Холдинг «Байтерек» разместил в KASE облигации

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» сообщает о размещении на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» облигаций объемом 50 млрд тенге, со сроком обращения 10 лет и ставкой вознаграждения 11,3% годовых. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Облигации Холдинга были предложены широкому кругу инвесторов, спрос по состоявшимся специализированным торгам составил 127%. Привлеченные средства были направлены на осуществление лизингового финансирования через АО «Фонд развития промышленности».

Данный выпуск является первым выпуском в пределах восьмой облигационной программы холдинга «Байтерек». До конца текущего года планируется осуществление дополнительных двух выпусков облигаций общим объемом 100 млрд тенге.

Финансовым консультантом по данной сделке выступило АО «Halyk Finance», брокерами по сделкам выступили АО «Halyk Finance» и АО «SkyBridge Invest».

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт Правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.