Манат подорожал к рублю и подешевел к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье ноября установлен на уровне 1,7 и 1,9805 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
3 ноября 2020 г.:
|
2 ноября 2020 г.:
|
3 октября 2020 г.:
|
3 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9805
|
1,9774
|
1,9916
|
1,898
|
0,0031
|
-0,0111
|
0,0825
|
1 российский рубль
|
0,0211
|
0,0213
|
0,0219
|
0,0265
|
-0,0002
|
-0,0008
|
-0,0054
|
1 турецкая лира
|
0,2015
|
0,2036
|
0,2194
|
0,2977
|
-0,0021
|
-0,0179
|
-0,0962
|
1 австралийский доллар
|
1,195
|
1,19
|
1,2128
|
1,1738
|
0,0050
|
-0,0178
|
0,0212
|
1 аргентинский песо
|
0,0216
|
0,0217
|
0,0223
|
0,0285
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0069
|
1 белорусский рубль
|
0,6393
|
0,6457
|
0,6526
|
0,8286
|
-0,0064
|
-0,0133
|
-0,1893
|
1 бразильский реал
|
0,2959
|
0,2959
|
0,301
|
0,4229
|
0
|
-0,0051
|
-0,1270
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1048
|
0,1046
|
0,1017
|
0,1129
|
0,0002
|
0,0031
|
-0,0081
|
100 южнокорейских вон
|
0,1497
|
0,1496
|
0,1456
|
0,1456
|
0,0001
|
0,0041
|
0,0041
|
1 чешская крона
|
0,0731
|
0,0726
|
0,074
|
0,0744
|
0,0005
|
-0,0009
|
-0,0013
|
100 чилийских песо
|
0,2213
|
0,2197
|
0,216
|
0,2293
|
0,0016
|
0,0053
|
-0,0080
|
1 китайский юань
|
0,254
|
0,2542
|
0,2503
|
0,2414
|
-0,0002
|
0,0037
|
0,0126
|
1 датская крона
|
0,2659
|
0,2656
|
0,2672
|
0,254
|
0,0003
|
-0,0013
|
0,0119
|
1 грузинский лари
|
0,5219
|
0,5255
|
0,528
|
0,575
|
-0,0036
|
-0,0061
|
-0,0531
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2192
|
0,2193
|
0,217
|
0,0001
|
0
|
0,0023
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0232
|
0,024
|
0
|
-0,0003
|
-0,0011
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1958
|
2,1939
|
2,1864
|
2,2033
|
0,0019
|
0,0094
|
-0,0075
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0114
|
0,0121
|
0
|
0,0002
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1908
|
0,1908
|
0,1896
|
0,1763
|
0
|
0,0012
|
0,0145
|
1 швейцарский франк
|
1,8503
|
1,8526
|
1,8456
|
1,7244
|
-0,0023
|
0,0047
|
0,1259
|
1 израильский шекель
|
0,4985
|
0,4991
|
0,4948
|
0,4824
|
-0,0006
|
0,0037
|
0,0161
|
1 канадский доллар
|
1,2847
|
1,2738
|
1,2765
|
1,2922
|
0,0109
|
0,0082
|
-0,0075
|
1 кувейтский динар
|
5,5528
|
5,5507
|
5,5487
|
5,6043
|
0,0021
|
0,0041
|
-0,0515
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,021
|
0,0208
|
0,0213
|
0,0238
|
0,0002
|
-0,0003
|
-0,0028
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1124
|
0,1125
|
0,0001
|
0
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4089
|
0,409
|
0,4085
|
0,4075
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0014
|
1 мексиканский песо
|
0,0795
|
0,0798
|
0,0772
|
0,0885
|
-0,0003
|
0,0023
|
-0,0090
|
1 молдавская лея
|
0,0994
|
0,0997
|
0,1004
|
0,0971
|
-0,0003
|
-0,0010
|
0,0023
|
1 египетский фунт
|
0,1079
|
0,1083
|
0,1079
|
0,1053
|
-0,0004
|
0
|
0,0026
|
1 норвежская крона
|
0,1775
|
0,1775
|
0,1808
|
0,1851
|
0
|
-0,0033
|
-0,0076
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0165
|
0,018
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4308
|
0,4288
|
0,4437
|
0,4453
|
0,0020
|
-0,0129
|
-0,0145
|
1 сингапурский доллар
|
1,2457
|
1,2428
|
1,2435
|
1,2513
|
0,0029
|
0,0022
|
-0,0056
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3965
|
2,3998
|
2,3979
|
2,345
|
-0,0033
|
-0,0014
|
0,0515
|
1 тайваньский доллар
|
0,0594
|
0,0594
|
0,0586
|
0,0558
|
0
|
0,0008
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1644
|
0,1644
|
0,1646
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0110
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0594
|
0,0597
|
0,06
|
0,0687
|
-0,0003
|
-0,0006
|
-0,0093
|
100 японских иен
|
1,6231
|
1,6233
|
1,6124
|
1,5739
|
-0,0002
|
0,0107
|
0,0492
|
1 новозеландский доллар
|
1,1261
|
1,1213
|
1,1259
|
1,0937
|
0,0048
|
0,0002
|
0,0324
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni