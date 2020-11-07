За первую неделю ноября манат подешевел к евро и укрепился к лире (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На первой неделе ноября официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), оставался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
26 октября
|
1,7
|
2 ноября
|
1,7
|
27 октября
|
1,7
|
3 ноября
|
1,7
|
28 октября
|
1,7
|
4 ноября
|
1,7
|
29 октября
|
1,7
|
5 ноября
|
1,7
|
30 октября
|
1,7
|
6 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0318 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9889 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0128 маната (0,6 процентов).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
26 октября
|
2,0117
|
2 ноября
|
1,9774
|
27 октября
|
2,0103
|
3 ноября
|
1,9805
|
28 октября
|
2,0025
|
4 ноября
|
1,9818
|
29 октября
|
1,9982
|
5 ноября
|
1,9956
|
30 октября
|
1,986
|
6 ноября
|
2,0092
|
Средний курс за неделю
|
2,0017
|
Средний курс за неделю
|
1,9889
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0216 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте сократилась на 0,0003 (1,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
26 октября
|
0,0222
|
2 ноября
|
0,0213
|
27 октября
|
0,0222
|
3 ноября
|
0,0211
|
28 октября
|
0,022
|
4 ноября
|
0,0215
|
29 октября
|
0,0215
|
5 ноября
|
0,0219
|
30 октября
|
0,0216
|
6 ноября
|
0,022
|
Средний курс за неделю
|
0,0219
|
Средний курс за неделю
|
0,0216
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0017 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2021 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0058 маната (2,8 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
26 октября
|
0,213
|
2 ноября
|
0,2036
|
27 октября
|
0,2101
|
3 ноября
|
0,2015
|
28 октября
|
0,2075
|
4 ноября
|
0,2019
|
29 октября
|
0,2047
|
5 ноября
|
0,2014
|
30 октября
|
0,2043
|
6 ноября
|
0,2019
|
Средний курс за неделю
|
0,2079
|
Средний курс за неделю
|
0,2021
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: @jafarov_zeyni