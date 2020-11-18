Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 18 ноября 2020 09:57 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0175 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

18 ноября 2020 г.:

17 ноября 2020 г.:

18 октября 2020 г.:

18 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0175

2,0161

1,9896

1,8804

0,0014

0,0279

0,1371

1 российский рубль

0,0223

0,0222

0,0218

0,0267

0,0001

0,0005

-0,0044

1 турецкая лира

0,2206

0,2205

0,2141

0,2957

0,0001

0,0065

-0,0751

1 австралийский доллар

1,2401

1,2448

1,2024

1,158

-0,0047

0,0377

0,0821

1 аргентинский песо

0,0212

0,0213

0,0219

0,0285

-0,0001

-0,0007

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6655

0,6636

0,6599

0,831

0,0019

0,0056

-0,1655

1 бразильский реал

0,3193

0,3131

0,3028

0,4058

0,0062

0,0165

-0,0865

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4629

0

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,1105

0,111

0,102

0,1156

-0,0005

0,0085

-0,0051

100 южнокорейских вон

0,1538

0,1537

0,1483

0,1461

0,0001

0,0055

0,0077

1 чешская крона

0,0762

0,0763

0,0727

0,0735

-0,0001

0,0035

0,0027

100 чилийских песо

0,2223

0,2218

0,2117

0,2187

0,0005

0,0106

0,0036

1 китайский юань

0,2596

0,2589

0,2529

0,2425

0,0007

0,0067

0,0171

1 датская крона

0,2709

0,2706

0,2673

0,2516

0,0003

0,0036

0,0193

1 грузинский лари

0,5152

0,5159

0,5279

0,5725

-0,0007

-0,0127

-0,0573

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2171

0

-0,0001

0,0022

1 индийская рупия

0,0228

0,0228

0,0232

0,0237

0

-0,0004

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2544

2,2477

2,1915

2,1969

0,0067

0,0629

0,0575

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,0115

0,0121

0

0,0006

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1972

0,1972

0,1913

0,1764

0

0,0059

0,0208

1 швейцарский франк

1,8666

1,8632

1,8578

1,7178

0,0034

0,0088

0,1488

1 израильский шекель

0,507

0,5055

0,5014

0,4893

0,0015

0,0056

0,0177

1 канадский доллар

1,2982

1,3006

1,2844

1,2862

-0,0024

0,0138

0,0120

1 кувейтский динар

5,5581

5,5597

5,5517

5,5987

-0,0016

0,0064

-0,0406

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0205

0,021

0,0212

0,0236

-0,0005

-0,0007

-0,0031

100 ливанских фунтов

0,1123

0,112

0,1124

0,1125

0,0003

-0,0001

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4153

0,4142

0,409

0,4093

0,0011

0,0063

0,0060

1 мексиканский песо

0,0839

0,0838

0,0796

0,0886

0,0001

0,0043

-0,0047

1 молдавская лея

0,0994

0,0994

0,1002

0,0968

0

-0,0008

0,0026

1 египетский фунт

0,1088

0,1086

0,1084

0,1054

0,0002

0,0004

0,0034

1 норвежская крона

0,1877

0,1875

0,1812

0,1871

0,0002

0,0065

0,0006

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0179

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4493

0,4494

0,4365

0,4392

-0,0001

0,0128

0,0101

1 сингапурский доллар

1,2668

1,2646

1,249

1,2496

0,0022

0,0178

0,0172

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4231

2,4166

2,3996

2,3367

0,0065

0,0235

0,0864

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0596

0,059

0,0557

0

0,0006

0,0039

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1645

0,1754

0

-0,0141

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0604

0,0605

0,06

0,0704

-0,0001

0,0004

-0,0100

100 японских иен

1,6332

1,6269

1,6152

1,5622

0,0063

0,0180

0,0710

1 новозеландский доллар

1,1721

1,1736

1,1202

1,0881

-0,0015

0,0519

0,0840

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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