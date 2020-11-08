Страховые компании Азербайджана расширяют возможности использования рыночного потенциала

БАКУ/Trend/ - В нынешней ситуации основной целью страховых компаний Азербайджана является полное использование имеющегося потенциала рынка.

Об этом сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

По данным, Азербайджанский страховой рынок является новым по сравнению с мировым страховым рынком, но он успешно развивается в результате правильно выбранной стратегии страховщиков.

"Однако, самым важным фактором, сдерживающим развитие страхового рынка Азербайджана, является недостаточная информированность о страховании физических лиц и субъектов бизнеса, а также не высокое доверие к этой сфере", - отметили в ассоциации.

Как отметили в АСА, в результате, на сегодняшний день существует большая потребность в углублении страховой культуры и повышении финансовой грамотности среди населения.

"На сегодняшний день, в результате неспособности страховых компаний полностью использовать потенциал рынка, достигнуть желаемый уровень развития не удается. Для этого нам нужно пройти долгий путь. В нынешней ситуации основной целью страховых компаний Азербайджана является полное использование имеющегося потенциала", - сказали в АСА.

По данным ассоциации, в настоящее время в Азербайджане действует 21 страховая компания, которые предлагают клиентам 30-40 продуктов страхования. Учитывая текущее экономическое и демографическое состояние (численность населения), это вполне удовлетворительно.

"Компании должны добиваться заинтересованности людей в продуктах страхования.Такого результата можно добиться в результате правильной стратегии продаж и осуществления рекламных кампаний страховых продуктов", - подытожили в ассоциации.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva