Минфин Азербайджана разместит государственные среднесрочные облигации

Финансы 5 ноября 2020 18:43 (UTC+04:00)
Минфин Азербайджана разместит государственные среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 ноября 2020 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 15 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что на торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов со сроком обращения 1092 дня. Сбор заказов в ходе аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:30 в соответствии с торговым регламентом БФБ.

Сроки выплаты - седьмого ноября 2023 года.

В ходе аукциона допускается принятие неконкурентных ордеров при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Кроме того, эмитент может не принимать эти заказы, если объем заказов, выданных участниками аукциона на покупку облигаций, ниже 20 процентов от объема облигаций, выпущенных эмитентом на аукционе.

В случае, если в ходе аукциона спрос на государственные облигации превысит предложение и цена будет удовлетворена эмитентом, объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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