Евро и рубль подорожали по отношению к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое ноября установлен на уровне 1,7 и 1,9818 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
4 ноября 2020 г.:
|
3 ноября 2020 г.:
|
4 октября 2020 г.:
|
4 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9818
|
1,9805
|
1,9916
|
1,8986
|
0,0013
|
-0,0098
|
0,0832
|
1 российский рубль
|
0,0215
|
0,0211
|
0,0219
|
0,0268
|
0,0004
|
-0,0004
|
-0,0053
|
1 турецкая лира
|
0,2019
|
0,2015
|
0,2194
|
0,2981
|
0,0004
|
-0,0175
|
-0,0962
|
1 австралийский доллар
|
1,208
|
1,195
|
1,2128
|
1,1763
|
0,0130
|
-0,0048
|
0,0317
|
1 аргентинский песо
|
0,0215
|
0,0216
|
0,0223
|
0,0285
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0070
|
1 белорусский рубль
|
0,6411
|
0,6393
|
0,6526
|
0,8297
|
0,0018
|
-0,0115
|
-0,1886
|
1 бразильский реал
|
0,2955
|
0,2959
|
0,301
|
0,426
|
-0,0004
|
-0,0055
|
-0,1305
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,105
|
0,1048
|
0,1017
|
0,1145
|
0,0002
|
0,0033
|
-0,0095
|
100 южнокорейских вон
|
0,1493
|
0,1497
|
0,1456
|
0,1465
|
-0,0004
|
0,0037
|
0,0028
|
1 чешская крона
|
0,0737
|
0,0731
|
0,074
|
0,0744
|
0,0006
|
-0,0003
|
-0,0007
|
100 чилийских песо
|
0,2252
|
0,2213
|
0,216
|
0,2295
|
0,0039
|
0,0092
|
-0,0043
|
1 китайский юань
|
0,2535
|
0,254
|
0,2503
|
0,2419
|
-0,0005
|
0,0032
|
0,0116
|
1 датская крона
|
0,2661
|
0,2659
|
0,2672
|
0,2541
|
0,0002
|
-0,0011
|
0,0120
|
1 грузинский лари
|
0,5132
|
0,5219
|
0,528
|
0,5746
|
-0,0087
|
-0,0148
|
-0,0614
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2169
|
0
|
0
|
0,0024
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0232
|
0,0241
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0013
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2084
|
2,1958
|
2,1864
|
2,1992
|
0,0126
|
0,0220
|
0,0092
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0116
|
0,0114
|
0,0121
|
0,0001
|
0,0003
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1915
|
0,1908
|
0,1896
|
0,1778
|
0,0007
|
0,0019
|
0,0137
|
1 швейцарский франк
|
1,8572
|
1,8503
|
1,8456
|
1,7231
|
0,0069
|
0,0116
|
0,1341
|
1 израильский шекель
|
0,4983
|
0,4985
|
0,4948
|
0,4815
|
-0,0002
|
0,0035
|
0,0168
|
1 канадский доллар
|
1,2841
|
1,2847
|
1,2765
|
1,2939
|
-0,0006
|
0,0076
|
-0,0098
|
1 кувейтский динар
|
5,5527
|
5,5528
|
5,5487
|
5,6036
|
-0,0001
|
0,0040
|
-0,0509
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,021
|
0,021
|
0,0213
|
0,0237
|
0
|
-0,0003
|
-0,0027
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1122
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4082
|
0,4089
|
0,4085
|
0,4093
|
-0,0007
|
-0,0003
|
-0,0011
|
1 мексиканский песо
|
0,0791
|
0,0795
|
0,0772
|
0,0892
|
-0,0004
|
0,0019
|
-0,0101
|
1 молдавская лея
|
0,0991
|
0,0994
|
0,1004
|
0,0972
|
-0,0003
|
-0,0013
|
0,0019
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1079
|
0,1079
|
0,1053
|
0,0002
|
0,0002
|
0,0028
|
1 норвежская крона
|
0,1794
|
0,1775
|
0,1808
|
0,1871
|
0,0019
|
-0,0014
|
-0,0077
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0165
|
0,018
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4347
|
0,4308
|
0,4437
|
0,4466
|
0,0039
|
-0,0090
|
-0,0119
|
1 сингапурский доллар
|
1,2448
|
1,2457
|
1,2435
|
1,2528
|
-0,0009
|
0,0013
|
-0,0080
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4018
|
2,3965
|
2,3979
|
2,346
|
0,0053
|
0,0039
|
0,0558
|
1 тайваньский доллар
|
0,0593
|
0,0594
|
0,0586
|
0,0559
|
-0,0001
|
0,0007
|
0,0034
|
1 таджикский сомони
|
0,1644
|
0,1644
|
0,1646
|
0,1753
|
0
|
-0,0002
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0595
|
0,0594
|
0,06
|
0,0686
|
0,0001
|
-0,0005
|
-0,0091
|
100 японских иен
|
1,6219
|
1,6231
|
1,6124
|
1,5708
|
-0,0012
|
0,0095
|
0,0511
|
1 новозеландский доллар
|
1,1308
|
1,1261
|
1,1259
|
1,0973
|
0,0047
|
0,0049
|
0,0335
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni