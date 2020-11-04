Евро и рубль подорожали по отношению к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое ноября установлен на уровне 1,7 и 1,9818 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 4 ноября 2020 г.: 3 ноября 2020 г.: 4 октября 2020 г.: 4 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9818 1,9805 1,9916 1,8986 0,0013 -0,0098 0,0832 1 российский рубль 0,0215 0,0211 0,0219 0,0268 0,0004 -0,0004 -0,0053 1 турецкая лира 0,2019 0,2015 0,2194 0,2981 0,0004 -0,0175 -0,0962 1 австралийский доллар 1,208 1,195 1,2128 1,1763 0,0130 -0,0048 0,0317 1 аргентинский песо 0,0215 0,0216 0,0223 0,0285 -0,0001 -0,0008 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6411 0,6393 0,6526 0,8297 0,0018 -0,0115 -0,1886 1 бразильский реал 0,2955 0,2959 0,301 0,426 -0,0004 -0,0055 -0,1305 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,105 0,1048 0,1017 0,1145 0,0002 0,0033 -0,0095 100 южнокорейских вон 0,1493 0,1497 0,1456 0,1465 -0,0004 0,0037 0,0028 1 чешская крона 0,0737 0,0731 0,074 0,0744 0,0006 -0,0003 -0,0007 100 чилийских песо 0,2252 0,2213 0,216 0,2295 0,0039 0,0092 -0,0043 1 китайский юань 0,2535 0,254 0,2503 0,2419 -0,0005 0,0032 0,0116 1 датская крона 0,2661 0,2659 0,2672 0,2541 0,0002 -0,0011 0,0120 1 грузинский лари 0,5132 0,5219 0,528 0,5746 -0,0087 -0,0148 -0,0614 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2169 0 0 0,0024 1 индийская рупия 0,0228 0,0229 0,0232 0,0241 -0,0001 -0,0004 -0,0013 1 британский фунт стерлингов 2,2084 2,1958 2,1864 2,1992 0,0126 0,0220 0,0092 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0116 0,0114 0,0121 0,0001 0,0003 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1915 0,1908 0,1896 0,1778 0,0007 0,0019 0,0137 1 швейцарский франк 1,8572 1,8503 1,8456 1,7231 0,0069 0,0116 0,1341 1 израильский шекель 0,4983 0,4985 0,4948 0,4815 -0,0002 0,0035 0,0168 1 канадский доллар 1,2841 1,2847 1,2765 1,2939 -0,0006 0,0076 -0,0098 1 кувейтский динар 5,5527 5,5528 5,5487 5,6036 -0,0001 0,0040 -0,0509 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,004 0,0044 0 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,021 0,021 0,0213 0,0237 0 -0,0003 -0,0027 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1124 0,1124 0,1122 -0,0001 -0,0001 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4082 0,4089 0,4085 0,4093 -0,0007 -0,0003 -0,0011 1 мексиканский песо 0,0791 0,0795 0,0772 0,0892 -0,0004 0,0019 -0,0101 1 молдавская лея 0,0991 0,0994 0,1004 0,0972 -0,0003 -0,0013 0,0019 1 египетский фунт 0,1081 0,1079 0,1079 0,1053 0,0002 0,0002 0,0028 1 норвежская крона 0,1794 0,1775 0,1808 0,1871 0,0019 -0,0014 -0,0077 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0165 0,018 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4347 0,4308 0,4437 0,4466 0,0039 -0,0090 -0,0119 1 сингапурский доллар 1,2448 1,2457 1,2435 1,2528 -0,0009 0,0013 -0,0080 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4018 2,3965 2,3979 2,346 0,0053 0,0039 0,0558 1 тайваньский доллар 0,0593 0,0594 0,0586 0,0559 -0,0001 0,0007 0,0034 1 таджикский сомони 0,1644 0,1644 0,1646 0,1753 0 -0,0002 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0595 0,0594 0,06 0,0686 0,0001 -0,0005 -0,0091 100 японских иен 1,6219 1,6231 1,6124 1,5708 -0,0012 0,0095 0,0511 1 новозеландский доллар 1,1308 1,1261 1,1259 1,0973 0,0047 0,0049 0,0335

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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