Цена на азербайджанскую нефть превысила $44 за баррель

Финансы 12 ноября 2020 13:34 (UTC+04:00)
Цена на азербайджанскую нефть превысила $44 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 11 ноября составила 44,77 доллара за баррель, что на 1,45 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 44,23 доллара за баррель, что на 1,44 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 43,55 доллара за баррель, что на 1,36 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 ноября составила 43,2 доллара, что на 1,48 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 12 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Nissan Motor получил убыток в $3,1 миллиарда
Nissan Motor получил убыток в $3,1 миллиарда
В Намангане запускается узбекско-китайское СП
В Намангане запускается узбекско-китайское СП
Зариф провел встречу с Имраном Ханом
Зариф провел встречу с Имраном Ханом
Loading Bars
Лента новостей
Yelo Bank поддерживает семьи шехидов (ФОТО) Экономика 14:05
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана к работе приступают управления и отделы СГБ Политика 14:01
Иллюзии о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц назад, не должно было быть – Лавров Нагорно-карабахский конфликт 14:00
Именно правильное ношение защитной маски может уберечь от коронавируса - TƏBİB Общество 14:00
Я убежден, что целостность трехстороннего заявления по карабахскому конфликту будет сохранена – Лавров Нагорно-карабахский конфликт 13:55
За год объемы операций по платежным карточкам в Казахстане показали рост в 2,6 раза Финансы 13:48
Завтра днем в Баку преимущественно без осадков Общество 13:43
Цена на азербайджанскую нефть превысила $44 за баррель Финансы 13:34
Nissan Motor получил убыток в $3,1 миллиарда Другие страны 13:28
Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху- Минобороны Турция 13:26
В освобожденной от армянской оккупации Шуше приступает к работе отдел полиции, создается комендатура Общество 13:19
СП KBR-SOCAR завершает работу в рамках строительства платформы на АЧГ Энергетика 13:16
"Южный газовый коридор" обеспечит 30%, 20% и 12% спроса на газ в Болгарии, Греции и Италии Энергетика 13:16
Спрос банков на валютном аукционе Центробанка Азербайджана возрос Финансы 13:09
На странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня Конституции (ФОТО) Политика 13:03
С открытием наземного транспортного коридора в Нахчыван пассажироперевозки могут увеличиться втрое– Госслужба Азербайджана Экономика 13:00
В Намангане запускается узбекско-китайское СП Узбекистан 12:42
Предвзятое заявление главы МИД Канады в связи с прекращением военных операций между Арменией и Азербайджаном вызывает сожаление – МИД Политика 12:42
Дочь Муслима Магомаева о победе Азербайджана над Арменией: Var ol, qanadlan, ey Azərbaycan! Var ol qəhrəman, sən, Azərbaycan! (ВИДЕО) Интервью 12:39
"Тысяча и одна новогодняя ночь" азербайджанца в Москве Культура 12:32
В Анкаре будет создан парк "Свободу Карабаху" - мэр Мансур Яваш в проекте телемоста "Баку-Стамбул" АМИ Trend (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 12:22
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции (ФОТО) Политика 11:57
Драгметаллы в Азербайджане продолжают дешеветь Финансы 11:25
Зариф провел встречу с Имраном Ханом Политика 11:19
В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2132 человек Армения 11:16
ООО в Узбекистане получили право размещать облигации Узбекистан 11:10
Парламент Азербайджана обратится к Верховному главнокомандующему и народу Политика 11:08
Надеемся, что Армения выполнит договоренность по карабахскому конфликту - Мевлют Чавушоглу Политика 11:03
У министра сельского хозяйства Грузии выявили коронавирус Грузия 11:00
Азербайджан сам будет определять места развертывания миротворческих сил - МИД Турции Турция 10:58
Франция утратила объективность в вопросе нагорно-карабахского конфликта – глава МИД Турции Политика 10:43
Открытие новых транспортных коридоров на пользу всему региону – МИД Турции Турция 10:42
Назван объем убытков крупной авиакомпании Казахстана Air Astana Транспорт 10:41
Подписание трехстороннего заявления о полном прекращении огня в зоне карабахского конфликта выгодно всем сторонам - глава МИД Турции Политика 10:38
Турция и Россия будут совместно работать в миротворческом центре по контролю за прекращением огня в зоне карабахского конфликта – Мевлют Чавушоглу Политика 10:36
Турецкий исполнитель Синан Акчыл планирует отправиться в Шушу Культура 10:23
Производство промышленной продукции увеличилось в 11 регионах РК Казахстан 10:13
В двух районах Баку будут перебои в подаче воды Общество 10:03
Казахстано-турецкая компания привлечет услуги по ремонту автотранспорта Тендеры 09:59
Темпы потребительского кредитования замедлились в Казахстане Финансы 09:45
Манат укрепился к евро Финансы 09:44
Анкара и Лондон обсудили Карабах Турция 09:43
Минфин Туркменистана проведет очередной аукцион по продаже госсобственности Финансы 09:38
Французские власти должны воздерживаться от манипулирования хорошо известными историческими фактами - Питер Тейс Нагорно-карабахский конфликт 09:30
Во Флориде объявлен режим ЧС из-за урагана «Эта» США 08:45
Роналду выиграл сотый матч за сборную Португалии Спорт 08:32
Более 52 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 08:15
P&O Maritime Logistics обнародовала текущие нефтегазовые проекты в Азербайджане Энергетика 08:03
587 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:47
Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной сделке - постпред Ядерная программа 07:30
Сторонники Пашиняна в парламенте Армении предложили выступить против миротворцев РФ в Карабахе Армения 07:20
В Аджарии ожидается 40 тысяч тонн урожая цитрусовых Грузия 07:15
Байден назначил своего бывшего советника руководителем аппарата сотрудников Белого дома США 06:49
В работе Instagram произошел сбой ИКТ 06:22
В Джорджии не зафиксировали массовых фальсификаций на выборах США 05:58
Премьер-министр Японии провел телефонный разговор с Байденом Другие страны 05:37
Суточный прирост числа заражений коронавирусом в США превысил рекордные 140 тыс. США 05:15
В работе сервисов Google произошел сбой ИКТ 04:56
Берни Сандерс заявил, что согласился бы стать министром труда в администрации Байдена США 04:18
В Шуше и Ханкенди заработала азербайджанская мобильная связь Общество 03:59
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 344 тысячи Турция 03:55
Сборная Финляндии сенсационно обыграла национальную команду Франции Спорт 03:11
Президент ЮАР продлил до 15 декабря режим общенационального бедствия из-за коронавируса Другие страны 02:43
Неизвестный протаранил полицейский участок на севере Лондона Европа 02:17
Один из советников Трампа заразился коронавирусом США 01:55
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом Россия 01:36
В ЮНЕСКО сообщили о гибели 67 журналистов в 2018-2019 годах в горячих точках В мире 01:09
СБ ООН обсудил достигнутое Арменией, Азербайджаном и РФ соглашение по Нагорному Карабаху Политика 00:34
СНБ Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Шармазанова Армения 00:33
ОИС выразила глубокую озабоченность в связи с уничтожением исламских исторических святынь армянами в Нагорном Карабахе Политика 00:10
В Азербайджане отмечается День Конституции Политика 00:01
Вице-премьер Украины Резников заразился коронавирусом Другие страны 11 ноября 23:41
Наказание Армении за ее военные преступления важно для всего человечества - Таир Рзаев Политика 11 ноября 23:33
Что нам дает мирная декларация по Нагорному Карабаху - разъяснение Политика 11 ноября 23:25
Подписанное трехстороннее заявление - историческая победа Азербайджана и капитуляция Армении - депутат Политика 11 ноября 23:25
Российско-турецкий мониторинговый центр позволит надежно контролировать прекращение огня в Карабахе - Шойгу Россия 11 ноября 23:17
Эти исторические дни станут самыми счастливыми в жизни каждого из нас - Сахиба Гафарова Политика 11 ноября 23:12
Каждый новорожденный в Армении, еще в колыбели, обременяется долгом в размере $ 4300 - экономист Экономика 11 ноября 23:06
Каждый азербайджанец, где бы он ни был, отмечает этот день как праздник - Мубариз Гурбанлы Нагорно-карабахский конфликт 11 ноября 22:58
Армению необходимо заставить возместить нанесенный Азербайджану ущерб - историк Политика 11 ноября 22:47
Более 490 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки В мире 11 ноября 22:44
Иран - одна из ведущих стран мира в области науки - Эсмаил Гадерифар Иран 11 ноября 22:29
АБР выделил $121 млн на модернизацию железных дорог в Ферганской долине Узбекистан 11 ноября 22:26
Называя город Шуша, как армянские террористы - "Шуши", Франция нарушает международное право - политолог Политика 11 ноября 22:21
В Грузии от коронавируса умерли 45 пациентов Грузия 11 ноября 22:15
Трехсторонняя договоренность полностью отвечает интересам Азербайджана - Кямран Байрамов Политика 11 ноября 22:03
Президент Ильхам Алиев: В достижении этой победы очень большую роль сыграла политическая и моральная поддержка Турции Политика 11 ноября 21:57
Незаконным археологическим раскопкам в Азыхской пещере должна быть дана правовая оценка - минкультуры Азербайджана (ФОТО) Политика 11 ноября 21:55
Президент Ильхам Алиев: Будут предприняты особые шаги по обеспечению работой наших военнослужащих, проявивших героизм, получивших ранение Политика 11 ноября 21:55
Президент Ильхам Алиев: Наши героические бойцы и в будущем всегда будут под моим присмотром Политика 11 ноября 21:54
Президент Ильхам Алиев: Семьи людей, ставших шехидами во время Второй Карабахской войны, будут обеспечены квартирами, домами Политика 11 ноября 21:50
В ОБСЕ приветствовали прекращение боев в Нагорном Карабахе Политика 11 ноября 21:49
Названы услуги, которые будут оказываться в Азербайджане в период отопительного сезона Общество 11 ноября 21:45
Президент Ильхам Алиев: Все разрушенные дома будут отстроены за счет государства Политика 11 ноября 21:41
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали Политика 11 ноября 21:39
Премьер-министр Али Асадов принял участие в международной акции по посадке деревьев (ФОТО) Общество 11 ноября 21:38
Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна Армения 11 ноября 21:38
Президент Ильхам Алиев: Первый герой этой победы - азербайджанский солдат, азербайджанский офицер Политика 11 ноября 21:37
Президент Ильхам Алиев: Мы продемонстрируем взятую в качестве трофея военную технику Политика 11 ноября 21:34
Посол Азербайджана в РФ указал, что речь о присутствии турецких солдат в Карабахе не идет Политика 11 ноября 21:33
Все новости