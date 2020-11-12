В октябре объем таможенных поступлений в госбюджет Азербайджана упал почти на четверть
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Президенту пишут: Победы в боях за освобождение наших земель от оккупации золотыми буквами вписали Ваше имя в историю Азербайджана навеки
В абсурдных заявлениях Эмманюэля Макрона особая инициатива принадлежит глобальным банковско-финансовым мошенникам - эксперт
Российско-турецкий мониторинговый центр будет работать исключительно в дистанционном режиме – Лавров
Иллюзии о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц назад, не должно было быть – Лавров
Я убежден, что целостность трехстороннего заявления по карабахскому конфликту будет сохранена – Лавров
Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху- Минобороны
В освобожденной от армянской оккупации Шуше приступает к работе отдел полиции, создается комендатура
На странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня Конституции (ФОТО)
С открытием наземного транспортного коридора в Нахчыван пассажироперевозки могут увеличиться втрое– Госслужба Азербайджана
Предвзятое заявление главы МИД Канады в связи с прекращением военных операций между Арменией и Азербайджаном вызывает сожаление – МИД
Дочь Муслима Магомаева о победе Азербайджана над Арменией: Var ol, qanadlan, ey Azərbaycan! Var ol qəhrəman, sən, Azərbaycan! (ВИДЕО)
В Анкаре будет создан парк "Свободу Карабаху" - мэр Мансур Яваш в проекте телемоста "Баку-Стамбул" АМИ Trend (ВИДЕО)
Подписание трехстороннего заявления о полном прекращении огня в зоне карабахского конфликта выгодно всем сторонам - глава МИД Турции
Турция и Россия будут совместно работать в миротворческом центре по контролю за прекращением огня в зоне карабахского конфликта – Мевлют Чавушоглу
Французские власти должны воздерживаться от манипулирования хорошо известными историческими фактами - Питер Тейс
ОИС выразила глубокую озабоченность в связи с уничтожением исламских исторических святынь армянами в Нагорном Карабахе