За первую неделю ноября манат подешевел к евро и укрепился к лире (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На первой неделе ноября официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), оставался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 26 октября 1,7 2 ноября 1,7 27 октября 1,7 3 ноября 1,7 28 октября 1,7 4 ноября 1,7 29 октября 1,7 5 ноября 1,7 30 октября 1,7 6 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0318 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9889 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0128 маната (0,6 процентов).

Официальный курс маната по отношению к евро 26 октября 2,0117 2 ноября 1,9774 27 октября 2,0103 3 ноября 1,9805 28 октября 2,0025 4 ноября 1,9818 29 октября 1,9982 5 ноября 1,9956 30 октября 1,986 6 ноября 2,0092 Средний курс за неделю 2,0017 Средний курс за неделю 1,9889

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0216 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте сократилась на 0,0003 (1,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 26 октября 0,0222 2 ноября 0,0213 27 октября 0,0222 3 ноября 0,0211 28 октября 0,022 4 ноября 0,0215 29 октября 0,0215 5 ноября 0,0219 30 октября 0,0216 6 ноября 0,022 Средний курс за неделю 0,0219 Средний курс за неделю 0,0216

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0017 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2021 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0058 маната (2,8 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 26 октября 0,213 2 ноября 0,2036 27 октября 0,2101 3 ноября 0,2015 28 октября 0,2075 4 ноября 0,2019 29 октября 0,2047 5 ноября 0,2014 30 октября 0,2043 6 ноября 0,2019 Средний курс за неделю 0,2079 Средний курс за неделю 0,2021

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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