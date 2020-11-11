Манат подорожал к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0101 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
11 ноября 2020 г.:
|
10 ноября 2020 г.:
|
11 октября 2020 г.:
|
11 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0101
|
2,0116
|
2,0019
|
1,8782
|
-0,0015
|
0,0082
|
0,1319
|
1 российский рубль
|
0,0222
|
0,0222
|
0,022
|
0,0267
|
0
|
0,0002
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2076
|
0,2088
|
0,2142
|
0,2955
|
-0,0012
|
-0,0066
|
-0,0879
|
1 австралийский доллар
|
1,2424
|
1,2381
|
1,2205
|
1,1696
|
0,0043
|
0,0219
|
0,0728
|
1 аргентинский песо
|
0,0214
|
0,0214
|
0,022
|
0,0285
|
0
|
-0,0006
|
-0,0071
|
1 белорусский рубль
|
0,6658
|
0,6603
|
0,6521
|
0,8318
|
0,0055
|
0,0137
|
-0,1660
|
1 бразильский реал
|
0,3141
|
0,3159
|
0,3036
|
0,4145
|
-0,0018
|
0,0105
|
-0,1004
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1093
|
0,1103
|
0,1029
|
0,1152
|
-0,0010
|
0,0064
|
-0,0059
|
100 южнокорейских вон
|
0,153
|
0,1525
|
0,1484
|
0,147
|
0,0005
|
0,0046
|
0,0060
|
1 чешская крона
|
0,076
|
0,0759
|
0,0736
|
0,0735
|
0,0001
|
0,0024
|
0,0025
|
100 чилийских песо
|
0,2247
|
0,2248
|
0,2128
|
0,2292
|
-0,0001
|
0,0119
|
-0,0045
|
1 китайский юань
|
0,2577
|
0,2573
|
0,2534
|
0,2435
|
0,0004
|
0,0043
|
0,0142
|
1 датская крона
|
0,27
|
0,2702
|
0,269
|
0,2513
|
-0,0002
|
0,0010
|
0,0187
|
1 грузинский лари
|
0,5152
|
0,5105
|
0,5287
|
0,5749
|
0,0047
|
-0,0135
|
-0,0597
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2172
|
0
|
-0,0001
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,023
|
0,0233
|
0,0239
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0010
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2551
|
2,2418
|
2,2017
|
2,1781
|
0,0133
|
0,0534
|
0,0770
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0116
|
0,0121
|
0
|
0,0005
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1975
|
0,1973
|
0,1921
|
0,1764
|
0,0002
|
0,0054
|
0,0211
|
1 швейцарский франк
|
1,8585
|
1,8635
|
1,8568
|
1,7088
|
-0,0050
|
0,0017
|
0,1497
|
1 израильский шекель
|
0,5028
|
0,5048
|
0,5017
|
0,4867
|
-0,0020
|
0,0011
|
0,0161
|
1 канадский доллар
|
1,3045
|
1,3073
|
1,2893
|
1,2892
|
-0,0028
|
0,0152
|
0,0153
|
1 кувейтский динар
|
5,5628
|
5,5565
|
5,5531
|
5,5964
|
0,0063
|
0,0097
|
-0,0336
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0203
|
0,0203
|
0,0212
|
0,0237
|
0
|
-0,0009
|
-0,0034
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1119
|
0,1124
|
0,1123
|
0,0006
|
0,0001
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4123
|
0,4128
|
0,4099
|
0,4113
|
-0,0005
|
0,0024
|
0,0010
|
1 мексиканский песо
|
0,0838
|
0,0835
|
0,0797
|
0,0888
|
0,0003
|
0,0041
|
-0,0050
|
1 молдавская лея
|
0,0993
|
0,0991
|
0,1003
|
0,0976
|
0,0002
|
-0,0010
|
0,0017
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1086
|
0,1082
|
0,1053
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,1892
|
0,1882
|
0,184
|
0,1862
|
0,0010
|
0,0052
|
0,0030
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4465
|
0,4482
|
0,446
|
0,4409
|
-0,0017
|
0,0005
|
0,0056
|
1 сингапурский доллар
|
1,2626
|
1,2631
|
1,2531
|
1,2511
|
-0,0005
|
0,0095
|
0,0115
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,414
|
2,4223
|
2,3996
|
2,3394
|
-0,0083
|
0,0144
|
0,0746
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0595
|
0,0594
|
0,056
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1646
|
0,1754
|
0
|
-0,0142
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0605
|
0,0605
|
0,0602
|
0,0692
|
0
|
0,0003
|
-0,0087
|
100 японских иен
|
1,6167
|
1,6199
|
1,6059
|
1,5563
|
-0,0032
|
0,0108
|
0,0604
|
1 новозеландский доллар
|
1,1711
|
1,162
|
1,1228
|
1,0813
|
0,0091
|
0,0483
|
0,0898
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni