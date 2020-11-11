Манат подорожал к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0101 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 11 ноября 2020 г.: 10 ноября 2020 г.: 11 октября 2020 г.: 11 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0101 2,0116 2,0019 1,8782 -0,0015 0,0082 0,1319 1 российский рубль 0,0222 0,0222 0,022 0,0267 0 0,0002 -0,0045 1 турецкая лира 0,2076 0,2088 0,2142 0,2955 -0,0012 -0,0066 -0,0879 1 австралийский доллар 1,2424 1,2381 1,2205 1,1696 0,0043 0,0219 0,0728 1 аргентинский песо 0,0214 0,0214 0,022 0,0285 0 -0,0006 -0,0071 1 белорусский рубль 0,6658 0,6603 0,6521 0,8318 0,0055 0,0137 -0,1660 1 бразильский реал 0,3141 0,3159 0,3036 0,4145 -0,0018 0,0105 -0,1004 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1093 0,1103 0,1029 0,1152 -0,0010 0,0064 -0,0059 100 южнокорейских вон 0,153 0,1525 0,1484 0,147 0,0005 0,0046 0,0060 1 чешская крона 0,076 0,0759 0,0736 0,0735 0,0001 0,0024 0,0025 100 чилийских песо 0,2247 0,2248 0,2128 0,2292 -0,0001 0,0119 -0,0045 1 китайский юань 0,2577 0,2573 0,2534 0,2435 0,0004 0,0043 0,0142 1 датская крона 0,27 0,2702 0,269 0,2513 -0,0002 0,0010 0,0187 1 грузинский лари 0,5152 0,5105 0,5287 0,5749 0,0047 -0,0135 -0,0597 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2172 0 -0,0001 0,0021 1 индийская рупия 0,0229 0,023 0,0233 0,0239 -0,0001 -0,0004 -0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,2551 2,2418 2,2017 2,1781 0,0133 0,0534 0,0770 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0116 0,0121 0 0,0005 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1975 0,1973 0,1921 0,1764 0,0002 0,0054 0,0211 1 швейцарский франк 1,8585 1,8635 1,8568 1,7088 -0,0050 0,0017 0,1497 1 израильский шекель 0,5028 0,5048 0,5017 0,4867 -0,0020 0,0011 0,0161 1 канадский доллар 1,3045 1,3073 1,2893 1,2892 -0,0028 0,0152 0,0153 1 кувейтский динар 5,5628 5,5565 5,5531 5,5964 0,0063 0,0097 -0,0336 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0203 0,0203 0,0212 0,0237 0 -0,0009 -0,0034 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1119 0,1124 0,1123 0,0006 0,0001 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4123 0,4128 0,4099 0,4113 -0,0005 0,0024 0,0010 1 мексиканский песо 0,0838 0,0835 0,0797 0,0888 0,0003 0,0041 -0,0050 1 молдавская лея 0,0993 0,0991 0,1003 0,0976 0,0002 -0,0010 0,0017 1 египетский фунт 0,1085 0,1086 0,1082 0,1053 -0,0001 0,0003 0,0032 1 норвежская крона 0,1892 0,1882 0,184 0,1862 0,0010 0,0052 0,0030 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4465 0,4482 0,446 0,4409 -0,0017 0,0005 0,0056 1 сингапурский доллар 1,2626 1,2631 1,2531 1,2511 -0,0005 0,0095 0,0115 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,414 2,4223 2,3996 2,3394 -0,0083 0,0144 0,0746 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0595 0,0594 0,056 0,0001 0,0002 0,0036 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1646 0,1754 0 -0,0142 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0605 0,0605 0,0602 0,0692 0 0,0003 -0,0087 100 японских иен 1,6167 1,6199 1,6059 1,5563 -0,0032 0,0108 0,0604 1 новозеландский доллар 1,1711 1,162 1,1228 1,0813 0,0091 0,0483 0,0898

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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