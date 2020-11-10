Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0116 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 10 ноября 2020 г.: 6 ноября 2020 г.: 10 октября 2020 г.: 10 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0116 2,0092 2,0019 1,8782 0,0024 0,0097 0,1334 1 российский рубль 0,0222 0,022 0,022 0,0267 0,0002 0,0002 -0,0045 1 турецкая лира 0,2088 0,2019 0,2142 0,2955 0,0069 -0,0054 -0,0867 1 австралийский доллар 1,2381 1,2343 1,2205 1,1696 0,0038 0,0176 0,0685 1 аргентинский песо 0,0214 0,0215 0,022 0,0285 -0,0001 -0,0006 -0,0071 1 белорусский рубль 0,6603 0,6519 0,6521 0,8318 0,0084 0,0082 -0,1715 1 бразильский реал 0,3159 0,3069 0,3036 0,4145 0,0090 0,0123 -0,0986 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1103 0,1082 0,1029 0,1152 0,0021 0,0074 -0,0049 100 южнокорейских вон 0,1525 0,1512 0,1484 0,147 0,0013 0,0041 0,0055 1 чешская крона 0,0759 0,0754 0,0736 0,0735 0,0005 0,0023 0,0024 100 чилийских песо 0,2248 0,2249 0,2128 0,2292 -0,0001 0,0120 -0,0044 1 китайский юань 0,2573 0,2565 0,2534 0,2435 0,0008 0,0039 0,0138 1 датская крона 0,2702 0,2698 0,269 0,2513 0,0004 0,0012 0,0189 1 грузинский лари 0,5105 0,5 0,5287 0,5749 0,0105 -0,0182 -0,0644 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2172 0 -0,0001 0,0021 1 индийская рупия 0,023 0,023 0,0233 0,0239 0 -0,0003 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2418 2,2314 2,2017 2,1781 0,0104 0,0401 0,0637 100 индонезийских рупий 0,0121 0,012 0,0116 0,0121 0,0001 0,0005 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1973 0,195 0,1921 0,1764 0,0023 0,0052 0,0209 1 швейцарский франк 1,8635 1,8813 1,8568 1,7088 -0,0178 0,0067 0,1547 1 израильский шекель 0,5048 0,503 0,5017 0,4867 0,0018 0,0031 0,0181 1 канадский доллар 1,3073 1,2987 1,2893 1,2892 0,0086 0,0180 0,0181 1 кувейтский динар 5,5565 5,5632 5,5531 5,5964 -0,0067 0,0034 -0,0399 1 казахский тенге 0,004 0,0039 0,004 0,0044 0,0001 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0203 0,021 0,0212 0,0237 -0,0007 -0,0009 -0,0034 100 ливанских фунтов 0,1119 0,1122 0,1124 0,1123 -0,0003 -0,0005 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4128 0,4105 0,4099 0,4113 0,0023 0,0029 0,0015 1 мексиканский песо 0,0835 0,0818 0,0797 0,0888 0,0017 0,0038 -0,0053 1 молдавская лея 0,0991 0,0989 0,1003 0,0976 0,0002 -0,0012 0,0015 1 египетский фунт 0,1086 0,1083 0,1082 0,1053 0,0003 0,0004 0,0033 1 норвежская крона 0,1882 0,1842 0,184 0,1862 0,0040 0,0042 0,0020 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4482 0,4436 0,446 0,4409 0,0046 0,0022 0,0073 1 сингапурский доллар 1,2631 1,2595 1,2531 1,2511 0,0036 0,0100 0,0120 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4223 2,4134 2,3996 2,3394 0,0089 0,0227 0,0829 1 тайваньский доллар 0,0595 0,0596 0,0594 0,056 -0,0001 0,0001 0,0035 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1646 0,1754 0 -0,0142 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0605 0,0602 0,0602 0,0692 0,0003 0,0003 -0,0087 100 японских иен 1,6199 1,6435 1,6059 1,5563 -0,0236 0,0140 0,0636 1 новозеландский доллар 1,162 1,1529 1,1228 1,0813 0,0091 0,0392 0,0807

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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