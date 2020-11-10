Евро подорожал к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0116 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
10 ноября 2020 г.:
|
6 ноября 2020 г.:
|
10 октября 2020 г.:
|
10 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0116
|
2,0092
|
2,0019
|
1,8782
|
0,0024
|
0,0097
|
0,1334
|
1 российский рубль
|
0,0222
|
0,022
|
0,022
|
0,0267
|
0,0002
|
0,0002
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2088
|
0,2019
|
0,2142
|
0,2955
|
0,0069
|
-0,0054
|
-0,0867
|
1 австралийский доллар
|
1,2381
|
1,2343
|
1,2205
|
1,1696
|
0,0038
|
0,0176
|
0,0685
|
1 аргентинский песо
|
0,0214
|
0,0215
|
0,022
|
0,0285
|
-0,0001
|
-0,0006
|
-0,0071
|
1 белорусский рубль
|
0,6603
|
0,6519
|
0,6521
|
0,8318
|
0,0084
|
0,0082
|
-0,1715
|
1 бразильский реал
|
0,3159
|
0,3069
|
0,3036
|
0,4145
|
0,0090
|
0,0123
|
-0,0986
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1103
|
0,1082
|
0,1029
|
0,1152
|
0,0021
|
0,0074
|
-0,0049
|
100 южнокорейских вон
|
0,1525
|
0,1512
|
0,1484
|
0,147
|
0,0013
|
0,0041
|
0,0055
|
1 чешская крона
|
0,0759
|
0,0754
|
0,0736
|
0,0735
|
0,0005
|
0,0023
|
0,0024
|
100 чилийских песо
|
0,2248
|
0,2249
|
0,2128
|
0,2292
|
-0,0001
|
0,0120
|
-0,0044
|
1 китайский юань
|
0,2573
|
0,2565
|
0,2534
|
0,2435
|
0,0008
|
0,0039
|
0,0138
|
1 датская крона
|
0,2702
|
0,2698
|
0,269
|
0,2513
|
0,0004
|
0,0012
|
0,0189
|
1 грузинский лари
|
0,5105
|
0,5
|
0,5287
|
0,5749
|
0,0105
|
-0,0182
|
-0,0644
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2172
|
0
|
-0,0001
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,023
|
0,0233
|
0,0239
|
0
|
-0,0003
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2418
|
2,2314
|
2,2017
|
2,1781
|
0,0104
|
0,0401
|
0,0637
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,012
|
0,0116
|
0,0121
|
0,0001
|
0,0005
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1973
|
0,195
|
0,1921
|
0,1764
|
0,0023
|
0,0052
|
0,0209
|
1 швейцарский франк
|
1,8635
|
1,8813
|
1,8568
|
1,7088
|
-0,0178
|
0,0067
|
0,1547
|
1 израильский шекель
|
0,5048
|
0,503
|
0,5017
|
0,4867
|
0,0018
|
0,0031
|
0,0181
|
1 канадский доллар
|
1,3073
|
1,2987
|
1,2893
|
1,2892
|
0,0086
|
0,0180
|
0,0181
|
1 кувейтский динар
|
5,5565
|
5,5632
|
5,5531
|
5,5964
|
-0,0067
|
0,0034
|
-0,0399
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0039
|
0,004
|
0,0044
|
0,0001
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0203
|
0,021
|
0,0212
|
0,0237
|
-0,0007
|
-0,0009
|
-0,0034
|
100 ливанских фунтов
|
0,1119
|
0,1122
|
0,1124
|
0,1123
|
-0,0003
|
-0,0005
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4128
|
0,4105
|
0,4099
|
0,4113
|
0,0023
|
0,0029
|
0,0015
|
1 мексиканский песо
|
0,0835
|
0,0818
|
0,0797
|
0,0888
|
0,0017
|
0,0038
|
-0,0053
|
1 молдавская лея
|
0,0991
|
0,0989
|
0,1003
|
0,0976
|
0,0002
|
-0,0012
|
0,0015
|
1 египетский фунт
|
0,1086
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1053
|
0,0003
|
0,0004
|
0,0033
|
1 норвежская крона
|
0,1882
|
0,1842
|
0,184
|
0,1862
|
0,0040
|
0,0042
|
0,0020
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4482
|
0,4436
|
0,446
|
0,4409
|
0,0046
|
0,0022
|
0,0073
|
1 сингапурский доллар
|
1,2631
|
1,2595
|
1,2531
|
1,2511
|
0,0036
|
0,0100
|
0,0120
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4223
|
2,4134
|
2,3996
|
2,3394
|
0,0089
|
0,0227
|
0,0829
|
1 тайваньский доллар
|
0,0595
|
0,0596
|
0,0594
|
0,056
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1646
|
0,1754
|
0
|
-0,0142
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0605
|
0,0602
|
0,0602
|
0,0692
|
0,0003
|
0,0003
|
-0,0087
|
100 японских иен
|
1,6199
|
1,6435
|
1,6059
|
1,5563
|
-0,0236
|
0,0140
|
0,0636
|
1 новозеландский доллар
|
1,162
|
1,1529
|
1,1228
|
1,0813
|
0,0091
|
0,0392
|
0,0807
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni