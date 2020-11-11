Манат подорожал к евро и стабилен к рублю

Финансы 11 ноября 2020 10:03 (UTC+04:00)
Манат подорожал к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0101 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

11 ноября 2020 г.:

10 ноября 2020 г.:

11 октября 2020 г.:

11 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0101

2,0116

2,0019

1,8782

-0,0015

0,0082

0,1319

1 российский рубль

0,0222

0,0222

0,022

0,0267

0

0,0002

-0,0045

1 турецкая лира

0,2076

0,2088

0,2142

0,2955

-0,0012

-0,0066

-0,0879

1 австралийский доллар

1,2424

1,2381

1,2205

1,1696

0,0043

0,0219

0,0728

1 аргентинский песо

0,0214

0,0214

0,022

0,0285

0

-0,0006

-0,0071

1 белорусский рубль

0,6658

0,6603

0,6521

0,8318

0,0055

0,0137

-0,1660

1 бразильский реал

0,3141

0,3159

0,3036

0,4145

-0,0018

0,0105

-0,1004

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1093

0,1103

0,1029

0,1152

-0,0010

0,0064

-0,0059

100 южнокорейских вон

0,153

0,1525

0,1484

0,147

0,0005

0,0046

0,0060

1 чешская крона

0,076

0,0759

0,0736

0,0735

0,0001

0,0024

0,0025

100 чилийских песо

0,2247

0,2248

0,2128

0,2292

-0,0001

0,0119

-0,0045

1 китайский юань

0,2577

0,2573

0,2534

0,2435

0,0004

0,0043

0,0142

1 датская крона

0,27

0,2702

0,269

0,2513

-0,0002

0,0010

0,0187

1 грузинский лари

0,5152

0,5105

0,5287

0,5749

0,0047

-0,0135

-0,0597

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2172

0

-0,0001

0,0021

1 индийская рупия

0,0229

0,023

0,0233

0,0239

-0,0001

-0,0004

-0,0010

1 британский фунт стерлингов

2,2551

2,2418

2,2017

2,1781

0,0133

0,0534

0,0770

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,0116

0,0121

0

0,0005

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1975

0,1973

0,1921

0,1764

0,0002

0,0054

0,0211

1 швейцарский франк

1,8585

1,8635

1,8568

1,7088

-0,0050

0,0017

0,1497

1 израильский шекель

0,5028

0,5048

0,5017

0,4867

-0,0020

0,0011

0,0161

1 канадский доллар

1,3045

1,3073

1,2893

1,2892

-0,0028

0,0152

0,0153

1 кувейтский динар

5,5628

5,5565

5,5531

5,5964

0,0063

0,0097

-0,0336

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0203

0,0203

0,0212

0,0237

0

-0,0009

-0,0034

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1119

0,1124

0,1123

0,0006

0,0001

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4123

0,4128

0,4099

0,4113

-0,0005

0,0024

0,0010

1 мексиканский песо

0,0838

0,0835

0,0797

0,0888

0,0003

0,0041

-0,0050

1 молдавская лея

0,0993

0,0991

0,1003

0,0976

0,0002

-0,0010

0,0017

1 египетский фунт

0,1085

0,1086

0,1082

0,1053

-0,0001

0,0003

0,0032

1 норвежская крона

0,1892

0,1882

0,184

0,1862

0,0010

0,0052

0,0030

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0179

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4465

0,4482

0,446

0,4409

-0,0017

0,0005

0,0056

1 сингапурский доллар

1,2626

1,2631

1,2531

1,2511

-0,0005

0,0095

0,0115

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,414

2,4223

2,3996

2,3394

-0,0083

0,0144

0,0746

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0595

0,0594

0,056

0,0001

0,0002

0,0036

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1646

0,1754

0

-0,0142

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0605

0,0605

0,0602

0,0692

0

0,0003

-0,0087

100 японских иен

1,6167

1,6199

1,6059

1,5563

-0,0032

0,0108

0,0604

1 новозеландский доллар

1,1711

1,162

1,1228

1,0813

0,0091

0,0483

0,0898

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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