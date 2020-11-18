Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0175 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
18 ноября 2020 г.:
|
17 ноября 2020 г.:
|
18 октября 2020 г.:
|
18 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0175
|
2,0161
|
1,9896
|
1,8804
|
0,0014
|
0,0279
|
0,1371
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0222
|
0,0218
|
0,0267
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,0044
|
1 турецкая лира
|
0,2206
|
0,2205
|
0,2141
|
0,2957
|
0,0001
|
0,0065
|
-0,0751
|
1 австралийский доллар
|
1,2401
|
1,2448
|
1,2024
|
1,158
|
-0,0047
|
0,0377
|
0,0821
|
1 аргентинский песо
|
0,0212
|
0,0213
|
0,0219
|
0,0285
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6655
|
0,6636
|
0,6599
|
0,831
|
0,0019
|
0,0056
|
-0,1655
|
1 бразильский реал
|
0,3193
|
0,3131
|
0,3028
|
0,4058
|
0,0062
|
0,0165
|
-0,0865
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1105
|
0,111
|
0,102
|
0,1156
|
-0,0005
|
0,0085
|
-0,0051
|
100 южнокорейских вон
|
0,1538
|
0,1537
|
0,1483
|
0,1461
|
0,0001
|
0,0055
|
0,0077
|
1 чешская крона
|
0,0762
|
0,0763
|
0,0727
|
0,0735
|
-0,0001
|
0,0035
|
0,0027
|
100 чилийских песо
|
0,2223
|
0,2218
|
0,2117
|
0,2187
|
0,0005
|
0,0106
|
0,0036
|
1 китайский юань
|
0,2596
|
0,2589
|
0,2529
|
0,2425
|
0,0007
|
0,0067
|
0,0171
|
1 датская крона
|
0,2709
|
0,2706
|
0,2673
|
0,2516
|
0,0003
|
0,0036
|
0,0193
|
1 грузинский лари
|
0,5152
|
0,5159
|
0,5279
|
0,5725
|
-0,0007
|
-0,0127
|
-0,0573
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2171
|
0
|
-0,0001
|
0,0022
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0232
|
0,0237
|
0
|
-0,0004
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2544
|
2,2477
|
2,1915
|
2,1969
|
0,0067
|
0,0629
|
0,0575
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0115
|
0,0121
|
0
|
0,0006
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1972
|
0,1972
|
0,1913
|
0,1764
|
0
|
0,0059
|
0,0208
|
1 швейцарский франк
|
1,8666
|
1,8632
|
1,8578
|
1,7178
|
0,0034
|
0,0088
|
0,1488
|
1 израильский шекель
|
0,507
|
0,5055
|
0,5014
|
0,4893
|
0,0015
|
0,0056
|
0,0177
|
1 канадский доллар
|
1,2982
|
1,3006
|
1,2844
|
1,2862
|
-0,0024
|
0,0138
|
0,0120
|
1 кувейтский динар
|
5,5581
|
5,5597
|
5,5517
|
5,5987
|
-0,0016
|
0,0064
|
-0,0406
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0205
|
0,021
|
0,0212
|
0,0236
|
-0,0005
|
-0,0007
|
-0,0031
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,112
|
0,1124
|
0,1125
|
0,0003
|
-0,0001
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4153
|
0,4142
|
0,409
|
0,4093
|
0,0011
|
0,0063
|
0,0060
|
1 мексиканский песо
|
0,0839
|
0,0838
|
0,0796
|
0,0886
|
0,0001
|
0,0043
|
-0,0047
|
1 молдавская лея
|
0,0994
|
0,0994
|
0,1002
|
0,0968
|
0
|
-0,0008
|
0,0026
|
1 египетский фунт
|
0,1088
|
0,1086
|
0,1084
|
0,1054
|
0,0002
|
0,0004
|
0,0034
|
1 норвежская крона
|
0,1877
|
0,1875
|
0,1812
|
0,1871
|
0,0002
|
0,0065
|
0,0006
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4493
|
0,4494
|
0,4365
|
0,4392
|
-0,0001
|
0,0128
|
0,0101
|
1 сингапурский доллар
|
1,2668
|
1,2646
|
1,249
|
1,2496
|
0,0022
|
0,0178
|
0,0172
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4231
|
2,4166
|
2,3996
|
2,3367
|
0,0065
|
0,0235
|
0,0864
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,059
|
0,0557
|
0
|
0,0006
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1645
|
0,1754
|
0
|
-0,0141
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0604
|
0,0605
|
0,06
|
0,0704
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0100
|
100 японских иен
|
1,6332
|
1,6269
|
1,6152
|
1,5622
|
0,0063
|
0,0180
|
0,0710
|
1 новозеландский доллар
|
1,1721
|
1,1736
|
1,1202
|
1,0881
|
-0,0015
|
0,0519
|
0,0840
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni