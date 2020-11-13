Евро подорожал к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0069 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
13 ноября 2020 г.:
|
12 ноября 2020 г.:
|
13 октября 2020 г.:
|
13 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0069
|
2,0009
|
2,0057
|
1,8725
|
0,0060
|
0,0012
|
0,1344
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,022
|
0,022
|
0,0265
|
0
|
0
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2206
|
0,2174
|
0,2157
|
0,2943
|
0,0032
|
0,0049
|
-0,0737
|
1 австралийский доллар
|
1,229
|
1,2356
|
1,2212
|
1,1634
|
-0,0066
|
0,0078
|
0,0656
|
1 аргентинский песо
|
0,0214
|
0,0214
|
0,022
|
0,0285
|
0
|
-0,0006
|
-0,0071
|
1 белорусский рубль
|
0,6632
|
0,6658
|
0,6621
|
0,8293
|
-0,0026
|
0,0011
|
-0,1661
|
1 бразильский реал
|
0,3114
|
0,3148
|
0,3073
|
0,4083
|
-0,0034
|
0,0041
|
-0,0969
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1086
|
0,1086
|
0,1028
|
0,1139
|
0
|
0,0058
|
-0,0053
|
100 южнокорейских вон
|
0,1525
|
0,1525
|
0,148
|
0,1455
|
0
|
0,0045
|
0,0070
|
1 чешская крона
|
0,0757
|
0,0756
|
0,0738
|
0,0733
|
0,0001
|
0,0019
|
0,0024
|
100 чилийских песо
|
0,2248
|
0,2248
|
0,2133
|
0,2169
|
0
|
0,0115
|
0,0079
|
1 китайский юань
|
0,2567
|
0,2568
|
0,2518
|
0,2422
|
-0,0001
|
0,0049
|
0,0145
|
1 датская крона
|
0,2695
|
0,2687
|
0,2695
|
0,2506
|
0,0008
|
0
|
0,0189
|
1 грузинский лари
|
0,5161
|
0,5168
|
0,5288
|
0,5741
|
-0,0007
|
-0,0127
|
-0,0580
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
0,2192
|
0,2194
|
0,2171
|
0
|
-0,0002
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0232
|
0,0237
|
0
|
-0,0004
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2311
|
2,2447
|
2,2184
|
2,1844
|
-0,0136
|
0,0127
|
0,0467
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0115
|
0,0121
|
0
|
0,0005
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1965
|
0,1964
|
0,1928
|
0,175
|
0,0001
|
0,0037
|
0,0215
|
1 швейцарский франк
|
1,8584
|
1,8553
|
1,8693
|
1,7155
|
0,0031
|
-0,0109
|
0,1429
|
1 израильский шекель
|
0,5039
|
0,5035
|
0,5011
|
0,485
|
0,0004
|
0,0028
|
0,0189
|
1 канадский доллар
|
1,2914
|
1,2997
|
1,2951
|
1,2834
|
-0,0083
|
-0,0037
|
0,0080
|
1 кувейтский динар
|
5,5566
|
5,5628
|
5,5574
|
5,5948
|
-0,0062
|
-0,0008
|
-0,0382
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0206
|
0,0202
|
0,0213
|
0,0237
|
0,0004
|
-0,0007
|
-0,0031
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1121
|
-0,0005
|
-0,0004
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4117
|
0,4111
|
0,4095
|
0,4093
|
0,0006
|
0,0022
|
0,0024
|
1 мексиканский песо
|
0,0824
|
0,0827
|
0,0799
|
0,0879
|
-0,0003
|
0,0025
|
-0,0055
|
1 молдавская лея
|
0,0995
|
0,0993
|
0,1005
|
0,0972
|
0,0002
|
-0,0010
|
0,0023
|
1 египетский фунт
|
0,1086
|
0,1085
|
0,1083
|
0,1052
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0034
|
1 норвежская крона
|
0,185
|
0,1864
|
0,1854
|
0,1855
|
-0,0014
|
-0,0004
|
-0,0005
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4469
|
0,4464
|
0,4497
|
0,4371
|
0,0005
|
-0,0028
|
0,0098
|
1 сингапурский доллар
|
1,2596
|
1,26
|
1,2509
|
1,2478
|
-0,0004
|
0,0087
|
0,0118
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
-0,0001
|
0
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4125
|
2,4108
|
2,4048
|
2,3341
|
0,0017
|
0,0077
|
0,0784
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0593
|
0,0558
|
0
|
0,0003
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1646
|
0,1753
|
0
|
-0,0142
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0603
|
0,0603
|
0,0601
|
0,0698
|
0
|
0,0002
|
-0,0095
|
100 японских иен
|
1,6205
|
1,6154
|
1,6124
|
1,5588
|
0,0051
|
0,0081
|
0,0617
|
1 новозеландский доллар
|
1,1588
|
1,1684
|
1,1302
|
1,0879
|
-0,0096
|
0,0286
|
0,0709
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)