Темпы потребительского кредитования замедлились в Казахстане

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила о замедлении темпов потребительского кредитования, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Значительно замедлились темпы потребительского кредитования, в том числе, по причине снижения спроса и доходов населения. Объем потребительских займов банков за 9 месяцев 2020 года увеличился на 0,7% до 4,2 трлн тенге», - сказала Мадина Абылкасымова в рамках круглого стола «Итоги развития финансового сектора в период пандемии коронавируса», уточнив, что за аналогичный период 2019 года рост составил 18,6%.

По ее словам, для ограничения постоянного роста задолженности по кредитам с 1 января текущего года введен запрет начисления неустойки и комиссий по всем беззалоговым потребительским займам и микрокредитам физических лиц после 90 календарных дней просрочки.

Также в целях недопущения выдачи займов заведомо неплатежеспособным гражданам введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума путем расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика с предварительной оценкой платежеспособности.

«В рамках пруденциальных требований повышено риск-взвешивание по беззалоговым потребительским займам при расчете достаточности собственного капитала. Меры по снижению долгового бремени позволили не допустить роста проблемной задолженности. Наблюдавшийся с февраля текущего года рост доли проблемных кредитов достиг максимального значения 9,4% в мае, и к октябрю снизился до 8,4%», - отметила Мадина Абылкасымова