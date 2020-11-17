Манат подешевел к евро и укрепился к лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0161 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 17 ноября 2020 г.: 16 ноября 2020 г.: 17 октября 2020 г.: 17 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0161 2,0149 1,9896 1,8744 0,0012 0,0265 0,1417 1 российский рубль 0,0222 0,022 0,0218 0,0266 0,0002 0,0004 -0,0044 1 турецкая лира 0,2205 0,2219 0,2141 0,2954 -0,0014 0,0064 -0,0749 1 австралийский доллар 1,2448 1,239 1,2024 1,1551 0,0058 0,0424 0,0897 1 аргентинский песо 0,0213 0,0213 0,0219 0,0285 0 -0,0006 -0,0072 1 белорусский рубль 0,6636 0,6624 0,6599 0,8289 0,0012 0,0037 -0,1653 1 бразильский реал 0,3131 0,3112 0,3028 0,4058 0,0019 0,0103 -0,0927 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,111 0,1099 0,102 0,1149 0,0011 0,0090 -0,0039 100 южнокорейских вон 0,1537 0,1534 0,1483 0,1459 0,0003 0,0054 0,0078 1 чешская крона 0,0763 0,0762 0,0727 0,0732 0,0001 0,0036 0,0031 100 чилийских песо 0,2218 0,2216 0,2117 0,2118 0,0002 0,0101 0,0100 1 китайский юань 0,2589 0,2583 0,2529 0,2426 0,0006 0,0060 0,0163 1 датская крона 0,2706 0,2704 0,2673 0,2509 0,0002 0,0033 0,0197 1 грузинский лари 0,5159 0,5159 0,5279 0,5737 0 -0,0120 -0,0578 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2171 0 -0,0001 0,0022 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0232 0,0237 0 -0,0004 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2477 2,2485 2,1915 2,1898 -0,0008 0,0562 0,0579 100 индонезийских рупий 0,0121 0,012 0,0115 0,0121 0,0001 0,0006 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1972 0,1963 0,1913 0,1759 0,0009 0,0059 0,0213 1 швейцарский франк 1,8632 1,8643 1,8578 1,7188 -0,0011 0,0054 0,1444 1 израильский шекель 0,5055 0,5047 0,5014 0,4881 0,0008 0,0041 0,0174 1 канадский доллар 1,3006 1,2966 1,2844 1,2858 0,0040 0,0162 0,0148 1 кувейтский динар 5,5597 5,5631 5,5517 5,5962 -0,0034 0,0080 -0,0365 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,021 0,021 0,0212 0,0236 0 -0,0002 -0,0026 100 ливанских фунтов 0,112 0,1122 0,1124 0,1125 -0,0002 -0,0004 -0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4142 0,413 0,409 0,4098 0,0012 0,0052 0,0044 1 мексиканский песо 0,0838 0,0837 0,0796 0,0882 0,0001 0,0042 -0,0044 1 молдавская лея 0,0994 0,0994 0,1002 0,0965 0 -0,0008 0,0029 1 египетский фунт 0,1086 0,1087 0,1084 0,1055 -0,0001 0,0002 0,0031 1 норвежская крона 0,1875 0,1865 0,1812 0,186 0,0010 0,0063 0,0015 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4494 0,4497 0,4365 0,4376 -0,0003 0,0129 0,0118 1 сингапурский доллар 1,2646 1,2632 1,249 1,2492 0,0014 0,0156 0,0154 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4166 2,4137 2,3996 2,3328 0,0029 0,0170 0,0838 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,059 0,0557 0 0,0006 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1645 0,1753 0 -0,0141 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0605 0,0605 0,06 0,0704 0 0,0005 -0,0099 100 японских иен 1,6269 1,6259 1,6152 1,5657 0,0010 0,0117 0,0612 1 новозеландский доллар 1,1736 1,169 1,1202 1,0857 0,0046 0,0534 0,0879

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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