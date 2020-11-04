Евро и рубль подорожали по отношению к манату

Финансы 4 ноября 2020 09:52 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали по отношению к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое ноября установлен на уровне 1,7 и 1,9818 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

4 ноября 2020 г.:

3 ноября 2020 г.:

4 октября 2020 г.:

4 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,9818

1,9805

1,9916

1,8986

0,0013

-0,0098

0,0832

1 российский рубль

0,0215

0,0211

0,0219

0,0268

0,0004

-0,0004

-0,0053

1 турецкая лира

0,2019

0,2015

0,2194

0,2981

0,0004

-0,0175

-0,0962

1 австралийский доллар

1,208

1,195

1,2128

1,1763

0,0130

-0,0048

0,0317

1 аргентинский песо

0,0215

0,0216

0,0223

0,0285

-0,0001

-0,0008

-0,0070

1 белорусский рубль

0,6411

0,6393

0,6526

0,8297

0,0018

-0,0115

-0,1886

1 бразильский реал

0,2955

0,2959

0,301

0,426

-0,0004

-0,0055

-0,1305

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,105

0,1048

0,1017

0,1145

0,0002

0,0033

-0,0095

100 южнокорейских вон

0,1493

0,1497

0,1456

0,1465

-0,0004

0,0037

0,0028

1 чешская крона

0,0737

0,0731

0,074

0,0744

0,0006

-0,0003

-0,0007

100 чилийских песо

0,2252

0,2213

0,216

0,2295

0,0039

0,0092

-0,0043

1 китайский юань

0,2535

0,254

0,2503

0,2419

-0,0005

0,0032

0,0116

1 датская крона

0,2661

0,2659

0,2672

0,2541

0,0002

-0,0011

0,0120

1 грузинский лари

0,5132

0,5219

0,528

0,5746

-0,0087

-0,0148

-0,0614

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2169

0

0

0,0024

1 индийская рупия

0,0228

0,0229

0,0232

0,0241

-0,0001

-0,0004

-0,0013

1 британский фунт стерлингов

2,2084

2,1958

2,1864

2,1992

0,0126

0,0220

0,0092

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0116

0,0114

0,0121

0,0001

0,0003

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1915

0,1908

0,1896

0,1778

0,0007

0,0019

0,0137

1 швейцарский франк

1,8572

1,8503

1,8456

1,7231

0,0069

0,0116

0,1341

1 израильский шекель

0,4983

0,4985

0,4948

0,4815

-0,0002

0,0035

0,0168

1 канадский доллар

1,2841

1,2847

1,2765

1,2939

-0,0006

0,0076

-0,0098

1 кувейтский динар

5,5527

5,5528

5,5487

5,6036

-0,0001

0,0040

-0,0509

1 казахский тенге

0,0039

0,0039

0,004

0,0044

0

-0,0001

-0,0005

1 киргизский сом

0,021

0,021

0,0213

0,0237

0

-0,0003

-0,0027

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1124

0,1124

0,1122

-0,0001

-0,0001

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4082

0,4089

0,4085

0,4093

-0,0007

-0,0003

-0,0011

1 мексиканский песо

0,0791

0,0795

0,0772

0,0892

-0,0004

0,0019

-0,0101

1 молдавская лея

0,0991

0,0994

0,1004

0,0972

-0,0003

-0,0013

0,0019

1 египетский фунт

0,1081

0,1079

0,1079

0,1053

0,0002

0,0002

0,0028

1 норвежская крона

0,1794

0,1775

0,1808

0,1871

0,0019

-0,0014

-0,0077

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0165

0,018

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4347

0,4308

0,4437

0,4466

0,0039

-0,0090

-0,0119

1 сингапурский доллар

1,2448

1,2457

1,2435

1,2528

-0,0009

0,0013

-0,0080

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4018

2,3965

2,3979

2,346

0,0053

0,0039

0,0558

1 тайваньский доллар

0,0593

0,0594

0,0586

0,0559

-0,0001

0,0007

0,0034

1 таджикский сомони

0,1644

0,1644

0,1646

0,1753

0

-0,0002

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0595

0,0594

0,06

0,0686

0,0001

-0,0005

-0,0091

100 японских иен

1,6219

1,6231

1,6124

1,5708

-0,0012

0,0095

0,0511

1 новозеландский доллар

1,1308

1,1261

1,1259

1,0973

0,0047

0,0049

0,0335

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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