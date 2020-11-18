Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0175 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 18 ноября 2020 г.: 17 ноября 2020 г.: 18 октября 2020 г.: 18 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0175 2,0161 1,9896 1,8804 0,0014 0,0279 0,1371 1 российский рубль 0,0223 0,0222 0,0218 0,0267 0,0001 0,0005 -0,0044 1 турецкая лира 0,2206 0,2205 0,2141 0,2957 0,0001 0,0065 -0,0751 1 австралийский доллар 1,2401 1,2448 1,2024 1,158 -0,0047 0,0377 0,0821 1 аргентинский песо 0,0212 0,0213 0,0219 0,0285 -0,0001 -0,0007 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6655 0,6636 0,6599 0,831 0,0019 0,0056 -0,1655 1 бразильский реал 0,3193 0,3131 0,3028 0,4058 0,0062 0,0165 -0,0865 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1105 0,111 0,102 0,1156 -0,0005 0,0085 -0,0051 100 южнокорейских вон 0,1538 0,1537 0,1483 0,1461 0,0001 0,0055 0,0077 1 чешская крона 0,0762 0,0763 0,0727 0,0735 -0,0001 0,0035 0,0027 100 чилийских песо 0,2223 0,2218 0,2117 0,2187 0,0005 0,0106 0,0036 1 китайский юань 0,2596 0,2589 0,2529 0,2425 0,0007 0,0067 0,0171 1 датская крона 0,2709 0,2706 0,2673 0,2516 0,0003 0,0036 0,0193 1 грузинский лари 0,5152 0,5159 0,5279 0,5725 -0,0007 -0,0127 -0,0573 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2171 0 -0,0001 0,0022 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0232 0,0237 0 -0,0004 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2544 2,2477 2,1915 2,1969 0,0067 0,0629 0,0575 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0115 0,0121 0 0,0006 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1972 0,1972 0,1913 0,1764 0 0,0059 0,0208 1 швейцарский франк 1,8666 1,8632 1,8578 1,7178 0,0034 0,0088 0,1488 1 израильский шекель 0,507 0,5055 0,5014 0,4893 0,0015 0,0056 0,0177 1 канадский доллар 1,2982 1,3006 1,2844 1,2862 -0,0024 0,0138 0,0120 1 кувейтский динар 5,5581 5,5597 5,5517 5,5987 -0,0016 0,0064 -0,0406 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0205 0,021 0,0212 0,0236 -0,0005 -0,0007 -0,0031 100 ливанских фунтов 0,1123 0,112 0,1124 0,1125 0,0003 -0,0001 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4153 0,4142 0,409 0,4093 0,0011 0,0063 0,0060 1 мексиканский песо 0,0839 0,0838 0,0796 0,0886 0,0001 0,0043 -0,0047 1 молдавская лея 0,0994 0,0994 0,1002 0,0968 0 -0,0008 0,0026 1 египетский фунт 0,1088 0,1086 0,1084 0,1054 0,0002 0,0004 0,0034 1 норвежская крона 0,1877 0,1875 0,1812 0,1871 0,0002 0,0065 0,0006 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4493 0,4494 0,4365 0,4392 -0,0001 0,0128 0,0101 1 сингапурский доллар 1,2668 1,2646 1,249 1,2496 0,0022 0,0178 0,0172 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4231 2,4166 2,3996 2,3367 0,0065 0,0235 0,0864 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,059 0,0557 0 0,0006 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1645 0,1754 0 -0,0141 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0604 0,0605 0,06 0,0704 -0,0001 0,0004 -0,0100 100 японских иен 1,6332 1,6269 1,6152 1,5622 0,0063 0,0180 0,0710 1 новозеландский доллар 1,1721 1,1736 1,1202 1,0881 -0,0015 0,0519 0,0840

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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