Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое ноября установлен на уровне 1,7 и 1,9956 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 5 ноября 2020 г.: 4 ноября 2020 г.: 5 октября 2020 г.: 5 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9956 1,9818 1,9945 1,8911 0,0138 0,0011 0,1045 1 российский рубль 0,0219 0,0215 0,0218 0,0268 0,0004 0,0001 -0,0049 1 турецкая лира 0,2014 0,2019 0,2192 0,2965 -0,0005 -0,0178 -0,0951 1 австралийский доллар 1,2182 1,208 1,221 1,1734 0,0102 -0,0028 0,0448 1 аргентинский песо 0,0215 0,0215 0,0221 0,0285 0 -0,0006 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6435 0,6411 0,6491 0,833 0,0024 -0,0056 -0,1895 1 бразильский реал 0,3001 0,2955 0,2991 0,4231 0,0046 0,0010 -0,1230 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,107 0,105 0,1034 0,1149 0,0020 0,0036 -0,0079 100 южнокорейских вон 0,1502 0,1493 0,1462 0,1465 0,0009 0,0040 0,0037 1 чешская крона 0,0743 0,0737 0,0735 0,0741 0,0006 0,0008 0,0002 100 чилийских песо 0,2245 0,2252 0,2154 0,2297 -0,0007 0,0091 -0,0052 1 китайский юань 0,2554 0,2535 0,2503 0,242 0,0019 0,0051 0,0134 1 датская крона 0,268 0,2661 0,268 0,2531 0,0019 0 0,0149 1 грузинский лари 0,5067 0,5132 0,531 0,5737 -0,0065 -0,0243 -0,0670 1 гонконгский доллар 0,2192 0,2193 0,2194 0,2169 -0,0001 -0,0002 0,0023 1 индийская рупия 0,0229 0,0228 0,0232 0,024 0,0001 -0,0003 -0,0011 1 британский фунт стерлингов 2,2032 2,2084 2,1995 2,1895 -0,0052 0,0037 0,0137 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0117 0,0115 0,0121 0,0001 0,0003 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1936 0,1915 0,1908 0,1768 0,0021 0,0028 0,0168 1 швейцарский франк 1,8659 1,8572 1,8533 1,719 0,0087 0,0126 0,1469 1 израильский шекель 0,5011 0,4983 0,4956 0,4838 0,0028 0,0055 0,0173 1 канадский доллар 1,2944 1,2841 1,2806 1,2926 0,0103 0,0138 0,0018 1 кувейтский динар 5,5556 5,5527 5,5484 5,6012 0,0029 0,0072 -0,0456 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,004 0,0044 0 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0203 0,021 0,0213 0,0238 -0,0007 -0,0010 -0,0035 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1123 0,1125 0,1123 0,0002 0 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4093 0,4082 0,4086 0,4097 0,0011 0,0007 -0,0004 1 мексиканский песо 0,081 0,0791 0,0788 0,0887 0,0019 0,0022 -0,0077 1 молдавская лея 0,0988 0,0991 0,1007 0,0974 -0,0003 -0,0019 0,0014 1 египетский фунт 0,1082 0,1081 0,1079 0,1052 0,0001 0,0003 0,0030 1 норвежская крона 0,1825 0,1794 0,1835 0,186 0,0031 -0,0010 -0,0035 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4399 0,4347 0,4428 0,443 0,0052 -0,0029 -0,0031 1 сингапурский доллар 1,2506 1,2448 1,2476 1,2515 0,0058 0,0030 -0,0009 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4028 2,4018 2,3971 2,3456 0,0010 0,0057 0,0572 1 тайваньский доллар 0,0594 0,0593 0,0589 0,0559 0,0001 0,0005 0,0035 1 таджикский сомони 0,1504 0,1644 0,1646 0,1754 -0,0140 -0,0142 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0599 0,0595 0,0599 0,0688 0,0004 0 -0,0089 100 японских иен 1,6301 1,6219 1,6104 1,5625 0,0082 0,0197 0,0676 1 новозеландский доллар 1,1385 1,1308 1,1302 1,0896 0,0077 0,0083 0,0489

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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