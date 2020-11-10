Евро подорожал к манату

Финансы 10 ноября 2020 11:05 (UTC+04:00)
Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0116 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

10 ноября 2020 г.:

6 ноября 2020 г.:

10 октября 2020 г.:

10 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0116

2,0092

2,0019

1,8782

0,0024

0,0097

0,1334

1 российский рубль

0,0222

0,022

0,022

0,0267

0,0002

0,0002

-0,0045

1 турецкая лира

0,2088

0,2019

0,2142

0,2955

0,0069

-0,0054

-0,0867

1 австралийский доллар

1,2381

1,2343

1,2205

1,1696

0,0038

0,0176

0,0685

1 аргентинский песо

0,0214

0,0215

0,022

0,0285

-0,0001

-0,0006

-0,0071

1 белорусский рубль

0,6603

0,6519

0,6521

0,8318

0,0084

0,0082

-0,1715

1 бразильский реал

0,3159

0,3069

0,3036

0,4145

0,0090

0,0123

-0,0986

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1103

0,1082

0,1029

0,1152

0,0021

0,0074

-0,0049

100 южнокорейских вон

0,1525

0,1512

0,1484

0,147

0,0013

0,0041

0,0055

1 чешская крона

0,0759

0,0754

0,0736

0,0735

0,0005

0,0023

0,0024

100 чилийских песо

0,2248

0,2249

0,2128

0,2292

-0,0001

0,0120

-0,0044

1 китайский юань

0,2573

0,2565

0,2534

0,2435

0,0008

0,0039

0,0138

1 датская крона

0,2702

0,2698

0,269

0,2513

0,0004

0,0012

0,0189

1 грузинский лари

0,5105

0,5

0,5287

0,5749

0,0105

-0,0182

-0,0644

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2172

0

-0,0001

0,0021

1 индийская рупия

0,023

0,023

0,0233

0,0239

0

-0,0003

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2418

2,2314

2,2017

2,1781

0,0104

0,0401

0,0637

100 индонезийских рупий

0,0121

0,012

0,0116

0,0121

0,0001

0,0005

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1973

0,195

0,1921

0,1764

0,0023

0,0052

0,0209

1 швейцарский франк

1,8635

1,8813

1,8568

1,7088

-0,0178

0,0067

0,1547

1 израильский шекель

0,5048

0,503

0,5017

0,4867

0,0018

0,0031

0,0181

1 канадский доллар

1,3073

1,2987

1,2893

1,2892

0,0086

0,0180

0,0181

1 кувейтский динар

5,5565

5,5632

5,5531

5,5964

-0,0067

0,0034

-0,0399

1 казахский тенге

0,004

0,0039

0,004

0,0044

0,0001

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0203

0,021

0,0212

0,0237

-0,0007

-0,0009

-0,0034

100 ливанских фунтов

0,1119

0,1122

0,1124

0,1123

-0,0003

-0,0005

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4128

0,4105

0,4099

0,4113

0,0023

0,0029

0,0015

1 мексиканский песо

0,0835

0,0818

0,0797

0,0888

0,0017

0,0038

-0,0053

1 молдавская лея

0,0991

0,0989

0,1003

0,0976

0,0002

-0,0012

0,0015

1 египетский фунт

0,1086

0,1083

0,1082

0,1053

0,0003

0,0004

0,0033

1 норвежская крона

0,1882

0,1842

0,184

0,1862

0,0040

0,0042

0,0020

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0179

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4482

0,4436

0,446

0,4409

0,0046

0,0022

0,0073

1 сингапурский доллар

1,2631

1,2595

1,2531

1,2511

0,0036

0,0100

0,0120

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4223

2,4134

2,3996

2,3394

0,0089

0,0227

0,0829

1 тайваньский доллар

0,0595

0,0596

0,0594

0,056

-0,0001

0,0001

0,0035

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1646

0,1754

0

-0,0142

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0605

0,0602

0,0602

0,0692

0,0003

0,0003

-0,0087

100 японских иен

1,6199

1,6435

1,6059

1,5563

-0,0236

0,0140

0,0636

1 новозеландский доллар

1,162

1,1529

1,1228

1,0813

0,0091

0,0392

0,0807

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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