0037 0,0161 1 канадский доллар 1,2847 1,2738 1,2765 1,2922 0,0109 0,0082 -0,0075 1 кувейтский динар 5,5528 5,5507 5,5487 5,6043 0,0021 0,0041 -0,0515 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,004 0,0044 0 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,021 0,0208 0,0213 0,0238 0,0002 -0,0003 -0,0028 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1123 0,1124 0,1125 0,0001 0 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4089 0,409 0,4085 0,4075 -0,0001 0,0004 0,0014 1 мексиканский песо 0,0795 0,0798 0,0772 0,0885 -0,0003 0,0023 -0,0090 1 молдавская лея 0,0994 0,0997 0,1004 0,0971 -0,0003 -0,0010 0,0023 1 египетский фунт 0,1079 0,1083 0,1079 0,1053 -0,0004 0 0,0026 1 норвежская крона 0,1775 0,1775 0,1808 0,1851 0 -0,0033 -0,0076 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0165 0,018 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4308 0,4288 0,4437 0,4453 0,0020 -0,0129 -0,0145 1 сингапурский доллар 1,2457 1,2428 1,2435 1,2513 0,0029 0,0022 -0,0056 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3965 2,3998 2,3979 2,345 -0,0033 -0,0014 0,0515 1 тайваньский доллар 0,0594 0,0594 0,0586 0,0558 0 0,0008 0,0036 1 таджикский сомони 0,1644 0,1644 0,1646 0,1754 0 -0,0002 -0,0110 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0594 0,0597 0,06 0,0687 -0,0003 -0,0006 -0,0093 100 японских иен 1,6231 1,6233 1,6124 1,5739 -0,0002 0,0107 0,0492 1 новозеландский доллар 1,1261 1,1213 1,1259 1,0937 0,0048 0,0002 0,0324

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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