Манат подешевел к евро и укрепился к лире

Финансы 17 ноября 2020 09:59 (UTC+04:00)
Манат подешевел к евро и укрепился к лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0161 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

17 ноября 2020 г.:

16 ноября 2020 г.:

17 октября 2020 г.:

17 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0161

2,0149

1,9896

1,8744

0,0012

0,0265

0,1417

1 российский рубль

0,0222

0,022

0,0218

0,0266

0,0002

0,0004

-0,0044

1 турецкая лира

0,2205

0,2219

0,2141

0,2954

-0,0014

0,0064

-0,0749

1 австралийский доллар

1,2448

1,239

1,2024

1,1551

0,0058

0,0424

0,0897

1 аргентинский песо

0,0213

0,0213

0,0219

0,0285

0

-0,0006

-0,0072

1 белорусский рубль

0,6636

0,6624

0,6599

0,8289

0,0012

0,0037

-0,1653

1 бразильский реал

0,3131

0,3112

0,3028

0,4058

0,0019

0,0103

-0,0927

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4629

0

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,111

0,1099

0,102

0,1149

0,0011

0,0090

-0,0039

100 южнокорейских вон

0,1537

0,1534

0,1483

0,1459

0,0003

0,0054

0,0078

1 чешская крона

0,0763

0,0762

0,0727

0,0732

0,0001

0,0036

0,0031

100 чилийских песо

0,2218

0,2216

0,2117

0,2118

0,0002

0,0101

0,0100

1 китайский юань

0,2589

0,2583

0,2529

0,2426

0,0006

0,0060

0,0163

1 датская крона

0,2706

0,2704

0,2673

0,2509

0,0002

0,0033

0,0197

1 грузинский лари

0,5159

0,5159

0,5279

0,5737

0

-0,0120

-0,0578

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2171

0

-0,0001

0,0022

1 индийская рупия

0,0228

0,0228

0,0232

0,0237

0

-0,0004

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2477

2,2485

2,1915

2,1898

-0,0008

0,0562

0,0579

100 индонезийских рупий

0,0121

0,012

0,0115

0,0121

0,0001

0,0006

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1972

0,1963

0,1913

0,1759

0,0009

0,0059

0,0213

1 швейцарский франк

1,8632

1,8643

1,8578

1,7188

-0,0011

0,0054

0,1444

1 израильский шекель

0,5055

0,5047

0,5014

0,4881

0,0008

0,0041

0,0174

1 канадский доллар

1,3006

1,2966

1,2844

1,2858

0,0040

0,0162

0,0148

1 кувейтский динар

5,5597

5,5631

5,5517

5,5962

-0,0034

0,0080

-0,0365

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,021

0,021

0,0212

0,0236

0

-0,0002

-0,0026

100 ливанских фунтов

0,112

0,1122

0,1124

0,1125

-0,0002

-0,0004

-0,0005

1 малайзийский ринггит

0,4142

0,413

0,409

0,4098

0,0012

0,0052

0,0044

1 мексиканский песо

0,0838

0,0837

0,0796

0,0882

0,0001

0,0042

-0,0044

1 молдавская лея

0,0994

0,0994

0,1002

0,0965

0

-0,0008

0,0029

1 египетский фунт

0,1086

0,1087

0,1084

0,1055

-0,0001

0,0002

0,0031

1 норвежская крона

0,1875

0,1865

0,1812

0,186

0,0010

0,0063

0,0015

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0179

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4494

0,4497

0,4365

0,4376

-0,0003

0,0129

0,0118

1 сингапурский доллар

1,2646

1,2632

1,249

1,2492

0,0014

0,0156

0,0154

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4166

2,4137

2,3996

2,3328

0,0029

0,0170

0,0838

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0596

0,059

0,0557

0

0,0006

0,0039

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1645

0,1753

0

-0,0141

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0605

0,0605

0,06

0,0704

0

0,0005

-0,0099

100 японских иен

1,6269

1,6259

1,6152

1,5657

0,0010

0,0117

0,0612

1 новозеландский доллар

1,1736

1,169

1,1202

1,0857

0,0046

0,0534

0,0879

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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