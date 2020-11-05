Цена биткоина превысила отметку в $15 тыс. впервые с января 2018 года

Биткоин в ходе торговой сессии дорожал на 9,06%, в пике достигая отметки в $15,304 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk на 20:15 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость биткоина поднималась выше $15 тыс. за штуку в январе 2018 года.