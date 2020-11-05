Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое ноября установлен на уровне 1,7 и 1,9956 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
5 ноября 2020 г.:
|
4 ноября 2020 г.:
|
5 октября 2020 г.:
|
5 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9956
|
1,9818
|
1,9945
|
1,8911
|
0,0138
|
0,0011
|
0,1045
|
1 российский рубль
|
0,0219
|
0,0215
|
0,0218
|
0,0268
|
0,0004
|
0,0001
|
-0,0049
|
1 турецкая лира
|
0,2014
|
0,2019
|
0,2192
|
0,2965
|
-0,0005
|
-0,0178
|
-0,0951
|
1 австралийский доллар
|
1,2182
|
1,208
|
1,221
|
1,1734
|
0,0102
|
-0,0028
|
0,0448
|
1 аргентинский песо
|
0,0215
|
0,0215
|
0,0221
|
0,0285
|
0
|
-0,0006
|
-0,0070
|
1 белорусский рубль
|
0,6435
|
0,6411
|
0,6491
|
0,833
|
0,0024
|
-0,0056
|
-0,1895
|
1 бразильский реал
|
0,3001
|
0,2955
|
0,2991
|
0,4231
|
0,0046
|
0,0010
|
-0,1230
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,107
|
0,105
|
0,1034
|
0,1149
|
0,0020
|
0,0036
|
-0,0079
|
100 южнокорейских вон
|
0,1502
|
0,1493
|
0,1462
|
0,1465
|
0,0009
|
0,0040
|
0,0037
|
1 чешская крона
|
0,0743
|
0,0737
|
0,0735
|
0,0741
|
0,0006
|
0,0008
|
0,0002
|
100 чилийских песо
|
0,2245
|
0,2252
|
0,2154
|
0,2297
|
-0,0007
|
0,0091
|
-0,0052
|
1 китайский юань
|
0,2554
|
0,2535
|
0,2503
|
0,242
|
0,0019
|
0,0051
|
0,0134
|
1 датская крона
|
0,268
|
0,2661
|
0,268
|
0,2531
|
0,0019
|
0
|
0,0149
|
1 грузинский лари
|
0,5067
|
0,5132
|
0,531
|
0,5737
|
-0,0065
|
-0,0243
|
-0,0670
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2169
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0023
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0232
|
0,024
|
0,0001
|
-0,0003
|
-0,0011
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2032
|
2,2084
|
2,1995
|
2,1895
|
-0,0052
|
0,0037
|
0,0137
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0117
|
0,0115
|
0,0121
|
0,0001
|
0,0003
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1936
|
0,1915
|
0,1908
|
0,1768
|
0,0021
|
0,0028
|
0,0168
|
1 швейцарский франк
|
1,8659
|
1,8572
|
1,8533
|
1,719
|
0,0087
|
0,0126
|
0,1469
|
1 израильский шекель
|
0,5011
|
0,4983
|
0,4956
|
0,4838
|
0,0028
|
0,0055
|
0,0173
|
1 канадский доллар
|
1,2944
|
1,2841
|
1,2806
|
1,2926
|
0,0103
|
0,0138
|
0,0018
|
1 кувейтский динар
|
5,5556
|
5,5527
|
5,5484
|
5,6012
|
0,0029
|
0,0072
|
-0,0456
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0203
|
0,021
|
0,0213
|
0,0238
|
-0,0007
|
-0,0010
|
-0,0035
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1123
|
0,1125
|
0,1123
|
0,0002
|
0
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4093
|
0,4082
|
0,4086
|
0,4097
|
0,0011
|
0,0007
|
-0,0004
|
1 мексиканский песо
|
0,081
|
0,0791
|
0,0788
|
0,0887
|
0,0019
|
0,0022
|
-0,0077
|
1 молдавская лея
|
0,0988
|
0,0991
|
0,1007
|
0,0974
|
-0,0003
|
-0,0019
|
0,0014
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1081
|
0,1079
|
0,1052
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0030
|
1 норвежская крона
|
0,1825
|
0,1794
|
0,1835
|
0,186
|
0,0031
|
-0,0010
|
-0,0035
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4399
|
0,4347
|
0,4428
|
0,443
|
0,0052
|
-0,0029
|
-0,0031
|
1 сингапурский доллар
|
1,2506
|
1,2448
|
1,2476
|
1,2515
|
0,0058
|
0,0030
|
-0,0009
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4028
|
2,4018
|
2,3971
|
2,3456
|
0,0010
|
0,0057
|
0,0572
|
1 тайваньский доллар
|
0,0594
|
0,0593
|
0,0589
|
0,0559
|
0,0001
|
0,0005
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1644
|
0,1646
|
0,1754
|
-0,0140
|
-0,0142
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0599
|
0,0595
|
0,0599
|
0,0688
|
0,0004
|
0
|
-0,0089
|
100 японских иен
|
1,6301
|
1,6219
|
1,6104
|
1,5625
|
0,0082
|
0,0197
|
0,0676
|
1 новозеландский доллар
|
1,1385
|
1,1308
|
1,1302
|
1,0896
|
0,0077
|
0,0083
|
0,0489
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni