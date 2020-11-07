За первую неделю ноября золото и серебро в Азербайджане подорожали (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На первой неделе ноября унция золота в Азербайджане подорожала на 95,311 манатов (три процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3235,1362 манатов, что на 0,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 26 октября 3225,68 2 ноября 3197,13 27 октября 3243,46 3 ноября 3216,31 28 октября 3244,3 4 ноября 3228,28 29 октября 3200,2 5 ноября 3241,52 30 октября 3185,9 6 ноября 3292,441 Средняя стоимость за неделю 3219,908 Средняя стоимость за неделю 3235,1362

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 2,1713 маната (5,4 процентов). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,123 манат, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 26 октября 41,3246 2 ноября 40,5757 27 октября 41,6292 3 ноября 40,897 28 октября 41,4826 4 ноября 40,4609 29 октября 39,9322 5 ноября 40,9342 30 октября 39,9009 6 ноября 42,747 Средняя стоимость за неделю 40,8539 Средняя стоимость за неделю 41,123

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 73,944 маната (5,1 процентов). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1474,759 маната, что на 1,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 26 октября 1515,65 2 ноября 1442,66 27 октября 1497,44 3 ноября 1463,21 28 октября 1508,75 4 ноября 1467 29 октября 1483,51 5 ноября 1484,32 30 октября 1457,97 6 ноября 1516,604 Средняя стоимость за неделю 1492,664 Средняя стоимость за неделю 1474,759

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подорожала на 243,607 маната (6,4 процентов). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3902,4834 маната, что на 1,1 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 26 октября 4045,44 2 ноября 3834,03 27 октября 4044,56 3 ноября 3799,22 28 октября 3997,68 4 ноября 3878,58 29 октября 3877,67 5 ноября 3922,95 30 октября 3772,99 6 ноября 4077,637 Средняя стоимость за неделю 3947,668 Средняя стоимость за неделю 3902,4834

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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