Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0069 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 13 ноября 2020 г.: 12 ноября 2020 г.: 13 октября 2020 г.: 13 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0069 2,0009 2,0057 1,8725 0,0060 0,0012 0,1344 1 российский рубль 0,022 0,022 0,022 0,0265 0 0 -0,0045 1 турецкая лира 0,2206 0,2174 0,2157 0,2943 0,0032 0,0049 -0,0737 1 австралийский доллар 1,229 1,2356 1,2212 1,1634 -0,0066 0,0078 0,0656 1 аргентинский песо 0,0214 0,0214 0,022 0,0285 0 -0,0006 -0,0071 1 белорусский рубль 0,6632 0,6658 0,6621 0,8293 -0,0026 0,0011 -0,1661 1 бразильский реал 0,3114 0,3148 0,3073 0,4083 -0,0034 0,0041 -0,0969 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1086 0,1086 0,1028 0,1139 0 0,0058 -0,0053 100 южнокорейских вон 0,1525 0,1525 0,148 0,1455 0 0,0045 0,0070 1 чешская крона 0,0757 0,0756 0,0738 0,0733 0,0001 0,0019 0,0024 100 чилийских песо 0,2248 0,2248 0,2133 0,2169 0 0,0115 0,0079 1 китайский юань 0,2567 0,2568 0,2518 0,2422 -0,0001 0,0049 0,0145 1 датская крона 0,2695 0,2687 0,2695 0,2506 0,0008 0 0,0189 1 грузинский лари 0,5161 0,5168 0,5288 0,5741 -0,0007 -0,0127 -0,0580 1 гонконгский доллар 0,2192 0,2192 0,2194 0,2171 0 -0,0002 0,0021 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0232 0,0237 0 -0,0004 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2311 2,2447 2,2184 2,1844 -0,0136 0,0127 0,0467 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0115 0,0121 0 0,0005 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1965 0,1964 0,1928 0,175 0,0001 0,0037 0,0215 1 швейцарский франк 1,8584 1,8553 1,8693 1,7155 0,0031 -0,0109 0,1429 1 израильский шекель 0,5039 0,5035 0,5011 0,485 0,0004 0,0028 0,0189 1 канадский доллар 1,2914 1,2997 1,2951 1,2834 -0,0083 -0,0037 0,0080 1 кувейтский динар 5,5566 5,5628 5,5574 5,5948 -0,0062 -0,0008 -0,0382 1 казахский тенге 0,0039 0,004 0,004 0,0044 -0,0001 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0206 0,0202 0,0213 0,0237 0,0004 -0,0007 -0,0031 100 ливанских фунтов 0,112 0,1125 0,1124 0,1121 -0,0005 -0,0004 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4117 0,4111 0,4095 0,4093 0,0006 0,0022 0,0024 1 мексиканский песо 0,0824 0,0827 0,0799 0,0879 -0,0003 0,0025 -0,0055 1 молдавская лея 0,0995 0,0993 0,1005 0,0972 0,0002 -0,0010 0,0023 1 египетский фунт 0,1086 0,1085 0,1083 0,1052 0,0001 0,0003 0,0034 1 норвежская крона 0,185 0,1864 0,1854 0,1855 -0,0014 -0,0004 -0,0005 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4469 0,4464 0,4497 0,4371 0,0005 -0,0028 0,0098 1 сингапурский доллар 1,2596 1,26 1,2509 1,2478 -0,0004 0,0087 0,0118 1 саудовский риал 0,4532 0,4533 0,4532 0,4533 -0,0001 0 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4125 2,4108 2,4048 2,3341 0,0017 0,0077 0,0784 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0593 0,0558 0 0,0003 0,0038 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1646 0,1753 0 -0,0142 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0603 0,0603 0,0601 0,0698 0 0,0002 -0,0095 100 японских иен 1,6205 1,6154 1,6124 1,5588 0,0051 0,0081 0,0617 1 новозеландский доллар 1,1588 1,1684 1,1302 1,0879 -0,0096 0,0286 0,0709

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)