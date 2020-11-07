За первую неделю ноября золото и серебро в Азербайджане подорожали (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На первой неделе ноября унция золота в Азербайджане подорожала на 95,311 манатов (три процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3235,1362 манатов, что на 0,5 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
26 октября
|
3225,68
|
2 ноября
|
3197,13
|
27 октября
|
3243,46
|
3 ноября
|
3216,31
|
28 октября
|
3244,3
|
4 ноября
|
3228,28
|
29 октября
|
3200,2
|
5 ноября
|
3241,52
|
30 октября
|
3185,9
|
6 ноября
|
3292,441
|
Средняя стоимость за неделю
|
3219,908
|
Средняя стоимость за неделю
|
3235,1362
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 2,1713 маната (5,4 процентов). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,123 манат, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
26 октября
|
41,3246
|
2 ноября
|
40,5757
|
27 октября
|
41,6292
|
3 ноября
|
40,897
|
28 октября
|
41,4826
|
4 ноября
|
40,4609
|
29 октября
|
39,9322
|
5 ноября
|
40,9342
|
30 октября
|
39,9009
|
6 ноября
|
42,747
|
Средняя стоимость за неделю
|
40,8539
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,123
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 73,944 маната (5,1 процентов). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1474,759 маната, что на 1,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
26 октября
|
1515,65
|
2 ноября
|
1442,66
|
27 октября
|
1497,44
|
3 ноября
|
1463,21
|
28 октября
|
1508,75
|
4 ноября
|
1467
|
29 октября
|
1483,51
|
5 ноября
|
1484,32
|
30 октября
|
1457,97
|
6 ноября
|
1516,604
|
Средняя стоимость за неделю
|
1492,664
|
Средняя стоимость за неделю
|
1474,759
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подорожала на 243,607 маната (6,4 процентов). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3902,4834 маната, что на 1,1 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
26 октября
|
4045,44
|
2 ноября
|
3834,03
|
27 октября
|
4044,56
|
3 ноября
|
3799,22
|
28 октября
|
3997,68
|
4 ноября
|
3878,58
|
29 октября
|
3877,67
|
5 ноября
|
3922,95
|
30 октября
|
3772,99
|
6 ноября
|
4077,637
|
Средняя стоимость за неделю
|
3947,668
|
Средняя стоимость за неделю
|
3902,4834
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: @jafarov_zeyni