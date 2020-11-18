Цена биткоина превысила отметку в $18 тыс.

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 8,36%, в пике достигая отметки в $18,150 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk на 08:16 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость биткоина поднималась выше $18 тыс. 18 декабря 2017 года.