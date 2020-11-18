Цена биткоина превысила отметку в $18 тыс.
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Стало известно местонахождение взятого в заложники со стороны Армении азербайджанца Дильгама Аскерова
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Полная электронизация страховых услуг послужит еще большему развитию этого сектора - ассоциация страховщиков
Президент Ильхам Алиев выделил 50 млн манатов на проектирование и строительство дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша
В еще четырех районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено жилье (ФОТО)
Азербайджанский поэт стал победителем 100-дневного марафона Всероссийского фестиваля "ЛиФФт" (ВИДЕО)
Олег Амирбеков, Наргиз Керимова и Кенуль Арифгызы приглашают совершить виртуальное путешествие (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил (ОБНОВЛЕНО)